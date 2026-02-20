„A horvát gazdasági miniszter visszautasította, hogy Horvátország orosz olajat szállítson az Adria-kőolajvezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia felé. Pedig ez uniós kötelezettsége lenne Horvátországnak, hiszen az Európai Tanácsban a tagállamok megállapodtak, hogy ha Ukrajna irányából nem érkezik orosz olaj, akkor más uniós tagállam is szállíthat Magyarországnak és Szlovákiának.

A horvátok álláspontja azóta változott meg látványosan, hogy Magyar Péter Münchenben Donald Tusk és a német kancellár mellett a horvát kormányfővel is tárgyalt. Mint ismert, titkosszolgálati jelentések szerint az ukránok német közvetítéssel megüzenték Magyar Péternek, hogy nem fogják újraindítani a Barátság kőolajvezetéket, a Tisza pedig ebbe belement, az orosz energia leállítását támogatják ők is. Vélhetően ezt a német és ukrán üzenetet továbbította a horvátok irányába Magyar Péter.