Az amerikai demokraták, a liberálisok és az otthoni ellenzék közös nevezője egy: Minden szar!

Trump beszéde három pillérre épült: gazdaság helyrehozatala és növekedés, illegális migráció kezelése és a külpolitikai békemissziók. Trump hozta védjegyét, a szuperlatívuszokat – „Amerika aranykora”, „példátlan fordulat”, „robbanásszerű gazdasági növekedés” –, de hát erről szól az amerikai álom. Ezt helyén kell kezelni, még ha a mi kultúránktól ez kissé távol is áll.

Mindenesetre elhangzott, hogy az infláció csökken, az adók mérséklődnek, és amit megígért, azt teljesíti.

Kiemelte a Big Beautiful Billt, ami most, az adóbevallási időszakban konkrétan kevesebb adót jelent az embereknek. A baloldali sajtó ezeket azonnal relativizálta, de tette ezt olyan patetikus szinten, hogy megírta: „igaz, hogy tojás és kenyér olcsóbb, de a tej nem”; „az infláció stagnál, de csak azért, mert korábban magas volt”. Pedig Trump a „megfizethetőség korát” hirdeti: alacsony energiaárakat, gázárakat. Megjegyzi, pont azokra a gazdasági intézkedésekre teszi a hangsúlyt, amit az Orbán-kormány is megcéloz. A NYT újságírói szerint persze mindez semmit sem ér, hiszen a félidős választások felé vezető felmérések szerint Trump támogatottsága nagyon alacsony. Ez körülbelül olyan statisztika, mint Magyar Péter jelenlegi 55%-os választási vezetése. Nos, a baloldali és liberális globalista ember ugyanaz Amerikában, mint Magyarországon. Egy típus.

Az illegális migráció kérdésében Trump megkérte a jelenlévőket, hogy álljanak fel azok, akik szerint Amerika az első, és nem az illegális bevándorlók.

A demokraták ülve maradtak. Mi több, a híres Squad-tagok, mint Ilhan Omar és Rashida Tlaib, hangosan bekiabáltak az elnöknek, utóbbi pedig a trágár „FUCK ICE” kitűzővel próbált pszeudo-aktivistát játszani. (Az ICE az amerikai bevándorlási rendészet, amely karhatalmi eszközökkel kutatja fel és utasítja ki az illegális bevándorlókat – a szerk.) Ilhan Omar Amerika-ellenes bűnlajstroma már igen mutatós. Legutóbb mint a szomáliai közösség vezetője és a szomáliai korrupciós üggyel érintett állam, Minnesota képviselője visszhangzott nevétől a sajtó. Trump többször kihangsúlyozta, hogy Amerika nyitva áll a legális bevándorlók előtt, akik azért jönnek, hogy hozzátegyenek az amerikai sikerhez. Trump mindig illegális idegenekről beszélt (hivatalos jogi terminus), nem bevándorlókról általában – az NYT mégis „bevándorlási problémaként” fordította. Nüansznak tűnik, de a jelenlegi légkörben Amerikában ezek a nüanszok számítanak. Ezek a nüanszok járulnak hozzá a minnesotai tragédiákhoz, amikor is felhergelik az embereket azzal, hogy Trump senki külföldit nem akar itt látni. Az igazság az, hogy a több százezer deportálásnál egyértelműen vannak hibák, és lesznek is. Ez nem volt másképp Obama esetében sem, aki több mint 3 millió illegálist toloncolt ki. Trump most 700 ezer körül jár, és 1,5 millió ember élt az öndeportálás lehetőségével.