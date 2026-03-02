Betelt a pohár: két újabb magyarra csaptak le Zelenszkijjék – azonnal intézkedett Szijjártó

Aljas játszadozásba kezdett Zelenszkij: egyetlen lépéssel éket verhet Magyarország és Szlovákia közé
Bekérették az ukrán nagykövetet a Külgazdasági és Külügyminisztériumba a szomszédos országban továbbra is zajló kényszersorozás miatt, amelynek két újabb magyar nemzetiségű fiatal esett áldozatául – közölte a tárcát vezető Szijjártó Péter hétfőn Budapesten.
A minisztérium közlése szerint a miniszter arról számolt be, hogy Ukrajnában a háború fenntartása érdekében „nyílt embervadászat zajlik” az utcán, és ennek keretében most két újabb magyar áldozatról kapott értesítést a kormány.
„Egy magyar állampolgársággal is rendelkező fiatalt Beregszászról az Odesszából odarendelt erőszakos embervadászok vittek el annak dacára, hogy hivatalos felmentése volt a sorozás alól. Egy másik magyar nemzetiségű fiatalt pedig, aki mentális problémákkal is küzdött, szintén elraboltak, és ő már el is tűnt” – tájékoztatott.
Majd bejelentette, hogy ezért a mai napon bekérették a Külgazdasági és Külügyminisztériumba az ukrán nagykövetet, hogy kifejezzék a tiltakozásukat „az erőszakos sorozással és a nyílt utcai embervadászattal” szemben.
„Főleg úgy, hogy ennek a kényszersorozásnak, ennek a nyílt utcai embervadászatnak most már rendre magyar sértettjei, magyar áldozatai vannak” – folytatta.
Szijjártó Péter végül hangsúlyozta: „Ukrajnában egy teljesen reménytelen és értelmetlen háború zajlik, és ebbe önti a pénzt számolatlanul Brüsszel, és még több pénzt akarnak elvenni az európai emberektől, hogy még tovább folytassák ezt az értelmetlen és reménytelen háborút, amely nap mint nap csak újabb haláleseteket, újabb szenvedést és újabb embervadászatokat hoz.”
Ez a háború teljesen reménytelen, ezt a háborút azonnal be kell fejezni,
ez a háború csak minden nap újabb és újabb áldozatokkal és szenvedéssel jár, semmi értelme nincsen” – szögezte le.
