Ha azt írom, hogy Ruszin-Szendi Romulusz becsapta a HírTv riportere előtt az ajtót, mint szél a budiajtót, akkor nem járok messze az igazságtól. Az újságíró azt szerette volna megkérdezni a Tisza Párt katonai szakértőjétől, hogy miért gondolja úgy, hogy nincsen háború. A volt vezérkari főnök választ azonban nem adott, inkább kereket oldott.

Úgy látszik, az elmenekülés sportja terjedőben van az ellenzék térfelén.