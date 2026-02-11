Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Kármán András még egy Corvinus-on tartott prezentációban is levezette, hogy ezek a szektorális különadók (multiadó, bankadó – a szerk.) nagyon torzítják a gazdaságot. És hogy szerinte az állam túl nagy támogatást ad a magyarországi vállalkozásoknak.

A fentiekből mintha azt következne, hogy az ő programjuk:

az állami támogatásokat visszanyesni,

a szektorális különadókat (multiadó, bankadó – a szerk.) kivezetni.

Kérdés azonban, hogy a miniszterelnök-jelölti alkalmasság tekintetében – hiszen ők valószínűleg alkalmasabbak a fenti programok megvalósításra, mint Magyar Péter – mit jelenthet a leigazolásuk a Tisza esélyei szempontjából, hiszen