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vezérigazgató Magyar Fejlesztési Bank Kapitány István

Leváltották a Magyar Fejlesztési Bank vezetőjét, ő lesz az utód

2026. június 11. 10:26

Kapitány István azt is kijelentette, mit vár el az új elnök-vezérigazgatótól.

2026. június 11. 10:26
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A Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatói feladatait a jövőben Gerendás János látja el – jelentette be Kapitány István Facebookon. Elmondása szerint Gerendás János a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikai, majd statisztikai igazgatójaként „több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalattal rendelkezik”.

Kapitány közölte, hogy „transzparens, költséghatékony szakmai munkát vár el” az új vezérigazgatótól,

melynek első lépése egy átfogó audit mellett az EU források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz.”

Mint elárulta, a vezetőváltással egy új, átmeneti igazgatóság és felügyelőbizottság is felállításra kerül.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 9 komment

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Sorrend:
Nuttika
2026. június 11. 12:38
Nagyszerű, ez is tiszás. És nagyszerű, hogy most már itt is fúrják a magyar gazdaságot. Irány az államcsőd.
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magyar-1977
2026. június 11. 12:34
Kukába a bukott cigány hulladékával:DDDDDDDDDDDD
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0
1
Syr Wullam
2026. június 11. 12:26
Szép darab. Kinek a faszija? 😌
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1
0
antoniosalazar
2026. június 11. 12:10
2010.06.18. Íme, az MFB új igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt. pénteken megnevezte új vezető testületeinek tagjait. Az MFB igazgatóságának elnöke és vezérigazgatója Baranyay László, belső tagjai Gerhardt Ferenc, Urbán Zoltán és Várady György, külső tagjai pedig Orosz Ferenc és Szentpétery Kálmán. A felügyelő bizottság elnöke Szalay Péter, tagjai: Bizderi Ilona, Németh Krisztián és Gönczy Ervin. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) korábban közölte: az MFB Zrt. új vezetésétől elvárja, hogy "objektív következetességgel tekintse át a bank korábbi működését, tárja fel és a lehető leggyorsabban orvosolja a fellelt problémákat, tegye hatékonnyá, takarékossá és átláthatóvá a rábízott vagyon működését és működtetését".
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