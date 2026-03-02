Betelt a pohár: két újabb magyarra csaptak le Zelenszkijjék – azonnal intézkedett Szijjártó

„Főleg úgy, hogy ennek a kényszersorozásnak, ennek a nyílt utcai embervadászatnak most már rendre magyar sértettjei, magyar áldozatai vannak” – folytatta.

Szijjártó Péter végül hangsúlyozta: „Ukrajnában egy teljesen reménytelen és értelmetlen háború zajlik, és ebbe önti a pénzt számolatlanul Brüsszel, és még több pénzt akarnak elvenni az európai emberektől, hogy még tovább folytassák ezt az értelmetlen és reménytelen háborút, amely nap mint nap csak újabb haláleseteket, újabb szenvedést és újabb embervadászatokat hoz.”

Ez a háború teljesen reménytelen, ezt a háborút azonnal be kell fejezni,

ez a háború csak minden nap újabb és újabb áldozatokkal és szenvedéssel jár, semmi értelme nincsen” – szögezte le.