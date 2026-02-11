Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

2026. február 11. 16:12

Meg is lett az eredménye a szakértő szerint.

2026. február 11. 16:12
null

A választás kapcsán kulcsfontosságú kérdés, hogy a szavazók kit tartanak alkalmasabbnak miniszterelnök-jelöltnek: Orbánt vagy Magyart. A Tisza elnökének külföldi szponzora nem véletlenül hozta be a kampányba Orbán Anitát, Kármán Andrást és Kapitány Istvánt. Róluk jobban elképzeli egy hétköznapi ember, hogy bármihez is értenek, mint Magyar Péterről.

Sikeres igazolások vagy melléfogások a Tisza legutóbb bejelentett szakértői? Mit érdemes tudni róluk?

A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Mik a legutóbbi hírek Kapitány Istvánról?

Mint arról nemrég beszámoltunk:

Kapitány István a háború négy éve alatt megháromszorozhatta Shell-részvényekben tartott vagyonát.

Annál fogva, hogy a háború következtében a Shell-részvények árfolyama felment, és tíz év alatt 23 millió dollár osztalék-jövedelmet vett ki. De nemrég derült ki az is, hogy

  • a Shell németországi vállalata által tulajdonolt másik két cégben Kapitány István a mai – a Mesterterv megjelenésekori – napig igazgatósági tag,
  • leválasztaná Magyarországot az orosz energiáról, sőt,
  • csütörtök óta azt is tudni lehet, hogy

ellenzi a januári rezsistoppot, mondván: ettől nőni fog az államadósság, és ez nem jó.

Mik a legutóbbi hírek Orbán Anitáról?

A Mesterterv korábbi adásában szakértőinkkel bemutattuk Orbán Anitát ECFR-es, GLOBESEC-es közegében Bajnai Gordonnal, Korányival, Sorosékkal:

Orbán Anita olyan szervezeteknek oszlopos tagja, amelyek Ukrajna EU-s és NATO-tagságát izomból tolják és támogatják.

És mi a helyzet Kármán Andással?

A volt erstés bankár megszüntetné a bankadót.

Kármán András még egy Corvinus-on tartott prezentációban is levezette, hogy ezek a szektorális különadók (multiadó, bankadó – a szerk.) nagyon torzítják a gazdaságot. És hogy szerinte az állam túl nagy támogatást ad a magyarországi vállalkozásoknak. 

A fentiekből mintha azt következne, hogy az ő programjuk:

  • az állami támogatásokat visszanyesni,
  • a szektorális különadókat (multiadó, bankadó – a szerk.) kivezetni.

Kérdés azonban, hogy a miniszterelnök-jelölti alkalmasság tekintetében – hiszen ők valószínűleg alkalmasabbak a fenti programok megvalósításra, mint Magyar Péter – mit jelenthet a leigazolásuk a Tisza esélyei szempontjából, hiszen

ezek a programok, mintha nem lennének szimpatikusak a magyar választóknak. 

Mráz: Magyar Péterék mellényúltak

„Mellényúlt Magyar Péter vagy azok, akik Magyar Péternek küldték ezeket az embereket” – értékelt a Mestertervben Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője.

Mint fogalmazott: érti, hogy egy csapatot akartak építeni Magyar köré, hogy csökkentsék a One Man Show (egyemberes műsor – a szerk.) hatását, de ez nem hogy nem sikerült, csak növelték a bajt.

  • „Magyar Péter azzal próbálta azokat a vádakat elhárítani, hogy ő Ukrajna érdekét szolgálná, hogy hozott egy Ukrajna érdekében küzdő lobbistát a csapatába.
  • Azzal próbálta enyhíteni a vádat, hogy a rezsicsökkentés megszűnne az ő uralkodása alatt, hogy hozott egy Shell-részvényest a csapatába.
  • És azt, hogy a multikat továbbra is meg fogja adóztatni, és lesz pénz jóléti intézkedésekre a bankadó eltörlésének harcosával próbálja bizonyítani.

Mind a három személy valójában önleleplezés, és nem segített, hanem inkább ártott Magyar Péter imázsának és a Tisza esélyességének is”

– mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitóképen: Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök. Fotó: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara

 

