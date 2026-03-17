Tarr Zoltán hatalmas kapufát lőtt: ezt már nem biztos, hogy megbocsátja neki Magyar Péter

A nagy kampányhajrában nem célszerű öngólokat rúgni, most viszont sikerült Tarr Zoltánnak egy hatalmas nagyot rúgnia. Történt ugyanis, hogy a választási bizottságnál árulkodni ment tisztességtelen kampány miatt, de gyorsan arcul csapta a valóság, miután megmutatták neki, nincs itt semmi látnivaló, ő pedig nem is fellebbezett, rájőve az igazságra. Február végén az Erzsébeti Napló nevű magazinban megjelent egy írás, amelyben arról számoltak be, hogy a XX. kerületbe látogatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki a helyszínen találkozott Földesi Gyula országgyűlési képviselővel is, aki amúgy pont Tarr ellenfele lesz a Budapest 16-os választókerületben.

A tudósítás végig kísérte a két politikus egész napos útját, beleértve a helyi sportcsarnok meglátogatását, bementek a városházára is, ahol Szijjártó Péter találkozott Szabados Ákos polgármesterrel, továbbá vendégeskedtek egy tősgyökeres pesterzsébeti nyugdíjas házaspárnál is. A lapban ezen felül megjelent egy egyoldalas interjú Földesi Gyula országgyűlési képviselővel is, aki beszélt háborúról, annak veszélyeiről, valamint választás tétjéről. Később a lap írt Tarr Zoltán sárospataki fórumán mondott beszédéről, ahol a Tisza alelnöke kifejtette, milyen intézkedéseik lennének kormányra kerülésük után.