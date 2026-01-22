A Netflix leuralta az akadémiát, mégis bukni fog – íme az Oscar-jelöltek teljes listája

Mivel általában hatalmas átfedés van a díjazottak között, nem véletlenül tartják a Golden Globe-ot az Oscar előszobájának. Jelentős különbség viszont a két ceremónia között, hogy az előbbin a legfontosabb kategóriákban különválasztják a drámákat és a vígjátékokat, de ez nem hierarchikus rendszer, ahogyan egykor a görög színházak esetében, ugyanúgy azonos súlyú a két műfaj. És a korábbi évek tapasztalatai után a januári eseményből kiindulva ki lehet következtetni, mely alkotások diadalmaskodnak majd az ebben az évben helyi idő szerint március 15-én zajló Oscar-gálán.

Valószínűleg nem távozik üres kézzel a Hamnet az Oscaron, de a legjobb film díjára kevés az esélye. (Forrás: UIP-Duna Film)

És annak ellenére, hogy a Shakespeare kezdeti éveit bemutató kifejezetten sótlanul bemutató Hamnet nyert a Golden Globe-on a drámák mezőnyében, nem azért nem tennék pénzt a vígjátékok szekciójában győzedelmeskedett Egyik csata a másik utánra, mert félnék, hogy elbukom az összeget, hanem mert szinte semmit nem kaszálnék; a fogadóirodák valószínűleg kevesebb, mint 1,1-es szorzóval kecsegtetnének.