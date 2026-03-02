Le akarja győzni az egyházgyalázó tiszás kommentelőt? Ma könnyen megteheti!
Ha azt írom, hogy Ruszin-Szendi Romulusz becsapta a HírTv riportere előtt az ajtót, mint szél a budiajtót, akkor nem járok messze az igazságtól. Az újságíró azt szerette volna megkérdezni a Tisza Párt katonai szakértőjétől, hogy miért gondolja úgy, hogy nincsen háború. A volt vezérkari főnök választ azonban nem adott, inkább kereket oldott.
Úgy látszik, az elmenekülés sportja terjedőben van az ellenzék térfelén.
Emlékeznek, amikor Gurmai Zita szedte szaporán a lábait Szarvas Szilveszter elől menekülve, aki a Kúria egyik döntéséről kérdezte volna? Pedig akkor még béke volt, és 2020 májusában senki nem is gondolta volna, hogy valaha a környezetünkben háború lesz. A két helyzet között azonban annyi azonosság van, hogy mindkétszer a valóság után kutakodott a riporter, amit beismerni az ellenzéknek akkor is, most is kínos lett volna.
Toka tábornok, aki a milliárdos villaépítése és a csalárd módon elszámolt zsírleszívása mellett – hogy a pulóver ráncai alatt hordott pisztolyáról ne is beszéljünk –
most éppen azzal került a hírek élére, hogy tagadta a háború létét. Ez már önmagában olyan abnormális állítás, amitől talán még Besenyő Pista bácsinak is kihullik a haja.
Ám az önmagában cáfolattal felérő cselekedet, hogy válasz helyett becsapja a riporter orra előtt a háború létét firtató kérdése miatt az ajtót, bizony csattanósabb
igenként
is felfogható. Azaz van háború, Csak Ruszin letagadja. Ismert, Toka ennek az ellenkezőjét egy saját videójában mondta el, hogy zavartalanul lenézhesse, megtéveszthesse a vele és Magyar Péterrel szimpatizáló, szerencsére egyre fogyatkozó számú követőit. Azt mondta, hogy
„Kopogtatunk, pultozunk, találkozunk az emberekkel is. Ez a hülye háború mindig feljön. Nem kell félni a háborútól. Nincs háború, nincs háború, nincs háború, nincs sorkatonaság. Ezt üzenem mindenkinek.”
Vajon miért jön fel ez a „hülye háború”, kedves Toka úr? Csak nem azért, mert hetente 9 ezren halnak meg az ukrán fronton, és hogy egy frissen a harcmezőre vitt katona 4, jobb esetben 7 órát él? Ők mitől vesztik életüket? Csak nem azért, mert van háború, s annak pusztító fegyverei kioltják az életét?
Ráadásul a magyar sorkatonaság visszaállítását éppen Toka úr lengette be a magyar fiatalok számára, így: „Ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is."
A magyarok nem annyira hülyék, hogy ne vegyék észre azt, ami kiüti a szemüket, a véres háborút. Csak a Tisza főnöke gondolja azt, hogy a párt ráolvasásával ezt, csiribí-csiribá, el lehet tüntetni. Mint Rodolfo tette. De ő legalább tisztességes volt, mert előre szólt, hogy „Vigyázat, csalok”.
A tiszások nem szólnak, csak egyszerűen csalnak, hazudnak, a nép felé fordítva szebbik arcukat. Már ha van nekik. Rodolfo neve dicső farkast jelent, a tiszások esetében azonban legfeljebb ordas farkasról beszélhetünk. Rodolfo szórakoztatni akart, ezért dicső. A tiszások, Brüsszellel, Zelenszkijjel karölve pedig vérengzeni. Ezért ordas.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter mindez így fogalmazta meg:
Ameddig ez a kormány van, nem is lesz ilyen [háború]. Ha véletlenül ti hatalomra kerülnétek, meg kell csinálni a brüsszeli főnökeiteknek azt, amit elvárnak tőletek azért, hogy átvegyétek ezt a kormányt és utána bevigyétek a magyarokat a háborúba. Mert van háború. Romi, dúl, négy éve százezrek halnak meg és benne százával magyarok, és ebbe a háborúba, ha véletlenül ti kerültök hatalomra, Brüsszel nyomására, Kijev követelésére be fogjátok vinni a magyarokat.”
Ezzel nyilván nem akart szembesülni Romi, ezért futott el a kérdések elől. S azért nem emelte fel a hangját a Barátság újraindítása ellen, noha nyilvánvaló, hogy működik, mert a rontja a Tisza választási pozíciót. Az ezt bemutató műholdfelvételeket éppen ma hozta nyilvánosságra Orbán Viktor.
Ez nyílt szembefordulás a magyar néppel. Ha tetszik, A Tisza háborúzni akar a magyarokkal!
Lehet ezeknek bármekkora bizalmat szavazni április 12-én?
***
