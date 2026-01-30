Így próbálja a Netflix feléleszteni a Black Lives Matter lángját az Oscar-jelölt alkotásával

Egy helyreigazítással kell kezdenem: amikor megpróbáltam megtippelni, vajon mely alkotások a legesélyesebbek az idei Oscaron, akkor A tökéletes szomszédot lesöpörtem az asztalról azzal az állítással, hogy egy true crime sztorinak esélye sincs, amikor több, a demokraták által kedveltebb témákat feldolgozó dokumentumfilm is a jelöltek között szerepel. Azóta megnéztem a Netflix produkcióját, és hamar kiderült, ez nem egy olyan valós bűnesetet bemutató film, mint A Tinder-csaló, amely közben akár egy nagy boldog család, mindannyian együtt szörnyülködhetünk vagy kárörvendhetünk a naiv lányokon. Hanem egy ahhoz hasonló eseményt jár körbe, amilyen egyszer már lángba borította Amerikát.

A tökéletes szomszéd. Forrás: Netflix

A Netflix ügyesen egy lövés eldördülésével indít, ekkor még nem tudjuk, ki az áldozat, és ki az elkövető, azt viszont jelzi, súlyos fordulatot vesz majd a sztori. Ha nem rúgnák fel ugyanis a kronológiát, akkor lehet, hogy hamar kinyomnánk az egészet, eleinte annyira pitiáner ügynek tűnik az egész. Ha valaki nem a világ mázlistája, és élt valaha társasházban, biztos kifogott már egy mindenki életét megkeserítő és állandóan feljelentéssel fenyegető szomszédot.