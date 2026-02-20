Ft
02. 20.
péntek
weber brüsszel börtön

Bütyök és a még hülyébb elvtársai tényleg összehozták maguknak az út a börtönbe programot

2026. február 20. 13:59

Az ilyen ügyekben a Brüsszelhez megkapóan közeli Hágában járnak el az illetékes bírák és ügyészek.

2026. február 20. 13:59
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Facebook

„Nem akarom nagyon elrontani a bütyökista gyogyósok kedvét, de ha Horváthország Weber biztatására tényleg nem engedi át az olajunkat, az illegális blokádnak és semleges ország jogának súlyos megsértését jelenti. 

Az ilyen ügyekben meg a Brüsszelhez megkapóan közeli Hágában járnak el az illetékes bírák és ügyészek. Szóval simán lehet, hogy ez a hülye Bütyök és a még hülyébb elvtársai tényleg összehozták maguknak az út a börtönbe programot. Vagy ezzel ők is tisztában vannak, és csak a pofájuk jár, mint egy radnai kacsa segge.”

Nyitókép: Facebook

Összesen 9 komment

csulak
2026. február 20. 15:00
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Leskelődő
2026. február 20. 14:42
Dear Ambrózy, a próféta szóljon belőled!
mihint
2026. február 20. 14:17
Őszintén? Ha úgy - csak az eddigieket tekintve - nem basznának ki velünk mindannyian, nagyon csodálkoznék, ám legyen igaza. Nemzetközi jog, mi? Innentől fogva mindenki legyen tisztában azal, hogy sima fizikai kényszer alatt állunk, mint már annyiszor. Szokás szerint persze Pistike kezdte azzal, hogy visszaütött.
kalamata
2026. február 20. 14:13
Egy jogállamként működő országban/unióban ez így is lenne, de az EU már régen nem a jog, hanem az ideológia talaján áll. Simán ki fogják mondani, hogy hibrid rezsimmel szemben nem alkalmazandók a szerződés feltételei, és Magyarország hibrid rezsim, mert azt mondtuk.
