Nincs remény: súlyos bejelentést tett Szerbia, nem tudják kimenekítenie a Közel-Keleten rekedt embereket

Kiemelte: az Egyesült Arab Emírségekben, különösen Abu-Dzabiban és Dubajban sok szerb állampolgár él vagy tartózkodik.

Belgrádi tájékoztatás szerint a szombati támadások során Teheránban megrongálódott Szerbia nagykövetségének épülete: az ablakok kitörtek, személyi sérülésről azonban nem érkezett jelentés. A szerb külügyminisztérium szombaton vörös szintű figyelmeztetést adott ki a térség országaiban tartózkodó szerb állampolgárok számára. A tárca arra kérte az Iránban, Izraelben, az Egyesült Arab Emírségekben, Katarban, Kuvaitban és Bahreinben tartózkodókat, hogy maradjanak nyugodtak, fokozottan ügyeljenek személyes biztonságukra, kövessék a helyi hatóságok utasításait, és folyamatosan tájékozódjanak a szerb diplomáciai képviseletek közleményeiből.

A közlemény emlékeztet arra is, hogy a romló biztonsági helyzet és a légiközlekedés fennakadásai miatt az utasoknak ajánlott folyamatos kapcsolatban maradniuk légitársaságaikkal, valamint egyelőre kerülni minden nem létfontosságú utazást a térségbe.

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, rengeteg turista – köztük sok magyar – rekedt Dubajban, akik most arról várnak információt, hogy mikor hagyhatják el az emírséget. Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-oldalán folyamatosan tájékoztatja a térségben ragadt magyar állampolgárokat a fejleményekről – legutóbbi bejegyzésében épp az Egyesült Arab Emírségek kormányának hivatalos tájékoztatását közölte. A hatóságok mindenkinek azt tanácsolták, hogy bár nyitva vannak a szárazföldi határátkelők Omán és Szaúd-Arábia felé, nagyon hosszú a várakozási idő, ezért a legbiztonságosabb az, ha senki sem hagyja el a jelenlegi tartózkodási helyét.

