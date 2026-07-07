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vezérigazgató mvm csoport kapitány istván

Kiderült, ki lesz az MVM Csoport új vezérigazgatója

2026. július 07. 16:47

Kapitány István bejelentette.

2026. július 07. 16:47
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Kapitány István Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy változás történt az MVM Csoport vezetésében. 

A nemzeti energetikai holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja el, aki a bejegyzés szerint több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik.

A miniszter azt írta, meggyőződése, hogy Bertalan Zsolt felkészülten és felelősséggel vezeti majd az MVM Csoportot. Hozzátette: az új vezérigazgatótól transzparens, költséghatékony és jövőbe mutató szakmai munkát vár, különös tekintettel az ellátásbiztonság erősítésére, az energetikai fejlesztések felgyorsítására és a tiszta energiára való átállás támogatására.

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Nyitókép: Róka László/MTI 

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Összesen 22 komment

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Sorrend:
angolpuska
2026. július 07. 18:32
Bertalan Zsolt, érdekelne egy átvilágosítás? Kihez tartozol? Hány SHELL kötvényed van?
Válasz erre
0
0
ergo07-2
2026. július 07. 18:17
Félév, és semmink sem marad. De legalább csöndben maradhatunk, lábunkon lánccal
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5
0
Szuperszig
2026. július 07. 18:12
Készül az eladás?
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3
0
scorpicores
2026. július 07. 18:12
Na, egy tetű liberális...
Válasz erre
2
0
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