03. 02.
hétfő
03. 02.
hétfő
irán rakéta egyesült államok donald trump európa

Ezt nem győzik majd megköszönni Donald Trumpnak: az Egyesült Államok óriási veszélytől mentette meg Európát

2026. március 02. 18:34

Az Egyesült Államok iráni támadása Európa védelmét is szolgálta.

2026. március 02. 18:34
null

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke az iráni támadásban meghalt katonák megemlékezésén először szólalt meg élőben a hadművelet kezdete óta. Az elnök beszédében hangsúlyozta: Washington továbbra is nagyszabású hadműveletet hajt végre Irán területén, annak céljából, hogy felszámolja az iráni rezsim által jelentett veszélyeket.

Az Egyesült Államok vezetője azzal indokolta a támadást, hogy Irán figyelmen kívül hagyta az amerikai figyelmeztetéseket, és nem hagyott fel nukleáris programjával. Állítása szerint az iráni rezsim hagyományos ballisztikus rakétaprogramja az utóbbi időszakban jelentős és gyors bővülésen ment keresztül, ami közbelépés nélkül komoly biztonsági kockázatot jelentett volna az Egyesült Államok és a külföldön állomásozó amerikai erők számára.

Hozzátette:

 A rezsim már rendelkezett olyan rakétákkal, amelyek képesek voltak eltalálni Európát és a helyi és tengerentúli bázisainkat, és hamarosan olyan rakétákkal is rendelkezett volna, amelyek el tudták volna érni gyönyörű Amerikánkat.”

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

