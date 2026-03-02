Nincs remény: súlyos bejelentést tett Szerbia, nem tudják kimenekítenie a Közel-Keleten rekedt embereket

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Azt sem rejtették véka alá az elemzők, hogy miért.
Egyetlen járat sem indul se oda, se vissza.
Törölték a belgrádi Nikola Tesla repülőtér és a közel-keleti célállomások közötti több járatot, köztük a Doha és Dubaj felé induló gépeket – közölte a repülőtér a honlapján. Aleksandar Vucic szerb államfő közlése szerint az Air Serbia gépei készen állnak arra, hogy szükség esetén a Közel-Keleten rekedt szerb állampolgárokért induljanak, ugyanakkor erre jelenleg nincs lehetőség, mivel a térség egy részében lezárták a légteret.
A Qatar Airways Dohába tartó járata helyi idő szerint 11.55-kor indult volna, míg a Flydubai Dubaj irányába közlekedő járatát 22.25-re tervezték. A Dubajból Belgrádba 21.25-kor érkező repülőgépet szintén törölték. A Perzsa-öböl térségéből utoljára szombaton érkezett repülőgép a belgrádi repülőtérre.
A szerb elnök a belgrádi Prva televízió műsorában elmondta, hogy a járattörlés az Egyesült Arab Emírségek mellett számos más öböl menti országot is érint, ahol jelentős számú szerb állampolgár tartózkodik.
Hangsúlyozta, hogy a légiforgalmi korlátozások miatt jelenleg lehetetlen repülőgépeket küldeni a térségbe.
Kiemelte: az Egyesült Arab Emírségekben, különösen Abu-Dzabiban és Dubajban sok szerb állampolgár él vagy tartózkodik.
Belgrádi tájékoztatás szerint a szombati támadások során Teheránban megrongálódott Szerbia nagykövetségének épülete: az ablakok kitörtek, személyi sérülésről azonban nem érkezett jelentés. A szerb külügyminisztérium szombaton vörös szintű figyelmeztetést adott ki a térség országaiban tartózkodó szerb állampolgárok számára. A tárca arra kérte az Iránban, Izraelben, az Egyesült Arab Emírségekben, Katarban, Kuvaitban és Bahreinben tartózkodókat, hogy maradjanak nyugodtak, fokozottan ügyeljenek személyes biztonságukra, kövessék a helyi hatóságok utasításait, és folyamatosan tájékozódjanak a szerb diplomáciai képviseletek közleményeiből.
A közlemény emlékeztet arra is, hogy a romló biztonsági helyzet és a légiközlekedés fennakadásai miatt az utasoknak ajánlott folyamatos kapcsolatban maradniuk légitársaságaikkal, valamint egyelőre kerülni minden nem létfontosságú utazást a térségbe.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, rengeteg turista – köztük sok magyar – rekedt Dubajban, akik most arról várnak információt, hogy mikor hagyhatják el az emírséget. Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-oldalán folyamatosan tájékoztatja a térségben ragadt magyar állampolgárokat a fejleményekről – legutóbbi bejegyzésében épp az Egyesült Arab Emírségek kormányának hivatalos tájékoztatását közölte. A hatóságok mindenkinek azt tanácsolták, hogy bár nyitva vannak a szárazföldi határátkelők Omán és Szaúd-Arábia felé, nagyon hosszú a várakozási idő, ezért a legbiztonságosabb az, ha senki sem hagyja el a jelenlegi tartózkodási helyét.
(MTI, Mandiner)
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP