Már a naptárat is megírták: 2027-re mindenáron betolnák Ukrajnát az Unióba

Ugyanakkor Orbán Viktor újraválasztása esetén sem mondanának le arról, hogy Ukrajna még 2027-ben tag legyen.
„Amennyiben Orbán újraválasztása miatt a magyar vétó fennmarad, az EU és Ukrajna Donald Trump közbenjárásában bízik”
– írja a Politico, és aláhúzza, Brüsszelben abban bíznak, hogy az Orbánnal jó kapcsolatot ápoló Donald Trump nyomást gyakorolhat Budapestre a megállapodás érdekében.
Összességében az uniós terv lényege az, hogy Ukrajna 2027-re ne csak ígéretet, hanem intézményes és politikai garanciákat kapjon az EU-tagságra, még akkor is, ha ehhez rendkívüli megoldásokra és komoly geopolitikai alkukra van szükség – derül ki a cikkből.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP