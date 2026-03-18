Aki ezt látta jönni, tud valamit: Netanjahu újévi üzenetet küldött a „bátor iráni népnek”
Az izraeli miniszterelnök az üzenetet röviddel azután tette közzé, hogy bejelentették Ali Laridzsáni iráni biztonsági főnök célzott likvidálását.
Csak rossz opciókat látok, mert ezt Irán el tudja húzni. Remélem tévedek.
„Irán elismerte Láridzsáni halálát. Elképesztő, hogy nem tudják megvédeni a vezetőket. Izraeli szempontból jól megy a háború, ez egy újabb filmbe illő művelet. Amerikai szempontból már kevésbé mennek jól a dolgok. Az USA-nak stabilitás és gyors győzelem kellene. (...) Trump NATO országoknak küldött figyelmeztetése nonszensz – a NATO összes többi tagállamának flottaképessége együtt nem éri el az amerikait. Azt kell mondjam, a német védelmi miniszternek van igaza: mit kezdene ott pár európai hadihajó? Akkor meg minek kérni, ugye?
A rossz hír az, Hormuzzal semmit sem lehet kezdeni rövid távon. Az USA sem képes rá, nemhogy szegény európaiak. Minden drónt, aknát nem lehet megsemmisíteni, a terep nehéz, hegyes az iráni oldalon. Könnyű rejteni a drónokat, rakétákat. Nem néz ki jól a dolog. Itt most én nem látok csak rossz opciókat, mert ez Irán el tudja húzni. Remélem tévedek.
A Trump-Hszi-Csin ping találkozó elhalasztása is ezt mutatja, Trump egy erős kártyával akart Pekingbe menni. Most ez nincsen meg.”
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP