Leváltották a Magyar Fejlesztési Bank vezetőjét, ő lesz az utód

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Kapitány István azt is kijelentette, mit vár el az új elnök-vezérigazgatótól.
A Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatói feladatait a jövőben Gerendás János látja el – jelentette be Kapitány István Facebookon. Elmondása szerint Gerendás János a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai, majd statisztikai igazgatójaként „több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalattal rendelkezik”.
Kapitány közölte, hogy „transzparens, költséghatékony szakmai munkát vár el” az új vezérigazgatótól,
melynek első lépése egy átfogó audit mellett az EU források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz.”
Mint elárulta, a vezetőváltással egy új, átmeneti igazgatóság és felügyelőbizottság is felállításra kerül.
Nyitókép: Facebook