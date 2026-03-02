Irán őrjöng és legitim célpontnak tekinti az olaj hatalmakat – izraeli szakértő az iráni háborúról

Az iráni rezsim lefejezése

„Az iráni rezsim fundamentalista és vallásos, és ők nem úgy tekintenek a racionalitásra, ahogy mi, nyugatiak. Elkötelezettek Izrael megsemmisítése mellett, nukleáris fegyvereket fejlesztettek, ballisztikus rakétákat fejlesztettek, és mindezek Izraelt létezésében fenyegették és fenyegetik. Így eljött az a pillanat, miután zavargások törtek ki az utcákon, és Irán a leggyengébb pontjára került, hogy azt mondjuk: megsemmisítjük a rezsim legfontosabb képességeit, eltávolítjuk a fenyegetést, és még az iráni népet is felkérjük, hogy vegye át az intézményeket és változtassa meg a rezsimet” – mondta Or Yissachar. A szakértő elmondta: amíg a rezsim fennáll, az fenyegetést fog jelenteni Izraelre.

A nagy kérdés azonban az, hogy lehetséges-e egyáltalán a rezsimváltás Iránban. A szakértő elismerte, hogy ez nagyon összetett probléma. Yissachar szerint az Egyesült Államok bizonyos szempontból „termékeny talajon cselekszik” hiszen milliók szeretnék Iránban a rezsim bukását.

„Eljött a pillanat, mikor Izrael, a Nyugat és az iráni nép érdekei egybeesnek. És ez egy lehetőség.

Vannak akik a nemzetközi jogról beszélnek, és arról, hogy legitim-e cselekedni. De ez egy olyan rezsim, amely elkötelezett egy másik ország, az Egyesült Államok és a régió megsemmisítése mellett, és elnyomja saját népét... Van egy pont, mikor nem lehet a régi szabályok szerint cselekedni olyan emberekkel szemben, akik gyilkosok, akik terrorista támadásokat hajtanak végre európai földön.