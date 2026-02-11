Már a feltűnése sem volt véletlen Magyar Péternek

„Nem akarok politizálni” – Itt van Magyar Péter első és egyben legnagyobb hazugsága (VIDEÓ)
75 részes sorozatban mutatjuk be a Tisza elnökének legnagyobb hazugásait!
Már jóval azelőtt javában szerveződött a Tisza Párt elődje, hogy Magyar Péter felbukkant volna. A készülő szervezethez csak egy olyan emberre volt szükség, akit kirakatba helyezhetnek, ehhez jött kapóra Magyar Péter a hangzatos, ám semmitmondó és azóta sem beteljesülő kijelentéseivel és ígéreteivel.
Napra pontosan két éve sétált be a Partizán stúdiójába Magyar Péter, hogy ott aztán mindenféle erős kijelentéseket tegyen, amelyeknek jelentős részét azóta vagy saját maga, vagy pedig az élet cáfolta meg. Az egyik ilyen volt például az, hogy ő nem is akar politikus lenni. Híveinek azonban ez sem számított, hiszen nekik csak egyetlen vágyuk van, valahogyan leváltani Orbán Viktor kormányát. Az ellenzéki politikus előszeretettel idézgeti a partizános interjúját, mint afféle politikai eredettörténetét, ám már régóta leleplezett tény, hogy maga a szervezkedés jóval korábbra nyúlik vissza és csak egy kirakatembert kerestek a formációhoz.
A Magyar Nemzet cikke szerint a Kontextus csatorna már tavaly májusban arról írt, hogy a Tisza Párt elődjének számító Talpra Magyarok azelőtt létrejött, hogy Magyar Péter felbukkant volna. Sőt, maga a hálózat már a 2022-es választási vereség után szerveződhetett Tarr Zoltán sértődött lelkész kezei alatt. Tarr azóta is Magyar egyik belső emberének számít, annak ellenére, hogy elképesztő politikai hibákat vétett, például amikor véletlenül, őszinteségi rohamában elárulta Etyeken, hogy „azért nem jöhetnek ki saját programjukkal, mert akkor megbuknának”.
A videóban kitértek Tarr fiatalkorára is. A Tisza alelnöke két körben is tanult külföldön, egészen pontosan az amerikai Princetonban. Egyházi karrierje során széles körű nemzetközi kapcsolatrendszert alakított ki. Szakított az egyházzal, értékes kontaktokkal a zsebében újabbakat szerzett. Többször is együtt mozgott Madarász Csabával, a hazai Soros-hálózat egyik arcával. Delegációvezetőként pedig egy olyan asszisztenst vett maga mellé, aki az Amnesty Internationalnél dolgozott korábban.
A lengyel Michał Wawrykiewicz-in keresztül pedig megvolt a kapcsolat magához Manfred Weberhez is, az Európai Néppárt vezetőjéhez. Érdekes, de Wawrykiewicz Lengyelországban szintén egy kegyelmi üggyel próbálták megbuktatni az akkori elnököt.
Tarr a felesége révén rokonságban áll Péterfy Borival, Péterfy Sarolttal és az Orbán-kormányt rendszeresen bíráló Péterfy Gergellyel, aki feleségével, Péterfy-Novák Évával a közelmúltban Olaszországba költözött, hogy onnan szervezze a hazai ellenállást. Mint elhangzott: ő sem fogja vissza magát, amikor a kormányt kell támadni. A liberális elitben mozgó rokonság elképesztően mély kapcsolatrendszerrel rendelkezik, számos jogászt és újságírót, illetve ismert közéleti szereplőt képesek csatasorba állítani.
A szent cél a jobboldali kormány leváltása miatt totálisan összezárnak. Régóta ott vannak a háttérben, több választáson is próbálkoztak már. Köztük van a gyomorforgató fröcsögéseiről ismert Molnár Áron, közismertebb nevén Noár, ellenzéki politikai aktivista, színész, a Péterfy család közeli barátja. Molnár feleségének az érdekeltségébe tartozik az az ingatlan, amely otthont ad Tarr Zoltán egyesületének, amelyből aztán a Tisza is kinőtte magát.
Közvetlenül Magyar Péter felbukkanása után a színész bejelentette, hogy egy időre visszavonul a politikától, majd az elsők között sorolt be Magyar Péter mögé. Tarr Zoltán egyesületalapítása és Noár furcsa háttérbe húzódása a két legfontosabb nyom a történetben Magyar Péter múltjában és felemelésében. Molnár Áron cimborája Nagy Ervin. Noár felesége korábban Nagy Ervin élettársa volt. A nem mindennapi csere nem tépázta meg a kapcsolatukat, továbbra is nagyon közeli barátok. Nemcsak a színházban, hanem a politikában is, Nagy Ervin is színpadiasan belépett Magyar Péter mögé. Hozzájuk kapcsolódik Radnai Márk színházi rendező. Radnai sokáig operatív vezető volt a Tiszában és jelenleg is alelnök a pártban.
Újabban pedig még magasabb polcról szemezgetett a Tisza Párt mögött sorakozó háttérvezetés, hiszen csatlakozott a formációhoz Kapitány István, a Shell globális alelnöke, valamint Orbán Anita, akinek Globseces múltját a Mandiner is elemezte. Ők új szintre emelik a nemzetközi szerveződést és újabb és újabb liberális-elitista kapcsolati hálót szőnek Magyar Péter köré. Az ő ténykedésüket nem kell bemutatni az olvasóknak, akik azzal is tisztában lehetnek, hogy milyen politikai eredményeket várnak el ettől a formációtól. Első körben például Ukrajna feltétel nélküli támogatását, a többi pedig majd szép sorjában.
A hazai viszonyokhoz képest szinte kimeríthetetlen forrásokkal gazdálkodó transznacionális vállalatoktól érkeznek a Tisza Párt új potentátjai, csaknem felfedhetetlen kapcsolati hálókkal, jelentős tudásanyaggal a birtokukban – vélhetőleg nem üres kézzel.