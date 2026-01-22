Ft
Ft
1°C
-3°C
Ft
Ft
1°C
-3°C
01. 23.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 23.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Oscar-díjak Oscar-jelölés dráma hollywood

A Netflix leuralta az akadémiát, mégis bukni fog – íme az Oscar-jelöltek teljes listája

2026. január 22. 21:12

A streamingóriás feltehetőleg hoppon marad, miként Leonardo DiCaprio is valószínűleg az esélytelenek nyugalmával foglalhat helyet. Csütörtök délután kihirdették az idei Oscar jelöltjeit, mi pedig megpróbáljuk megtippelni, kik fogják elvinni a szobrokat.

2026. január 22. 21:12
null
Német Dániel

Mivel általában hatalmas átfedés van a díjazottak között, nem véletlenül tartják a Golden Globe-ot az Oscar előszobájának. Jelentős különbség viszont a két ceremónia között, hogy az előbbin a legfontosabb kategóriákban különválasztják a drámákat és a vígjátékokat, de ez nem hierarchikus rendszer, ahogyan egykor a görög színházak esetében, ugyanúgy azonos súlyú a két műfaj. És a korábbi évek tapasztalatai után a januári eseményből kiindulva ki lehet következtetni, mely alkotások diadalmaskodnak majd az ebben az évben helyi idő szerint március 15-én zajló Oscar-gálán. 

Oscar
Valószínűleg nem távozik üres kézzel a Hamnet az Oscaron, de a legjobb film díjára kevés az esélye. (Forrás: UIP-Duna Film)

És annak ellenére, hogy a Shakespeare kezdeti éveit bemutató kifejezetten sótlanul bemutató Hamnet nyert a Golden Globe-on a drámák mezőnyében, nem azért nem tennék pénzt a vígjátékok szekciójában győzedelmeskedett Egyik csata a másik utánra, mert félnék, hogy elbukom az összeget, hanem mert szinte semmit nem kaszálnék; a fogadóirodák valószínűleg kevesebb, mint 1,1-es szorzóval kecsegtetnének. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
Tovább a cikkhezchevron

A film maróan szatirikus hangvételben egyaránt görbe tükröt állít a republikánusok és a demokraták szélsőséges képviselőinek (ahogyan tette azt a szintén a legjobb film díjáért versengő és noha sokkal élvezetesebb, de sajnos esélytelen Bugonia is), és az aktuális témája mellett azért borítékolható a győzelme, mert Paul Thomas Andersont korábban tizenegy alkalommal jelölték a szoborra, de sosem kapta meg, szóval valószínűleg eljött az ő ideje. 

Ezt is ajánljuk a témában

Miként Timothée Chalamet-nek is feltehetőleg, hiszen már hosszú ideje a csapból is ő neve, vagyis pontosan az arca folyik. Olyan hollywoodi blockbusterek mellett, mint mások mellett a Dűne vagy a Wonka, a komolyabb hangvételű drámákban is feltalálja magát. Ilyen volt a Szólíts a neveden vagy a Bob Dylan-életrajzi film, a Sehol se otthon, mindkettőért jelölték is, most viszont az összesen kilenc kategóriában is induló Marty Supreme című sportdrámáért nagy eséllyel a színpadra is felengedik. Annál is inkább, mert az akadémia évek küzd azért, hogy a fiatal nézőket is vonzzon a ceremónia, márpedig a tinilányok egyik legnagyobb kedvencéről van szó. 

A legjobb női főszereplő kategóriájában már érdekesebb a helyzet, de valószínűleg azért nem engedik haza a Hamnetet üres kézzel, bár nem éreztem áttörő erejűnek Jessie Buckley játékát, abból kiindulva, hogy a Golden Globe-on nyert, feltehetőleg itt is köszönőbeszédet tarthat.  

Ezt is ajánljuk a témában

Stellan Skarsgård szintén nyugodtan ihat előre a medve bőrére. Közel hatvanéves pályafutása során hollywoodi és európai produkciók végeláthatatlan sorában bizonyított, és most, hetvennégy évesen került először az Érzelmi értékkel az akadémia látóterébe, nincs még egyszer ennyi ideje, hogy ismét jelöljék, szóval goromba húzás lenne, ha nem rá esne a választás. A női mellékszereplők közül pedig szerintem vitán felül Teyana Taylor ünnepelhet majd, az érvelésem egyszerű: igencsak fura lenne, ha az Egyik csata a másik után úgy vinné el a legjobb film díját, hogy közben egyetlen színészi elismerést sem zsebelt be. 

Ezt is ajánljuk a témában

A nemzetközi filmek kategóriájában idén nem vagyunk érdekeltek, az Árvát indítottuk, de esélye sem volt a jelöltek közé jutnia. Nem azért, mert rossz lenne, sőt, szerintem az egyik legkiválóbb 56-os dráma, noha csak érintőlegesen ábrázolja a forradalmat, de annak ellenére, hogy számos aspektusa univerzális, azért a magyar történelem tárgyalt korszakának felszínesen ismerete mindenképpen szükséges a teljes élményhez. 

Ezt is ajánljuk a témában

Viszont erőteljes a mezőny így is. A Golden Globe-on a brazil A titkosügynök vitte a prímet, de a könnyen befogadható hangvétele és a korábban említett Stellan Skarsgård játéka okán az Érzelmi érték is behúzhatja az elismerést, miként a tavaly Cannes-ban Arany Pálmát nyert Csak egy baleset, már csupán azért is, mert az iráni dráma a legjobb forgatókönyv kategóriájában is indul.  

A Netflix és az Oscar 

A streamingszolgáltatónak idén két produkciója, a szerintem legfeljebb altatóként ajánlható Frankenstein és az egészen kiváló Az álmok vágánya is a legjobb film jelöltjei között szerepel, de az Egyik csata a másik után mancsaiból legfeljebb a Hamnet csavarhatja ki a díjat. Miként a dokumentumfilmek kategóriájában sem hiszem, hogy esélye lenne a Netflixnek, hiszen A tökéletes szomszéd című true crime-nak olyan – demokraták számára nyilván kedvesebb – alkotásokkal kell megmérkőzniük, mint a Senki tanár úr Putyin ellen.

A legjobb animációs film kategóriájában azonban nem írnám le a szolgáltatót. A K-pop démonvadászok ugyanis hatalmasat ment tőlük, és ott van a riválisok között a Pixar (Elio) és a Disney (Zootropolis 2.) is. Ebben a szekcióban pedig a két cég ellen versenyezni olyan, mint egy féllábú csivavát indítanánk az angol nemzeti nagydíjon, a Golden Globe-on viszont már összejött a mutatvány, így lehet, hogy az Oscaron ismételnek. 

A jelöltek teljes listája a következő: 

Legjobb film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Egyik csata a másik után 

A titkosügynök 

Érzelmi érték

Bűnösök 

Az álmok vágányán 

Legjobb rendező

Chloé Zhao (Hamnet)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Egyik csata a másik után (Paul Thomas Anderson)

Érzelmi érték (Joachim Trier)

Ryan Coogler (Bűnösök)

Legjobb férfi főszereplő

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Bűnösök)

Wagner Moura (A titkosügynök)

Legjobb női főszereplő

Jessie Buckley (Hamnet)

Rose Byrne (Ha tudnék, beléd rúgnék / If I had Legs I'd Kick You)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Renate Reinsve (Érzelmi érték)

Emma Stone (Bugonia)

Legjobb női mellékszereplő

Elle Fanning (Érzelmi érték)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Érzelmi érték)

Amy Madigan (Fegyverek)

Wunmi Mosaku (Bűnösök)

Teyana Taylor (Egyik csata a másik után)

Legjobb férfi mellékszereplő

Benicio Del Toro (Egyik csata a másik után)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (Bűnösök)

Sean Penn (Egyik csata a másik után)

Stellan Skarsgård (Érzelmi érték)

Legjobb adaptált forgatókönyv

Bugonia (Will Tracy)

Frankenstein (Guillermo Del Toro)

Hamnet (Chloé Zhao & Maggie O’Farrell)

Egyik csata a másik után (Paul Thomas Anderson)

Az álmok vágányán (Train Dream / Clint Bentley & Greg Kwedar)

Legjobb eredeti forgatókönyv

Blue Moon (Robert Kaplow)

Csak egy baleset (Jafar Panahi)

Marty Supreme (Ronald Bronstein & Josh Safdie)

Érzelmi érték (Eskil Vog & Joachim Trier)

Bűnösök (Ryan Coogler)

Legjobb operatőri munka

Dan Laustsen (Frankenstein)

Darius Khondji (Marty Supreme)

Michael Bauman (Egyik csata a másik után)

Autumn Durald Arkapaw (Bűnösök)

Adolpho Veloso (Az álmok vágányán)

Legjobb vágás

F1

Marty Supreme

Egyik csata a másik után

Érzelmi érték

Bűnösök

Legjobb eredeti filmzene

Bugonia (Jerskin Fendrix)

Frankenstein (Alexandre Desplat)

Hamnet (Max Richter)

Egyik csata a másik után (Jonny Greenwood)

Bűnösök (Ludwig Göransson)

Legjobb eredeti betétdal

"Dear Me" (Diane Warren: Relentless)

"Golden" (K-pop démonvadászok)

"I Led to You" (Bűnösök)

"Sweet Dreams of Joy" (Viva Verdi!)

"Train Dreams" (Az álmok vágányán)

Legjobb casting

Nina Gold (Hamnet)

Jennifer Venditti (Marty Supreme)

Cassandra Kulukundis (Egyik csata a másik után)

Gabnriel Domingues (A titkosügynök)

Francine Maisler (Bűnösök)

Legjobb hang

F1

Frankenstein

Egyik csata a másik után

Bűnösök

Táncos a sivatagban 

Legjobb jelmez

Avatar: Tűz és hamu

Frankenstein

Hamnet 

Bűnösök 

Marty Supreme

Legjobb díszlet

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Egyik csata a másik után

Bűnösök

Legjobb smink és haj

Frankenstein

Kokuho

Bűnösök

Zúzógép

A csúf mostohatestvér 

Legjobb vizuális effektus

Avatar: Tűz és hamu 

F1

Jurassic World: Újjászületés 

The Lost Bus

Bűnösök

Legjobb animációs film

Arco - Fiú a jövőből

Elio

K-pop démonvadászok 

Little Amélie or the Character of Rain 

Zootropolis 2.

Legjobb animációs rövidfilm

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Legjobb nemzetközi film

A titkosügynök

Csak egy baleset

Érzelmi érték

Tánc a sivatagban

The Voice of Hind Rajab 

Legjobb rövidfilm

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Legjobb dokumentumfilm

Az Alabama-megoldás 

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Senki tanár úr Putyin ellen 

A tökéletes szomszéd 

Legjobb rövid dokumentumfilm 

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Nyitókép: Egyik csata a másik után. Forrás: InterCom.

 

 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kisstomi-2-2
2026. január 23. 11:25
Jelentkezzen az a személy aki az "egyik csata a másik után" című filmet végig tudta nézni, és még tetszett is neki ! Szeretném megjutalmazni !
Válasz erre
0
0
luxusbatar
2026. január 23. 09:01
Az F1 az a Forma1-ről szól? Gondolom tele feketével, de ha más nem, a főhős biztos az...
Válasz erre
0
0
Ekrü123
•••
2026. január 22. 22:36 Szerkesztve
Az egyik csata a másik utánt kb 15 percig bírtuk. Nézhetetlen, gusztustalan….Egyáltalán, az amerikai filmeket lassan offoljuk, mert a fene sem kíváncsi a buzijelenetekre meg a vadnyugati hős négerekre…
Válasz erre
2
0
you-brought-2-too-many
2026. január 22. 22:32
Szólíts a nevén, basszus, ultragáz film. Ott masztizik a tini srác a pasira. Wow. Fogjuk már föl: a homoszexualitás a legnagyobb tragédia; amikor a természet mondja ki rólad h nem akarja h utódod nemzzél, az a legnagyobb fájdalom, szégyen. Aki ebből pride- ot csinál az maga is szégyen.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!