benjámin netanjahu ali laridzs iráni nép

Aki ezt látta jönni, tud valamit: Netanjahu újévi üzenetet küldött a „bátor iráni népnek”

2026. március 17. 18:09

Az izraeli miniszterelnök az üzenetet röviddel azután tette közzé, hogy bejelentették Ali Laridzsáni iráni biztonsági főnök célzott likvidálását.

null

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök videoüzenetben köszöntötte kedden az iráni népet a perzsa újév alkalmából, a „szabadság évét” kívánva a „bátor iráni népnek”.

Netanjahu az üzenetet röviddel azután tette közzé, hogy bejelentették Ali Laridzsáni iráni biztonsági főnök célzott likvidálását. A miniszterelnök a felvételen fársziul szólalt meg: „Boldog nouruzt! Éljen Irán!” – mondta. A perzsa újév pénteken kezdődik. Netanjahu az utóbbi időben több alkalommal is közvetlenül fordult az iráni néphez, és a teheráni vezetés megdöntésére szólított fel.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Ronen Zvulun / AFP

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hobby024
2026. március 17. 19:12
Halder_1899 "Ez a nyugati amcsi/izraeli szabadság a térségnek elhozta a poklot az elmúlt 30 évben...." Sajnos nemcsak a "térségben", hanem az egész világon. Somkuti: "Ausztráliának 2 hétre maradt olaja". Ez még csak most kezdődik és bennünket még alig érintett. Attól félek a szöszi egy bajuszos elődhöz hasonlóan fog bevonulni a történelembe.
5m007h 0p3ra70r
2026. március 17. 19:11
Válasz erre
counter-revolution
2026. március 17. 18:53
A világtörténelem egyik legnagyobb férge.
auditorium
2026. március 17. 18:31
Irán egy háromezeréves perzsa kultúra hordozója. Sokan arab világként tekintik holott nem lehet az egész térséget egy kalap alá venni. Hivatalos nyelvük a farszi (perzsa) nyelv (nem az arab). A 85 milliós lakosság 55%-a perzsa. A többi azeri és kurd. Vallási téren azonban 95% muzulmán siita, 4% keresztény, 1% egyéb vallású. Terrorszervezetek NÉLKÜL kulturnép lenne. Az izraeli elnök is reméli, h. a szomszédos országok nem veszik körül magukat terroristákkal, hanem művelt, békés népként élnek majd Izrael szomszédságában, ha vége lesz a háborúnak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!