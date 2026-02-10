Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
02. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter terv politico Orbán Viktor eu ukrajna

Már a naptárat is megírták: 2027-re mindenáron betolnák Ukrajnát az Unióba

2026. február 10. 11:19

Brüsszel szerint Magyar Péter hatalomra kerülésével ez meg is valósulhat.

2026. február 10. 11:19
null

A Politico által megosztott 5 lépésből álló, Ukrajna csatlakozására vonatkozó uniós terv egyik legsokkolóbb eleme – amellett, hogy a magyar érdekérvényesítést teljesen semlegesíteni akarják –, az, hogy a legújabb elképzelések szerint Kijev már 2027-re teljes jogú tag lehet.

A cikk szerint az unió egy eddig példa nélküli terven dolgozik, amely lehetővé teszi, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Tovább a cikkhezchevron

 Ukrajna már a következő évtől részleges tagságot kapjon, és 2027-re teljes jogú EU-tagállammá váljon. 

A lap hangsúlyozza, Ukrajna azt szeretné, ha a 2027-es EU-csatlakozás hivatalosan is része lenne az Oroszországgal kötött békemegállapodásnak.  Az uniós terv radikálisan eltérne a hagyományos bővítési modelltől: Ukrajna már a reformok teljes lezárása előtt helyet kapna az EU döntéshozatali struktúráiban, miközben a teljes jogú tagsághoz szükséges feltételeket fokozatosan teljesítené. Ez politikai garantálná, hogy Ukrajna visszafordíthatatlanul elinduljon az uniós tagság felé vezető úton.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán vezetés szerint a csatlakozás kérdése biztonságpolitikai jelentőségű, és minél hamarabb meg kell valósulnia. Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta: Oroszország mindent meg fog tenni, hogy megakadályozza Ukrajna EU-integrációját, ezért kulcsfontosságú egy konkrét, rögzített dátum. 

Ukrajna azt állítja, hogy 2027-re technikailag készen állna az EU-tagságra, és hajlandó végrehajtani a szükséges reformokat is.

Magyar Péterék hatalomra kerülésével megnyílna az út Ukrajna előtt

A legnagyobb politikai akadályt továbbra is Magyarország jelenti, de több uniós tisztviselő abban reménykedik, hogy ha Orbán elveszíti a választásokat, ellenfele, Magyar Péter nyitottabb álláspontot képvisel majd, különösen mivel korábban népszavazást ígért a kérdésben – írja a brüsszeli lap, és hozzáteszi, ezzel megnyílna az út a 2027-es csatlakozásról szóló döntés előtt.

Ugyanakkor Orbán Viktor újraválasztása esetén sem mondanának le arról, hogy Ukrajna még 2027-ben tag legyen. 

„Amennyiben Orbán újraválasztása miatt a magyar vétó fennmarad, az EU és Ukrajna Donald Trump közbenjárásában bízik” 

– írja a Politico, és aláhúzza, Brüsszelben abban bíznak, hogy az Orbánnal jó kapcsolatot ápoló Donald Trump nyomást gyakorolhat Budapestre a megállapodás érdekében.

Összességében az uniós terv lényege az, hogy Ukrajna 2027-re ne csak ígéretet, hanem intézményes és politikai garanciákat kapjon az EU-tagságra, még akkor is, ha ehhez rendkívüli megoldásokra és komoly geopolitikai alkukra van szükség – derül ki a cikkből.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP


 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalmanok
2026. február 10. 12:32
Pedig a magyarok 95%-a, azaz 1,6 millió ember azt konzultálta 14,7 milliárd forintból, hogy nem. ennyit ér a birkák szava.
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2026. február 10. 12:19
Unióból kilépni! Aztán gyújtsák magukra ha akarják! Lassan már gazdasági szempontból sincs semmi értelme bent maradni. Csak visszahúznak minket. Mindent , érv lenne a maradás mellett megvonnak tőlünk. Pénzt nem kapunk. Tanulmányi, kutatási programokból kizártak minket. A mezőgazdasági pénzeket is megvágják. A külhoni magyarokat elnyomják, a jogaikat elveszik tőlük. Energia piacainkat korlátozzák. Megvédeni nem fognak senkitől. Eddig se védtek meg. Mi értelme van maradni?
Válasz erre
0
0
arpadan
2026. február 10. 12:17
Gondolom, most már a Politico cikkeit is a Zorbán íratja... annyira, de annyira elszigetelt...
Válasz erre
0
0
Ernest01
2026. február 10. 12:15
Az ukránok azt hiszik ha belépnek eu-ba még több pénzhez jutnak, pedig csak szarba lépnek, én megkímélnem őket, ezért hajrá Viktor.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!