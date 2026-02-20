Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Az ilyen ügyekben a Brüsszelhez megkapóan közeli Hágában járnak el az illetékes bírák és ügyészek.
„Nem akarom nagyon elrontani a bütyökista gyogyósok kedvét, de ha Horváthország Weber biztatására tényleg nem engedi át az olajunkat, az illegális blokádnak és semleges ország jogának súlyos megsértését jelenti.
Brüsszel és Kijev Ukrajna uniós tagságát szeretné elérni bármi áron, ezért támogatják minden erővel Magyar Pétert.
Az ilyen ügyekben meg a Brüsszelhez megkapóan közeli Hágában járnak el az illetékes bírák és ügyészek. Szóval simán lehet, hogy ez a hülye Bütyök és a még hülyébb elvtársai tényleg összehozták maguknak az út a börtönbe programot. Vagy ezzel ők is tisztában vannak, és csak a pofájuk jár, mint egy radnai kacsa segge.”
