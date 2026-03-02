Donald Trump lesújtó nyilatkozatot tett: „nagyon csalódott” a brit kormányfőben

Megszólalt Nagy-Britannia az őket ért iráni támadásról
A brit fegyveres erők „jelenleg válaszlépéseket tesznek”.
Megromlani látszik az amerikai-brit jóviszony.
Donald Trump a The Daily Telegraphnak nyilatkozva kijelentette, hogy „nagyon csalódott” Keir Starmer brit miniszterelnökben, amiért megakadályozta, hogy az Egyesült Államok a Chagos-szigetek Diego Garcia katonai bázisát felhasználva csapásokat mérjen Iránra. Az amerikai-brit kapcsolatok történetében Trump szerint „még sosem történt hasonló” – idézi a SkyNews.
Nagy-Britannia eleinte a nemzetközi jogra hivatkozva tagadta meg az Egyesült Államoktól az indiai-óceáni szigeten található közös katonai bázis használatát. Miután az Egyesült Államok támadást indított Irán ellen, Starmer engedett, és kijelentette, hogy engedélyezi Amerika számára a Diego Garcia használatát „konkrét és korlátozott védelmi célokra”.
Nagy-Britannia és az Egyesült Államok között a Chagos-szigetek Mauritiusnak való visszaadásáról szóló döntés is konfliktust okozott. Trump bírálta ugyanis azt a megállapodást, amely szerint a britek visszaadják a sziget feletti ellenőrzést, és visszabérlik az ott található közös brit-amerikai katonai bázist. Korábban arra sürgette Starmert, hogy ne „adja el Diego Garciát”.
Ezt is ajánljuk a témában
A brit fegyveres erők „jelenleg válaszlépéseket tesznek”.
Nyitókép: Evan Vucci / POOL / AFP