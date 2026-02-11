Tíz halott egy kanadai iskolai lövöldözésben – a gyanúsítottat holtan találták
A 2026-os választás tétje túlmutat a belpolitikán.
„Magyar Péter számonkérte a kormánypártokon, hol van a programjuk. Annyi azonban bizonyossággal kijelenthető, hogy ami a külpolitikát illeti, az Orbán-kormány esetében van miből kiindulni. 2023 végén jelent meg a miniszterelnök politikai igazgatójának – aki jelenleg a Fidesz kampányfőnöke is – Orbán Balázsnak Huszárvágás – A konnektivitás magyar stratégiája című munkája.
»2010 óta először írt napi szinten tűzközelben lévő aktív kormányzati szereplő olyan nagy ívű geopolitikai, külpolitikai és gazdasági víziót összefoglaló munkát, amely részletesen elemzi az átalakuló világrendet, a nemzetközi környezetet, elhelyezi benne Magyarországot, megfogalmazza a magyar érdekeket, hosszú távú stratégiai célokat és kitörési pontokat határoz meg. A Huszárvágás a magyar kormányzati elképzelések útmutatója és értelmező szótára: a betekintést és a megismerést segíti, de vitaindítónak is alkalmas kézikönyv«
– írtam akkori cikkemben a könyvről.
Ez a kötet részletesen bemutatja, miként képzeli el az Orbán-kormány Magyarország mozgásterét a világban. Nem egy »csatlós állam« »hintapolitikájáról« szól, hanem egy olyan szuverén külpolitikai megközelítésről, amely a magyar érdekeket szem előtt tartva keres kapcsolódási pontokat a világ különböző hatalmi központjai felé. A magyar kormány ezt a szemléletet korábban számos alkalommal a konnektivitás fogalmával írta le.
És mit mondott nemrégiben Orbán Anita? »Nem bot szeretnénk lenni a küllők között, hanem küllő a keréken.« Orbán Balázs 2023-ban nagyon hasonló gondolatmenetet fogalmazott meg az Indexnek adott interjújában. Akkor arról beszélt, hogy Magyarország nem kerékkötő, hanem »kulcsállam«; nem kompország, hanem »kikötő, erős hullámtörőkkel«. Egy olyan hely, ahová a kikötni szándékozó hajókat várják: jöjjenek keletről, nyugatról, északról vagy délről.
Az Orbán-kormány külpolitikai stratégiáját lehet kritizálni, lehet vele nem egyetérteni, de azt állítani, hogy ne létezne, ne lenne kidolgozott, vagy ne tárták volna a nyilvánosság elé, nem lehet. És a helyzet az, hogy egy olyan világban, ahol a régi rend már nem működik, az új pedig még nem állt össze, az a veszélyesebb opció, ha egy országnak egyáltalán nincs stratégiai víziója és terve, vagy ha görcsösen a széthulló régi rend szabályaiba kapaszkodik.
A 2026-os választás erről is szól: van-e Magyarországnak terve a változó világban. És ebből a szempontból mindegy, hogy valaki fideszes vagy tiszás – vagy bármi más –, mert ez mindannyiunk számára, akik itt élünk, döntő jelentőségű.”
