02. 24.
kedd
02. 24.
kedd
A sztárok is érzik a „Baljós közelséget” – összefogásra és békére buzdítanak (VIDEÓK)

2026. február 24. 21:44

A Mandiner és a European Conservative dokumentumfilmjének bemutatóján sportolók és ismert személyek mondták el a véleményüket a négy éve dúló háborúról és annak veszélyeiről.

2026. február 24. 21:44
null

Kígyózó sorok és sztárparádé övezte az Uránia moziban a Mandiner és a European Conservative Baljós közelség című, Ukrajnáról szóló, hiánypótló és tabudöntő dokumentumfilmjének bemutatóját az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján.

Az alkotás átfogó történelmi és politikai kontextusba helyezi az ukrajnai háborút. Egyrészt bemutatja 

  • az ukrán nemzettudat kialakulását, 
  • az orosz-ukrán viszony történelmi gyökereit, 
  • a szovjet korszak traumáit, 

másrészt a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetét is megismerheti belőle a néző.

A film a nacionalizmus erősödésére, a kisebbségi jogsérelmekre, a kényszersorozásokra és a háborúval összefüggő bűnözési kockázatokra is kitér.

A sztárok szerint egy rossz lépés, és közelebb jöhet a háború

A filmbemutatón megjelent többek között Lukács Nikolász, ismertebb nevén Róka, MMA-harcos is, aki a Mandiner riporterének elmondta, hogy az ukrán háborúban nemcsak a katonák halnak meg. „Bombáznak civileket, városokat is. 

Ha közelebb jön a háború, akkor benne van a pakliban, hogy magyar városokat is bombázhatnak” 

– vetített előre egy nagyon borús forgatókönyvet a fiatal sportoló.

Kucsera Gábor világbajnok és olimpikon kajakozónk a fiatalabb generációk kapcsán felhívta arra a figyelmet, hogy közöttük akad egy olyan réteg, aki nem hiszi el, hogy háború zajlik a szomszédban, azt mondják, „ez csak propaganda”

Ha a választások nem úgy sikerülnek, ahogy szeretnénk, akkor sajnos belecsúszhatunk ebbe a háborúba”

 – hangsúlyozta.

Schóbert Norbert fitneszguru lapunk stábjával a legnagyobb félelmét is megosztotta. „Félek ettől a háborútól márnégy éve. Mert egyrészt itt van a szomszédban, és van olyan román ismerősöm, aki Ukrajnából megszüknek a katonajelöltek, akkor ők a határon átsegítik”.

Az üzletember egy konkrét történetet is elmesélt. Kiemelte, hogy az ismerősétől azt is hallotta, hogy 

olyan korrupció van az ukrán hadseregben, hogyha nincs egy férfinál két vagy három ezer euró, akkor nem kap sem védősisakot, sem golyóálló mellényt, miközben a legócskább puskát nyomják a kezébe, azaz „golyófogónak” megy a frontra.

 

Sőt, még Young G is mondott egy bátorító beszédet. Arra kérte azokat az embereket, akik tiszás közegekben sojszor inkább letagadják, hogy a Fidesz felé húznak, hogy ne féljenek elmondani a véleményüket, mert ez nagyon fontos. 

Sokkal többen vagyunk, sokkal nagyobb dolgokat fogunk tudni összehozni, csak álljunk össze! Ne csak a fizikálsi létben, hanem az online részben is” 

– üzent a jobboldali szavazóknak a rapper.

A filmbemutatón készült galériánkat alább tekintheti meg:

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

 

