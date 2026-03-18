„Irán elismerte Láridzsáni halálát. Elképesztő, hogy nem tudják megvédeni a vezetőket. Izraeli szempontból jól megy a háború, ez egy újabb filmbe illő művelet. Amerikai szempontból már kevésbé mennek jól a dolgok. Az USA-nak stabilitás és gyors győzelem kellene. (...) Trump NATO országoknak küldött figyelmeztetése nonszensz – a NATO összes többi tagállamának flottaképessége együtt nem éri el az amerikait. Azt kell mondjam, a német védelmi miniszternek van igaza: mit kezdene ott pár európai hadihajó? Akkor meg minek kérni, ugye?

A rossz hír az, Hormuzzal semmit sem lehet kezdeni rövid távon. Az USA sem képes rá, nemhogy szegény európaiak. Minden drónt, aknát nem lehet megsemmisíteni, a terep nehéz, hegyes az iráni oldalon. Könnyű rejteni a drónokat, rakétákat. Nem néz ki jól a dolog. Itt most én nem látok csak rossz opciókat, mert ez Irán el tudja húzni. Remélem tévedek.