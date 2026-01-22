A Netflix leuralta az akadémiát, mégis bukni fog – íme az Oscar-jelöltek teljes listája
2026. január 22. 21:12
A streamingóriás feltehetőleg hoppon marad, miként Leonardo DiCaprio is valószínűleg az esélytelenek nyugalmával foglalhat helyet. Csütörtök délután kihirdették az idei Oscar jelöltjeit, mi pedig megpróbáljuk megtippelni, kik fogják elvinni a szobrokat.
2026. január 22. 21:12
15 p
0
0
8
Mentés
Mivel általában hatalmas átfedés van a díjazottak között, nem véletlenül tartják a Golden Globe-ot az Oscar előszobájának. Jelentős különbség viszont a két ceremónia között, hogy az előbbin a legfontosabb kategóriákban különválasztják a drámákat és a vígjátékokat, de ez nem hierarchikus rendszer, ahogyan egykor a görög színházak esetében, ugyanúgy azonos súlyú a két műfaj. És a korábbi évek tapasztalatai után a januári eseményből kiindulva ki lehet következtetni, mely alkotások diadalmaskodnak majd az ebben az évben helyi idő szerint március 15-én zajló Oscar-gálán.
És annak ellenére, hogy a Shakespeare kezdeti éveit bemutató kifejezetten sótlanul bemutató Hamnetnyert a Golden Globe-on a drámák mezőnyében, nem azért nem tennék pénzt a vígjátékok szekciójában győzedelmeskedett Egyik csata a másik utánra, mert félnék, hogy elbukom az összeget, hanem mert szinte semmit nem kaszálnék; a fogadóirodák valószínűleg kevesebb, mint 1,1-es szorzóval kecsegtetnének.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
A film maróan szatirikus hangvételben egyaránt görbe tükröt állít a republikánusok és a demokraták szélsőséges képviselőinek (ahogyan tette azt a szintén a legjobb film díjáért versengő és noha sokkal élvezetesebb, de sajnos esélytelen Bugonia is), és az aktuális témája mellett azért borítékolható a győzelme, mert Paul Thomas Andersont korábban tizenegy alkalommal jelölték a szoborra, de sosem kapta meg, szóval valószínűleg eljött az ő ideje.
Összeesküvés-elmélet, paranoia és fekete humor. Lehet vitatkozni arról, hogy az Emma Stone főszereplésével leforgatott Bugonia lenne-e Jórgosz Lánthimosz eddigi legkiválóbb filmje, de hogy a legszórakoztatóbb és a leginkább letisztult, az biztos.
Miként Timothée Chalamet-nek is feltehetőleg, hiszen már hosszú ideje a csapból is ő neve, vagyis pontosan az arca folyik. Olyan hollywoodi blockbusterek mellett, mint mások mellett a Dűne vagy a Wonka, a komolyabb hangvételű drámákban is feltalálja magát. Ilyen volt a Szólíts a neveden vagy a Bob Dylan-életrajzi film, a Sehol se otthon, mindkettőért jelölték is, most viszont az összesen kilenc kategóriában is induló Marty Supreme című sportdrámáért nagy eséllyel a színpadra is felengedik. Annál is inkább, mert az akadémia évek küzd azért, hogy a fiatal nézőket is vonzzon a ceremónia, márpedig a tinilányok egyik legnagyobb kedvencéről van szó.
A legjobb női főszereplő kategóriájában már érdekesebb a helyzet, de valószínűleg azért nem engedik haza a Hamnetetüres kézzel, bár nem éreztem áttörő erejűnek Jessie Buckley játékát, abból kiindulva, hogy a Golden Globe-on nyert, feltehetőleg itt is köszönőbeszédet tarthat.
A szerzőt a felesége szemszögén keresztül ismerhetjük meg.
Stellan Skarsgård szintén nyugodtan ihat előre a medve bőrére. Közel hatvanéves pályafutása során hollywoodi és európai produkciók végeláthatatlan sorában bizonyított, és most, hetvennégy évesen került először az Érzelmi értékkelaz akadémia látóterébe, nincs még egyszer ennyi ideje, hogy ismét jelöljék, szóval goromba húzás lenne, ha nem rá esne a választás. A női mellékszereplők közül pedig szerintem vitán felül Teyana Taylor ünnepelhet majd, az érvelésem egyszerű: igencsak fura lenne, ha az Egyik csata a másik után úgy vinné el a legjobb film díját, hogy közben egyetlen színészi elismerést sem zsebelt be.
Az érzelmi értékben szinte minden és mindenki tökéletes, annak meg külön drukkolunk, hogy Stellan Skarsgård végre megkapja érte a már régóta kijáró Oscarját.
A nemzetközi filmek kategóriájában idén nem vagyunk érdekeltek, az Árvátindítottuk, de esélye sem volt a jelöltek közé jutnia. Nem azért, mert rossz lenne, sőt, szerintem az egyik legkiválóbb 56-os dráma, noha csak érintőlegesen ábrázolja a forradalmat, de annak ellenére, hogy számos aspektusa univerzális, azért a magyar történelem tárgyalt korszakának felszínesen ismerete mindenképpen szükséges a teljes élményhez.
Az Árva a személyesbe sűrítve beszél a kollektív tragédiákról és arról, miért igazgat minket még ma is sokszor a fortélyos félelem. Farkas Anita írása.
Viszont erőteljes a mezőny így is. A Golden Globe-on a brazil A titkosügynök vitte a prímet, de a könnyen befogadható hangvétele és a korábban említett Stellan Skarsgård játéka okán az Érzelmi érték is behúzhatja az elismerést, miként a tavaly Cannes-ban Arany Pálmát nyert Csak egy baleset, már csupán azért is, mert az iráni dráma a legjobb forgatókönyv kategóriájában is indul.
A Netflix és az Oscar
A streamingszolgáltatónak idén két produkciója, a szerintem legfeljebb altatóként ajánlható Frankenstein és az egészen kiváló Az álmok vágánya is a legjobb film jelöltjei között szerepel, de az Egyik csata a másik után mancsaiból legfeljebb a Hamnet csavarhatja ki a díjat. Miként a dokumentumfilmek kategóriájában sem hiszem, hogy esélye lenne a Netflixnek, hiszen A tökéletes szomszéd című true crime-nak olyan – demokraták számára nyilván kedvesebb – alkotásokkal kell megmérkőzniük, mint a Senki tanár úr Putyin ellen.
A legjobb animációs film kategóriájában azonban nem írnám le a szolgáltatót. A K-pop démonvadászok ugyanis hatalmasat ment tőlük, és ott van a riválisok között a Pixar (Elio) és a Disney (Zootropolis2.) is. Ebben a szekcióban pedig a két cég ellen versenyezni olyan, mint egy féllábú csivavát indítanánk az angol nemzeti nagydíjon, a Golden Globe-on viszont már összejött a mutatvány, így lehet, hogy az Oscaron ismételnek.
A jelöltek teljes listája a következő:
Legjobb film
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Egyik csata a másik után
A titkosügynök
Érzelmi érték
Bűnösök
Az álmok vágányán
Legjobb rendező
Chloé Zhao (Hamnet)
Josh Safdie (Marty Supreme)
Egyik csata a másik után (Paul Thomas Anderson)
Érzelmi érték (Joachim Trier)
Ryan Coogler (Bűnösök)
Legjobb férfi főszereplő
Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Michael B. Jordan (Bűnösök)
Wagner Moura (A titkosügynök)
Legjobb női főszereplő
Jessie Buckley (Hamnet)
Rose Byrne (Ha tudnék, beléd rúgnék / If I had Legs I'd Kick You)