tisza tisza párt földesi gyula nemzeti választási bizottság Magyar Péter

Tarr Zoltán hatalmas kapufát lőtt: ezt már nem biztos, hogy megbocsátja neki Magyar Péter

2026. március 17. 15:07

A sportkommentátorok úgy minősítenék a Tisza alelnökének legfrissebb lépését, mint „jó lövés, bedobás!”

2026. március 17. 15:07
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

A nagy kampányhajrában nem célszerű öngólokat rúgni, most viszont sikerült Tarr Zoltánnak egy hatalmas nagyot rúgnia. Történt ugyanis, hogy a választási bizottságnál árulkodni ment tisztességtelen kampány miatt, de gyorsan arcul csapta a valóság, miután megmutatták neki, nincs itt semmi látnivaló, ő pedig nem is fellebbezett, rájőve az igazságra. Február végén az Erzsébeti Napló nevű magazinban megjelent egy írás, amelyben arról számoltak be, hogy a XX. kerületbe látogatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki a helyszínen találkozott Földesi Gyula országgyűlési képviselővel is, aki amúgy pont Tarr ellenfele lesz a Budapest 16-os választókerületben. 

A tudósítás végig kísérte a két politikus egész napos útját, beleértve a helyi sportcsarnok meglátogatását, bementek a városházára is, ahol Szijjártó Péter találkozott Szabados Ákos polgármesterrel, továbbá vendégeskedtek egy tősgyökeres pesterzsébeti nyugdíjas házaspárnál is. A lapban ezen felül megjelent egy egyoldalas interjú Földesi Gyula országgyűlési képviselővel is, aki beszélt háborúról, annak veszélyeiről, valamint választás tétjéről. Később a lap írt Tarr Zoltán sárospataki fórumán mondott beszédéről, ahol a Tisza alelnöke kifejtette, milyen intézkedéseik lennének kormányra kerülésük után. 

Tisza: jó lövés, bedobás

A Tisza Pártot képviselő ügyvéd február 23-án kereste fel a helyi választási bizottságot, jogszabálysértés miatt kifogást nyújtott be, hiszen szerintük az ominózus Erzsébeti Naplóban olyan tartalom jelent meg, ami szerintük nem megfelelő. Mint a birtokunkba jutott anyagban szerepel, a Tisza Párt azt kifogásolta, hogy a mostani kampányban Földesi Gyula és Szijjártó Péter kezet fog a címlapon, mindezt úgy, hogy a választókban bizalmat keltsenek. Azt is nehezményezték, hogy Földesi Gyula listáról jutott az országgyűlésbe 2022-ben, így nem értik a címlap létjogosultságát. 

A Tisza panaszának legszebb eleme csak ezután következett, hiszen a jogi érvelésük alapján az Erzsébeti Napló a Budapest XX. kerületének (Pesterzsébet) önkormányzati lapja. A kiadványt a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata adja ki, és a kerület híreiről, fejlesztéseiről, önkormányzati döntésekről, helyi programokról és közérdekű információkról számol be.

A Tisza Párt szerint a megvalósult az esélyegyenlőség sérelme, ezért azt kérték a választási bizottságtól, hogy állapítsák meg ők is a jogsértést és tiltsák el az Erzsébeti Naplót a további jogsértéstől. 

A probléma csak annyi, hogy az Erzsébeti Napló nem egy önkormányzati lap, ugyanis a kiadó egy civil szervezet, név szerint a Zöld Út Caritas. 

Erre jutott a választási bizottság is, amely megvizsgálva az esetet elutasította a Tisza Párt kifogását, ugyanis megállapították, hogy az Erzsébeti Napló V. évfolyam 2. száma sajtóterméknek minősül, aminek kiadója

a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint Magyarországon bejegyzett egyesület. 

„Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a határozatában a kifogást elutasította tekintettel arra, hogy a jogvita tárgyává tett sajtótermék nem közpénzből fenntartott önkormányzati lap, Beadványozó nem igazolta a sajtóterméket kiadó közpénzből való működését” – indokolta a választási bizottság.

Újra bukta

A Tisza Párt ezen a ponton még nem adta fel, fellebbezésük után az ügy a Nemzeti Választási Bizottság elé került március első napjaiban. A Tisza szerint az Erzsébeti Napló finanszírozása elsősorban a XX. kerületi önkormányzat finanszírozásából történik, továbbá ingyenes a lakosság számára, a fenntartási költségek egy részét hirdetési helyek értékesítéséből fedezik.

Funkcionális értelemben az Erzsébeti Napló teljes mértékben önkormányzati lapnak tekinthető” 

– vélte a Tisza Párt.

Végül a Nemzeti Választási Bizottság egyetértett az OEVB korábbi döntésével és a Tisza Párt fellebbezését érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI

 

johannluipigus
2026. március 17. 15:51
@benito "Bp. 0% esélye van hogy győzzön egy fideszes." Ugyanitt tiszarosoknak kedvezményes áron a lottó jövő heti nyerő számai eladók.
csulak
2026. március 17. 15:48
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
elcapo-2
2026. március 17. 15:46
Ostoba szektások, vergődnek csak!
mlotta
2026. március 17. 15:33
Szabadkőműves Tarr Zoltán
