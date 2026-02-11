Már a feltűnése sem volt véletlen Magyar Péternek

Tarr a felesége révén rokonságban áll Péterfy Borival, Péterfy Sarolttal és az Orbán-kormányt rendszeresen bíráló Péterfy Gergellyel, aki feleségével, Péterfy-Novák Évával a közelmúltban Olaszországba költözött, hogy onnan szervezze a hazai ellenállást. Mint elhangzott: ő sem fogja vissza magát, amikor a kormányt kell támadni. A liberális elitben mozgó rokonság elképesztően mély kapcsolatrendszerrel rendelkezik, számos jogászt és újságírót, illetve ismert közéleti szereplőt képesek csatasorba állítani.

A szent cél a jobboldali kormány leváltása miatt totálisan összezárnak. Régóta ott vannak a háttérben, több választáson is próbálkoztak már. Köztük van a gyomorforgató fröcsögéseiről ismert Molnár Áron, közismertebb nevén Noár, ellenzéki politikai aktivista, színész, a Péterfy család közeli barátja. Molnár feleségének az érdekeltségébe tartozik az az ingatlan, amely otthont ad Tarr Zoltán egyesületének, amelyből aztán a Tisza is kinőtte magát.