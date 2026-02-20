Ft
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza brüsszel szlovákia magyarország horvátország Magyar Péter Barátság kőolajvezeték ukrajna

A horvátok álláspontja azóta változott meg látványosan, hogy Magyar Péter a horvát kormányfővel tárgyalt

2026. február 20. 10:05

Brüsszel és Kijev Ukrajna uniós tagságát szeretné elérni bármi áron, ezért támogatják minden erővel Magyar Pétert.

2026. február 20. 10:05
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„A horvát gazdasági miniszter visszautasította, hogy Horvátország orosz olajat szállítson az Adria-kőolajvezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia felé. Pedig ez uniós kötelezettsége lenne Horvátországnak, hiszen az Európai Tanácsban a tagállamok megállapodtak, hogy ha Ukrajna irányából nem érkezik orosz olaj, akkor más uniós tagállam is szállíthat Magyarországnak és Szlovákiának.

A horvátok álláspontja azóta változott meg látványosan, hogy Magyar Péter Münchenben Donald Tusk és a német kancellár mellett a horvát kormányfővel is tárgyalt. Mint ismert, titkosszolgálati jelentések szerint az ukránok német közvetítéssel megüzenték Magyar Péternek, hogy nem fogják újraindítani a Barátság kőolajvezetéket, a Tisza pedig ebbe belement, az orosz energia leállítását támogatják ők is. Vélhetően ezt a német és ukrán üzenetet továbbította a horvátok irányába Magyar Péter.

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Hogy mi a céljuk ezzel? Brüsszel és Kijev Ukrajna uniós tagságát szeretné elérni bármi áron, ezért helyeznek elképesztő nyomást Magyarországra, és ezért támogatják minden erővel Magyar Pétert. Ennek egyik eleme, hogy nem küldenek kőolajat Magyarországra, amivel ellátási zavart és pánikot akarnak kialakítani Magyarországon, ami reményük szerint a Tisza malmára hajtja a vizet.

Orbán Viktor ugyanakkor határozottan reagált, és nem adja be a derekát a nyomásgyakorlásnak: válaszlépésként leállította Magyarország és Szlovákia a dízelszállítást Ukrajnába, és jelezte, ha tovább erőlködnek az ukránok, akkor a gáz- és áramellátást is leállítják, ami végzetes csapás lenne Ukrajnára.

Érezhetően meg is ijedtek Brüsszelben a magyar lépéstől: rendkívüli ülést hívtak össze a témában. Izgalmas napok állnak előttünk, és az április 12-i választás tétje is egyre világosabb: kitartunk-e a magyar út és a rezsicsökkentés mellett, vagy feladjuk mindezt, és behódolunk Brüsszelnek.”

Nyitókép: Facebook / Deák Dániel

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
cint04
2026. február 20. 10:48
A tiszás hazaárulók még kormányon sincsenek de már most tönkretennék a magyar gazdaságot. Azt akarják a bevételünk 60-80% legyen a rezsi és ezt multicágek vigyék el. Tönkretennék a MOL-t Azt akarják hogy ne szülessenek magyarok. Német gyarmatot akartnak csinálni Magyarorsuzágból. A TISZA == Hazaárulók Magyar Péter = Hegedűs hadnagy
cint04
2026. február 20. 10:43
Mit ragozzátok? Ez a horvátok bűne nem másé. Rohadt aljas usztasa disznók. Szánalmas kétszínű hazug fajta. Ott dögöljön meg mindegyik ahol van.
Gintonic68
2026. február 20. 10:29
Hegedüs hadnagy "tárgyal" ??? 😞
fityeszkarosult
2026. február 20. 10:29
Mikor magyarázni akarod, hogy a balfasz kormányod miért rúgta össze a port pont azzal a 2 országgal amely az energiaellátáért felelős. Évekig ment a keménykedés meg a kioktatás most meg csodálkoznak az idióták Orbánnal és Szijjártóval az élen....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.