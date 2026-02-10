Ft
Orbán Balázs Brüsszel Zelenszkij

Orbán Balázs a legrosszabb forgatókönyvre figyelmeztetett: csak egy módon kerülhetjük el

2026. február 10. 12:46

Ezt most nem szabad félvállról venni.

„Megszületett a döntés Ukrajna csatlakozásáról Magyarország feje fölött – most már csak az a kérdés, hogy hagyjuk-e, hogy végrehajtsák és a magyarok elszenvedjék a következményeit” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs.

Felidézte: a brüsszeli Politico publikálta a „Zelenszkij-tervet”, amely „arról szól, hogy hogyan fogják betolni Ukrajnát 2027-ben az EU-ba.

Igen, jól olvasták: jövőre”. 

„Azzal mostanra mindannyian tisztában vagyunk, hogy ez mit jelentene: adóemeléseket és megszorításokat, hogy finanszírozni tudjuk az ukrán állam működését és a háborút, a Magyarországnak járó forrásokat Ukrajnába küldését, a magyar mezőgazdaság tönkretételét, és annak közvetlen és azonnali veszélyét, hogy a háború kiterjed ránk is. A magyar érdeket szem előtt tartva erre az őrült tervre csak nemet lehet mondani – ahogy arról a Voks 2025 során a magyar emberek is döntöttek” – emlékeztetett Orbán Balázs.

Mégis, Brüsszel és Kijev egy tervvel állt elő. Tudják, hogy amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig minden erejével azon lesz, hogy meggátolja ezt a végzetes döntést. Ezért a Zelenszkij-terv 3. pontja szerint Magyar Pétert kell hatalomba juttatni Magyarországon, mert ő nem mondana nemet Brüsszelnek”.

A miniszter hozzátette:

Ezt nem mi mondjuk, hanem feketén fehéren leírja a brüsszeli Politico. Már nem is csinálnak belőle titkot”. 

Orbán Balázs szerint a magyar emberek ismét döntés előtt állnak: „el kell határozni, hogy április után Magyarországon egy nemzeti kormány legyen, amely a legerősebb politikai támadásokkal szemben is kiáll és képviseli a magyar érdeket, vagy egy olyan kormánya lesz az országnak, amely felé már most előre elvárásokat támaszt Brüsszel és Kijev”.

Mindannyian tudjuk, hogy a döntő pillanatban nem tudnának nemet mondani nekik. Ezért nem szabad kockáztatni”.

– szögezte le.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

