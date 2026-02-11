Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
orbán balázs magyar péter fidesz magyarország magyar

Mi forog kockán?

2026. február 11. 07:15

A 2026-os választás tétje túlmutat a belpolitikán.

2026. február 11. 07:15
null
Nótin Tamás
Nótin Tamás
Index

Magyar Péter számonkérte a kormánypártokon, hol van a programjuk. Annyi azonban bizonyossággal kijelenthető, hogy ami a külpolitikát illeti, az Orbán-kormány esetében van miből kiindulni. 2023 végén jelent meg a miniszterelnök politikai igazgatójának – aki jelenleg a Fidesz kampányfőnöke is – Orbán Balázsnak Huszárvágás – A konnektivitás magyar stratégiája című munkája.

»2010 óta először írt napi szinten tűzközelben lévő aktív kormányzati szereplő olyan nagy ívű geopolitikai, külpolitikai és gazdasági víziót összefoglaló munkát, amely részletesen elemzi az átalakuló világrendet, a nemzetközi környezetet, elhelyezi benne Magyarországot, megfogalmazza a magyar érdekeket, hosszú távú stratégiai célokat és kitörési pontokat határoz meg. A Huszárvágás a magyar kormányzati elképzelések útmutatója és értelmező szótára: a betekintést és a megismerést segíti, de vitaindítónak is alkalmas kézikönyv«

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Tovább a cikkhezchevron

– írtam akkori cikkemben a könyvről.

Ez a kötet részletesen bemutatja, miként képzeli el az Orbán-kormány Magyarország mozgásterét a világban. Nem egy »csatlós állam« »hintapolitikájáról« szól, hanem egy olyan szuverén külpolitikai megközelítésről, amely a magyar érdekeket szem előtt tartva keres kapcsolódási pontokat a világ különböző hatalmi központjai felé. A magyar kormány ezt a szemléletet korábban számos alkalommal a konnektivitás fogalmával írta le.

És mit mondott nemrégiben Orbán Anita? »Nem bot szeretnénk lenni a küllők között, hanem küllő a keréken.« Orbán Balázs 2023-ban nagyon hasonló gondolatmenetet fogalmazott meg az Indexnek adott interjújában. Akkor arról beszélt, hogy Magyarország nem kerékkötő, hanem »kulcsállam«; nem kompország, hanem »kikötő, erős hullámtörőkkel«. Egy olyan hely, ahová a kikötni szándékozó hajókat várják: jöjjenek keletről, nyugatról, északról vagy délről.

Az Orbán-kormány külpolitikai stratégiáját lehet kritizálni, lehet vele nem egyetérteni, de azt állítani, hogy ne létezne, ne lenne kidolgozott, vagy ne tárták volna a nyilvánosság elé, nem lehet. És a helyzet az, hogy egy olyan világban, ahol a régi rend már nem működik, az új pedig még nem állt össze, az a veszélyesebb opció, ha egy országnak egyáltalán nincs stratégiai víziója és terve, vagy ha görcsösen a széthulló régi rend szabályaiba kapaszkodik.

A 2026-os választás erről is szól: van-e Magyarországnak terve a változó világban. És ebből a szempontból mindegy, hogy valaki fideszes vagy tiszás – vagy bármi más –, mert ez mindannyiunk számára, akik itt élünk, döntő jelentőségű.”

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
piramis-2
2026. február 11. 08:36
belbuda 2026. február 11. 07:23 Te csicska! - Miért jó az ha, a fonnyadt fattyad Ukrajnában fog megdögleni egy orosz dróntól? - Miért jó az ha, te veszel fel hitelt azért, hogy az ukrán nácik kedvükre háborúzhassanak? (Az unokád is fizetni fogja!) - Miért jó az ha, az jelenti a jogállamiságot, hogy LMBTQ-s pedofil buzeráns liberálnácikat engednek a fattyadra az óvodákban, iskolákban? - Miért jó az ha, a brüsszeli liberálnáci gazdáid tartománnyá silányítják Magyarországot? - Miért jó az ha, a brüsszeli liberálnáci gazdáid mondhatnák meg kitől, mikor, mit vehet Magyarország? Und so witer... und so weiter...
Válasz erre
0
1
Galerida
2026. február 11. 07:34
Régen is előfordult, hogy a baloldalon megjelent néhány ember, aki az ország érdekében racionálisan gondolkodott. Most egyre gyakrabban jutnak szóhoz és így még feltűnőbb, hogy kik vették fel a 30 ezüstöt Péter gátlástalan támogatásáért cserébe!
Válasz erre
2
0
belbuda
2026. február 11. 07:23
Tominak igaza van…a választás tétje, EURÓPA vagy Putyinisztán…. Hajrá,Tisza! Hajrá,Magyarország! 🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!