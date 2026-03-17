Aki ezt látta jönni, tud valamit: Netanjahu újévi üzenetet küldött a „bátor iráni népnek”

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök videoüzenetben köszöntötte kedden az iráni népet a perzsa újév alkalmából, a „szabadság évét” kívánva a „bátor iráni népnek”.
Netanjahu az üzenetet röviddel azután tette közzé, hogy bejelentették Ali Laridzsáni iráni biztonsági főnök célzott likvidálását. A miniszterelnök a felvételen fársziul szólalt meg: „Boldog nouruzt! Éljen Irán!” – mondta. A perzsa újév pénteken kezdődik. Netanjahu az utóbbi időben több alkalommal is közvetlenül fordult az iráni néphez, és a teheráni vezetés megdöntésére szólított fel.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Ronen Zvulun / AFP