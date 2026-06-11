Leváltották a Magyar Fejlesztési Bank vezetőjét, ő lesz az utód

A Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatói feladatait a jövőben Gerendás János látja el – jelentette be Kapitány István Facebookon. Elmondása szerint Gerendás János a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai, majd statisztikai igazgatójaként „több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalattal rendelkezik”.

Kapitány közölte, hogy „transzparens, költséghatékony szakmai munkát vár el” az új vezérigazgatótól,