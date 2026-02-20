Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Brüsszel és Kijev Ukrajna uniós tagságát szeretné elérni bármi áron, ezért támogatják minden erővel Magyar Pétert.
„A horvát gazdasági miniszter visszautasította, hogy Horvátország orosz olajat szállítson az Adria-kőolajvezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia felé. Pedig ez uniós kötelezettsége lenne Horvátországnak, hiszen az Európai Tanácsban a tagállamok megállapodtak, hogy ha Ukrajna irányából nem érkezik orosz olaj, akkor más uniós tagállam is szállíthat Magyarországnak és Szlovákiának.
A horvátok álláspontja azóta változott meg látványosan, hogy Magyar Péter Münchenben Donald Tusk és a német kancellár mellett a horvát kormányfővel is tárgyalt. Mint ismert, titkosszolgálati jelentések szerint az ukránok német közvetítéssel megüzenték Magyar Péternek, hogy nem fogják újraindítani a Barátság kőolajvezetéket, a Tisza pedig ebbe belement, az orosz energia leállítását támogatják ők is. Vélhetően ezt a német és ukrán üzenetet továbbította a horvátok irányába Magyar Péter.
Hogy mi a céljuk ezzel? Brüsszel és Kijev Ukrajna uniós tagságát szeretné elérni bármi áron, ezért helyeznek elképesztő nyomást Magyarországra, és ezért támogatják minden erővel Magyar Pétert. Ennek egyik eleme, hogy nem küldenek kőolajat Magyarországra, amivel ellátási zavart és pánikot akarnak kialakítani Magyarországon, ami reményük szerint a Tisza malmára hajtja a vizet.
Orbán Viktor ugyanakkor határozottan reagált, és nem adja be a derekát a nyomásgyakorlásnak: válaszlépésként leállította Magyarország és Szlovákia a dízelszállítást Ukrajnába, és jelezte, ha tovább erőlködnek az ukránok, akkor a gáz- és áramellátást is leállítják, ami végzetes csapás lenne Ukrajnára.
Érezhetően meg is ijedtek Brüsszelben a magyar lépéstől: rendkívüli ülést hívtak össze a témában. Izgalmas napok állnak előttünk, és az április 12-i választás tétje is egyre világosabb: kitartunk-e a magyar út és a rezsicsökkentés mellett, vagy feladjuk mindezt, és behódolunk Brüsszelnek.”
Nyitókép: Facebook / Deák Dániel