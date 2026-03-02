Ezt nem győzik majd megköszönni Donald Trumpnak: az Egyesült Államok óriási veszélytől mentette meg Európát

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke az iráni támadásban meghalt katonák megemlékezésén először szólalt meg élőben a hadművelet kezdete óta. Az elnök beszédében hangsúlyozta: Washington továbbra is nagyszabású hadműveletet hajt végre Irán területén, annak céljából, hogy felszámolja az iráni rezsim által jelentett veszélyeket.

Az Egyesült Államok vezetője azzal indokolta a támadást, hogy Irán figyelmen kívül hagyta az amerikai figyelmeztetéseket, és nem hagyott fel nukleáris programjával. Állítása szerint az iráni rezsim hagyományos ballisztikus rakétaprogramja az utóbbi időszakban jelentős és gyors bővülésen ment keresztül, ami közbelépés nélkül komoly biztonsági kockázatot jelentett volna az Egyesült Államok és a külföldön állomásozó amerikai erők számára.