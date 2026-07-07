Kiderült, ki lesz az MVM Csoport új vezérigazgatója

Kapitány István újabb vezetőket rúgott ki
Az energetikai miniszter az MVM vezetőit menesztette.
Kapitány István bejelentette.
Kapitány István Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy változás történt az MVM Csoport vezetésében.
A nemzeti energetikai holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja el, aki a bejegyzés szerint több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik.
A miniszter azt írta, meggyőződése, hogy Bertalan Zsolt felkészülten és felelősséggel vezeti majd az MVM Csoportot. Hozzátette: az új vezérigazgatótól transzparens, költséghatékony és jövőbe mutató szakmai munkát vár, különös tekintettel az ellátásbiztonság erősítésére, az energetikai fejlesztések felgyorsítására és a tiszta energiára való átállás támogatására.
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Az energetikai miniszter az MVM vezetőit menesztette.
Nyitókép: Róka László/MTI