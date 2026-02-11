És mit mondott nemrégiben Orbán Anita? »Nem bot szeretnénk lenni a küllők között, hanem küllő a keréken.« Orbán Balázs 2023-ban nagyon hasonló gondolatmenetet fogalmazott meg az Indexnek adott interjújában. Akkor arról beszélt, hogy Magyarország nem kerékkötő, hanem »kulcsállam«; nem kompország, hanem »kikötő, erős hullámtörőkkel«. Egy olyan hely, ahová a kikötni szándékozó hajókat várják: jöjjenek keletről, nyugatról, északról vagy délről.

Az Orbán-kormány külpolitikai stratégiáját lehet kritizálni, lehet vele nem egyetérteni, de azt állítani, hogy ne létezne, ne lenne kidolgozott, vagy ne tárták volna a nyilvánosság elé, nem lehet. És a helyzet az, hogy egy olyan világban, ahol a régi rend már nem működik, az új pedig még nem állt össze, az a veszélyesebb opció, ha egy országnak egyáltalán nincs stratégiai víziója és terve, vagy ha görcsösen a széthulló régi rend szabályaiba kapaszkodik.

A 2026-os választás erről is szól: van-e Magyarországnak terve a változó világban. És ebből a szempontból mindegy, hogy valaki fideszes vagy tiszás – vagy bármi más –, mert ez mindannyiunk számára, akik itt élünk, döntő jelentőségű.”

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

