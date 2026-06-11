Ennek tényleg nem fognak örülni Zelenszkijék: írásba adták az európai nagyhatalmak, hogy hogyan csatlakozhat Ukrajna az EU-hoz

Franciaország, Németország és a Benelux-államok olyan javaslatot terjesztettek elő, amely szerint az újonnan csatlakozó tagállamok egy ideig nem szavazhatnának a legfontosabb uniós ügyekben, írta meg az Euractiv.

A lap által megszerzett dokumentum szerint az elképzelés a költségvetési, külpolitikai és biztonságpolitikai döntéshozatalból zárná ki átmenetileg az új tagokat. A kezdeményezés mögött az az indoklás, hogy az EU a következő bővítési hullám során is megőrizze „döntéshozatali képességét”.