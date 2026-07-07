Kiderült, ki lesz az MVM Csoport új vezérigazgatója

Kapitány István Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy változás történt az MVM Csoport vezetésében.

A nemzeti energetikai holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja el, aki a bejegyzés szerint több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik.

A miniszter azt írta, meggyőződése, hogy Bertalan Zsolt felkészülten és felelősséggel vezeti majd az MVM Csoportot. Hozzátette: az új vezérigazgatótól transzparens, költséghatékony és jövőbe mutató szakmai munkát vár, különös tekintettel az ellátásbiztonság erősítésére, az energetikai fejlesztések felgyorsítására és a tiszta energiára való átállás támogatására.