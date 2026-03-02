Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború repülőtér Irán Szerbia közel-kelet

Nincs remény: súlyos bejelentést tett Szerbia, nem tudják kimenekítenie a Közel-Keleten rekedt embereket

2026. március 02. 14:23

Egyetlen járat sem indul se oda, se vissza.

2026. március 02. 14:23
null

Törölték a belgrádi Nikola Tesla repülőtér és a közel-keleti célállomások közötti több járatot, köztük a Doha és Dubaj felé induló gépeket – közölte a repülőtér a honlapján. Aleksandar Vucic szerb államfő közlése szerint az Air Serbia gépei készen állnak arra, hogy szükség esetén a Közel-Keleten rekedt szerb állampolgárokért induljanak, ugyanakkor erre jelenleg nincs lehetőség, mivel a térség egy részében lezárták a légteret.

A Qatar Airways Dohába tartó járata helyi idő szerint 11.55-kor indult volna, míg a Flydubai Dubaj irányába közlekedő járatát 22.25-re tervezték. A Dubajból Belgrádba 21.25-kor érkező repülőgépet szintén törölték. A Perzsa-öböl térségéből utoljára szombaton érkezett repülőgép a belgrádi repülőtérre.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

A szerb elnök a belgrádi Prva televízió műsorában elmondta, hogy a járattörlés az Egyesült Arab Emírségek mellett számos más öböl menti országot is érint, ahol jelentős számú szerb állampolgár tartózkodik.

Hangsúlyozta, hogy a légiforgalmi korlátozások miatt jelenleg lehetetlen repülőgépeket küldeni a térségbe.

Kiemelte: az Egyesült Arab Emírségekben, különösen Abu-Dzabiban és Dubajban sok szerb állampolgár él vagy tartózkodik.

Belgrádi tájékoztatás szerint a szombati támadások során Teheránban megrongálódott Szerbia nagykövetségének épülete: az ablakok kitörtek, személyi sérülésről azonban nem érkezett jelentés. A szerb külügyminisztérium szombaton vörös szintű figyelmeztetést adott ki a térség országaiban tartózkodó szerb állampolgárok számára. A tárca arra kérte az Iránban, Izraelben, az Egyesült Arab Emírségekben, Katarban, Kuvaitban és Bahreinben tartózkodókat, hogy maradjanak nyugodtak, fokozottan ügyeljenek személyes biztonságukra, kövessék a helyi hatóságok utasításait, és folyamatosan tájékozódjanak a szerb diplomáciai képviseletek közleményeiből.

A közlemény emlékeztet arra is, hogy a romló biztonsági helyzet és a légiközlekedés fennakadásai miatt az utasoknak ajánlott folyamatos kapcsolatban maradniuk légitársaságaikkal, valamint egyelőre kerülni minden nem létfontosságú utazást a térségbe.

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, rengeteg turista – köztük sok magyar – rekedt Dubajban, akik most arról várnak információt, hogy mikor hagyhatják el az emírséget. Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-oldalán folyamatosan tájékoztatja a térségben ragadt magyar állampolgárokat a fejleményekről – legutóbbi bejegyzésében épp az Egyesült Arab Emírségek kormányának hivatalos tájékoztatását közölte. A hatóságok mindenkinek azt tanácsolták, hogy bár nyitva vannak a szárazföldi határátkelők Omán és Szaúd-Arábia felé, nagyon hosszú a várakozási idő, ezért a legbiztonságosabb az, ha senki sem hagyja el a jelenlegi tartózkodási helyét.

(MTI, Mandiner)

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. március 02. 15:33
Mi sem tudjuk, a németek sem tudják meg az ausztrálok se mandicuncimókusok.
Válasz erre
0
0
ihavrilla
2026. március 02. 14:30
Az ottani hatóságok senkinek nem ajánlják, hogy a határállomásokon át hagyják el az országot. Persze a zsúfoltsággal és az 1-2 napos várakozási idővel indokolják, nem pedig a valósággal, hogy az egyedül utazót vagy csak néhány tagból álló európai, amerikai turista csoportokat nagy valószínűség szerint megtámadják, kirabolják és sokszor meg is ölik a "helybéli" rablóbandák. De jó lesz, mikor Európában menekültként megjelennek majd és a keblire ölelheti a sok libernyák.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!