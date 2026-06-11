Megdöbbentő új felmérés: kétszer annyi román támogathatja Székelyföld autonómiáját, mint ahány erdélyi magyar

A romániai lakosság közel kétharmada szerint együttműködés jellemzi a románok és magyarok kapcsolatát, és majdnem minden második román úgy véli, hogy a magyar közösség hozzájárul a román politikai rendszer jobb működéséhez – derül ki egy friss, országosan reprezentatív kutatásból, amiről a Maszol számolt be.

A Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Székelyföldi Közpolitikai Intézet felmérése arra kereste a választ, hogyan alakultak az etnikumok közötti viszonyok Romániában, illetve mi áll a szélsőséges, hungarofób, klerikofasiszta Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) látványos előretörése mögött.