Felmosták a padlót Magyar Péterrel: Orbán Viktor egy pillanat alatt szétszedte a „levelét” (VIDEÓ)

2026. március 02. 13:40

„Hagyjuk a színjátékot!” – mondta a miniszterelnök.

2026. március 02. 13:40
null

A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy egy levélben javasolta Magyar Péter Orbán Viktor miniszterelnöknek, közösen látogassanak el a Barátság kőolajvezetékhez.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy olvasta Magyar Péter levelét, majd ennek kapcsán leszögezte: „hagyjuk a színjátékot”! „A tényeket mindenki ismeri.

Mindenki tudja, hogy a Barátság vezetéket politikai okokból blokkolják, ezért nem engedik be a magyar és a szlovák ellenőröket

– tette hozzá a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezzel a blokáddal meg akarja buktatni a magyar kormányt. Nem véletlen, hogy miért szimpatizál velük Magyar Péter.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

 

