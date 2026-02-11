Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Ismét szembejött a valóság a baloldallal.
Meg is lett az eredménye a szakértő szerint.
A választás kapcsán kulcsfontosságú kérdés, hogy a szavazók kit tartanak alkalmasabbnak miniszterelnök-jelöltnek: Orbánt vagy Magyart. A Tisza elnökének külföldi szponzora nem véletlenül hozta be a kampányba Orbán Anitát, Kármán Andrást és Kapitány Istvánt. Róluk jobban elképzeli egy hétköznapi ember, hogy bármihez is értenek, mint Magyar Péterről.
Sikeres igazolások vagy melléfogások a Tisza legutóbb bejelentett szakértői? Mit érdemes tudni róluk?
A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
Mint arról nemrég beszámoltunk:
Kapitány István a háború négy éve alatt megháromszorozhatta Shell-részvényekben tartott vagyonát.
Annál fogva, hogy a háború következtében a Shell-részvények árfolyama felment, és tíz év alatt 23 millió dollár osztalék-jövedelmet vett ki. De nemrég derült ki az is, hogy
ellenzi a januári rezsistoppot, mondván: ettől nőni fog az államadósság, és ez nem jó.
A Mesterterv korábbi adásában szakértőinkkel bemutattuk Orbán Anitát ECFR-es, GLOBESEC-es közegében Bajnai Gordonnal, Korányival, Sorosékkal:
Orbán Anita olyan szervezeteknek oszlopos tagja, amelyek Ukrajna EU-s és NATO-tagságát izomból tolják és támogatják.
A volt erstés bankár megszüntetné a bankadót.
Kármán András még egy Corvinus-on tartott prezentációban is levezette, hogy ezek a szektorális különadók (multiadó, bankadó – a szerk.) nagyon torzítják a gazdaságot. És hogy szerinte az állam túl nagy támogatást ad a magyarországi vállalkozásoknak.
A fentiekből mintha azt következne, hogy az ő programjuk:
Kérdés azonban, hogy a miniszterelnök-jelölti alkalmasság tekintetében – hiszen ők valószínűleg alkalmasabbak a fenti programok megvalósításra, mint Magyar Péter – mit jelenthet a leigazolásuk a Tisza esélyei szempontjából, hiszen
ezek a programok, mintha nem lennének szimpatikusak a magyar választóknak.
„Mellényúlt Magyar Péter vagy azok, akik Magyar Péternek küldték ezeket az embereket” – értékelt a Mestertervben Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője.
Mint fogalmazott: érti, hogy egy csapatot akartak építeni Magyar köré, hogy csökkentsék a One Man Show (egyemberes műsor – a szerk.) hatását, de ez nem hogy nem sikerült, csak növelték a bajt.
Mind a három személy valójában önleleplezés, és nem segített, hanem inkább ártott Magyar Péter imázsának és a Tisza esélyességének is”
– mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitóképen: Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök. Fotó: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara