Drogtól zombivá vált rabok, gyilkos fegyőrök – volt, akinek az életébe került, hogy szerepelt a hírhedt amerikai börtönt bemutató Oscar-jelölt dokumentumfilmben

írta több amerikai kritikus, annak ellenére, hogy a produkció nem sok változást hozott. Az egyik gyilkos börtönőr azóta felfelé bukott a ranglétrán, a hasonló visszaélések pedig nem csökkentek. És ugyan a fegyencek megpróbálták ott megütni a rendszert, ahol a legjobban fáj neki, azaz a pénztárcájánál fogva, és a jogaik érvényesítése érdekében tömeges sztrájkba kezdve nem vették fel a munkát, nem sok eredményt értek el.

Viszont azzal sem vádolhatjuk az alkotókat, hogy kizárólag érzékenyíteni próbálnának a bűnözőkkel szemben, ahogyan az egyik fegyenc elmondja, csupa olyan ember ül itt, akinek esélye sincs a szabadulásra, el lehet tehát képzelni, milyen mentális állapotok uralkodnak, amelyek következtében mindegyik fogvatartott az egyel gyengébb társának a farkasa. Az intézmény pedig nemcsak azt nem képes megakadályozni, hogy bejusson a kábítószer a falak mögé, hanem semmiféle segítséget nem kínál a függők leszoktatására.

És naivitás lenne azt gondolni, ha valóban mindenki látná a filmet, hatalmas reformok történnének, Magyarországról nézve pedig nem azt állítom, hogy teljesen felesleges időtöltés – az amerikai jog iránt érdeklődőknek semmiféleképpen sem az –, de hála istennek nem sok olyan önmagán túlmutató relevanciája van, ami minket is érintene. Persze, itthon is biztosan vannak visszaélések a börtönökben, de ott ezres nagyságrendben történnek halálesetek a falak mögött, nálunk egyetlen esetből is hatalmas botrány lenne. És az sem meglepő, hogy odaát ilyesmi megtörténhet, ha láttunk már három tengerentúli börtönfilmet.

Az Alabama-megoldás – amerikai dokumentumfilm. Megtekinthető az HBO kínálatában.