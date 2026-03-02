Ft
or yissachar irán amerika teherán egyesült államok

Irán őrjöng és legitim célpontnak tekinti az olaj hatalmakat – izraeli szakértő az iráni háborúról

2026. március 02. 13:45

Or Yissachar, a David Biztonságpolitikai Intézet vezető elemzője a Mandinernek elmondta: Irán nem úgy viselkedik, mint egy normális ország, ezért nem is lehet úgy kezelni, mintha az lenne. Az izraeli szakértőt az Irán elleni hadműveletről kérdeztük.

2026. március 02. 13:45
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: az Egyesült Államok szombat reggel támadást indított Irán ellen, likvidálták az ajatollahot, és széleskörű légitámadásokat hajtottak végre az ország rakétarzenálja ellen. Irán válaszul lőni kezdte Izraelt és a környező országokat.

A háborúval kapcsolatban megkerestük Or Yissachar Irán-szakértőt, aki a David Biztonságpolitikai Intézet vezető elemzője és a Danube Institute külsős szakértője, aki elmondta: a háborúra azért került sor, mert Irán már közel 50 éve folyamatoan fenyegeti Izrael létét. 

Légicsapás füstoszlopa Irán fővárosa Teherán felett 2026. február 28-án. MTI/AP
Légicsapás füstoszlopa Irán fővárosa Teherán felett 2026. február 28-án. MTI/AP

Az iráni rezsim lefejezése

„Az iráni rezsim fundamentalista és vallásos, és ők nem úgy tekintenek a racionalitásra, ahogy mi, nyugatiak. Elkötelezettek Izrael megsemmisítése mellett, nukleáris fegyvereket fejlesztettek, ballisztikus rakétákat fejlesztettek, és mindezek Izraelt létezésében fenyegették és fenyegetik. Így eljött az a pillanat, miután zavargások törtek ki az utcákon, és Irán a leggyengébb pontjára került, hogy azt mondjuk: megsemmisítjük a rezsim legfontosabb képességeit, eltávolítjuk a fenyegetést, és még az iráni népet is felkérjük, hogy vegye át az intézményeket és változtassa meg a rezsimet” – mondta Or Yissachar. A szakértő elmondta: amíg a rezsim fennáll, az fenyegetést fog jelenteni Izraelre. 

A nagy kérdés azonban az, hogy lehetséges-e egyáltalán a rezsimváltás Iránban. A szakértő elismerte, hogy ez nagyon összetett probléma. Yissachar szerint az Egyesült Államok bizonyos szempontból „termékeny talajon cselekszik” hiszen milliók szeretnék Iránban a rezsim bukását. 

„Eljött a pillanat, mikor Izrael, a Nyugat és az iráni nép érdekei egybeesnek. És ez egy lehetőség. 

Vannak akik a nemzetközi jogról beszélnek, és arról, hogy legitim-e cselekedni. De ez egy olyan rezsim, amely elkötelezett egy másik ország, az Egyesült Államok és a régió megsemmisítése mellett, és elnyomja saját népét... Van egy pont, mikor nem lehet a régi szabályok szerint cselekedni olyan emberekkel szemben, akik gyilkosok, akik terrorista támadásokat hajtanak végre európai földön. 

Ez a rezsim nem úgy viselkedik, mint egy normális ország, ezért nem érdemli meg, hogy normális országként kezeljék.”

A szakértő arról is beszélt, hogy az ajatollah likvidálásának egyszerre van szimbolikus és gyakorlati jelentősége. 

„Azt hiszem az Egyesült Államok és Izrael úgy döntött, itt az ideje megszabadulni a rezsimtől. (…) Irán még soha nem volt ilyen gyenge. A rezsimet a tüntetések is megrendítették, és még mindig nyaldosta a sebeit a tavalyi júniusi háború után. Így a légvédelem gyengébb volt, és a rezsim pozíciója is gyengébb volt. S azt is megértették az amerikaiak és az izraeliek, hogy ez egy egyedülálló lehetőség. Nyílt forrásokból lehet tudni arról, hogy több helyen is magas szintű találkozókra került sor szombaton és ezért Izrael és Amerika úgy döntöttek, hogy itt az ideje, hogy mindenkit egyszerre intézzenek el” – mondta az izraeli biztonságpolitikai szakértő.

Az elemző arra is rámutatott, hogy Amerika és Izrael együttműködése precedens nélküli. „Ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államok és Izrael a kezdetektől fogva közös támadást indít. Számomra ez egy nagyszerű jel. Az emberek már eltemették az Egyesült Államok és Izrael közötti együttműködést. De ez csak azt mutatja, hogy mennyi félrevezető információ kering, mennyi ember vallja magát szakértőnek, és beszél az Egyesült Államok és Izrael kapcsolatainak romlásáról. Aztán az Egyesült Államok és Izrael együttes támadást indít”. 

A hadművelet részleteivel kapcsolatban elmondta: 

„Az amerikaiak nem rendelkeznek olyan jó hírszerzési információkkal Iránról, mint Izrael, és nem is rendelkeznek olyan ellenőrzéssel a terepen, mint a Moszad. Tehát Izrael minden bizonnyal nagy részben biztosítja a hírszerzési információkat. 

Az Egyesült Államok pedig a hatalmas erejét használja, mivel az izraeli légierő bár rendkívül erős és hatékony, de az Egyesült Államok rendelkezik olyan lőszerekkel és harci repülőgépekkel, amelyekkel Izrael nem rendelkezik. (...) Az amerikai bázisok a Perzsa-öbölben sokkal közelebb vannak az iráni területhez”. 

Irán haragja

A rezsim váratlan lépéssel válaszolt az amerikai és az iráni támadásra: megtámadta az amerikaiak szövetségeseit a Közel-Keleten. Az izraeli elemző elmondta, hogy Izrael évek óta figyelmeztet arra, hogy Irán a szunnita nagyhatalmakat is fenyegeti.

„Izrael már évek óta figyelmeztetett, hogy Irán képes célba venni a régió országait. Fenyegetést jelentenek a régióra, mert ártatlan civileket támadnak meg ötcsillagos szállodákban, felhőkarcolókban, Dubaiban és Kuvaitban. 

Évek óta beszéltünk arról, hogy Irán képes erre, de az emberek a béke illúziójában éltek, és azt mondták, hogy ez nem lehetséges. De Irán csak egy karnyújtásnyira van. Ezekből a nagyvárosokból a Perzsa-öbölben tiszta időben még az iráni partokat is látni lehet. Csak a Perzsa-öböl túloldalán vannak, és Irán úgy döntött, hogy ők legitim célpontok” – mondta az izraeli szakértő. 

Bár az olaj országok eddig óvatos magatartást vettek fel Iránnal szemben, az ország az Egyesült Államok szövetségeseinek tekinti őket. 

„Meg akarják őket félemlíteni. Meg akarják mutatni, hogy milyen következményekkel járnak a cselekedeteik, legyen szó az Egyesült Arab Emírségekről, Katarról vagy Bahreinről, amelyek mind amerikai erőket fogadnak be. 

Tehát legitim célpontnak tekintik őket, de emellett közelebb kerülnek Izraelhez és az Ábrahám-megállapodáshoz. És szerintem összeesküvőkként és az iszlám umma árulóiként tekintenek rájuk. Az, hogy civileket támadnak az csak a rezsim terrorista természetét mutatja” – jelentette ki Yissachar. 

Veszély Európára

A támadások következtében világszerte megnőtt a terrorveszély, beleértve Európát is, amely ugyan nem vesz részt az akcióban, de Amerika és Izrael szövetségese. Or Yissachar szerint mindenre fel kell készülni. 

„Ez egy olyan rezsim, amely ártatlan civileket támad meg Izraelben, drónokkal bombáz civileket Dubaiban és Bahreinben. Ez egy terrorista rezsim. A rezsim már megpróbált vagy végrehajtott terrorista támadásokat Európában és az Egyesült Államokban a múltban. A rezsim Európában is jelen van, és mindenhol vannak alvó sejtjei is. 

De úgy gondolom, jó kezekben vagyunk, mert a Moszad és a helyi európai hatóságok együttműködnek és megosztják egymással az információkat, és évente több tucat támadást hiúsítanak meg”

 – mondta a szakértő. 

Nyitókép: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP

