Felmosták a padlót Magyar Péterrel: Orbán Viktor egy pillanat alatt szétszedte a „levelét” (VIDEÓ)

Elképesztő bajba került Magyar Péter: a sajtó segítségét kérte a Tisza Párt elnöke
Fontos feladatot szán a lapoknak.
„Hagyjuk a színjátékot!” – mondta a miniszterelnök.
A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy egy levélben javasolta Magyar Péter Orbán Viktor miniszterelnöknek, közösen látogassanak el a Barátság kőolajvezetékhez.
Orbán Viktor a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy olvasta Magyar Péter levelét, majd ennek kapcsán leszögezte: „hagyjuk a színjátékot”! „A tényeket mindenki ismeri.
Mindenki tudja, hogy a Barátság vezetéket politikai okokból blokkolják, ezért nem engedik be a magyar és a szlovák ellenőröket”
– tette hozzá a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezzel a blokáddal meg akarja buktatni a magyar kormányt. Nem véletlen, hogy miért szimpatizál velük Magyar Péter.
Ezt is ajánljuk a témában
Fontos feladatot szán a lapoknak.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor