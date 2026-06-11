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euractiv brüsszel ukrajna

Ennek tényleg nem fognak örülni Zelenszkijék: írásba adták az európai nagyhatalmak, hogy hogyan csatlakozhat Ukrajna az EU-hoz

2026. június 11. 10:49

A súlyos feltételeket tartalmazó dokumentumban ráadásul éppen Magyarországgal példálóztak.

2026. június 11. 10:49
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Franciaország, Németország és a Benelux-államok olyan javaslatot terjesztettek elő, amely szerint az újonnan csatlakozó tagállamok egy ideig nem szavazhatnának a legfontosabb uniós ügyekben, írta meg az Euractiv.

A lap által megszerzett dokumentum szerint az elképzelés a költségvetési, külpolitikai és biztonságpolitikai döntéshozatalból zárná ki átmenetileg az új tagokat. A kezdeményezés mögött az az indoklás, hogy az EU a következő bővítési hullám során is megőrizze „döntéshozatali képességét”.

A javaslat különösen érzékenyen érintheti az olyan csatlakozásra váró országokat, írják, mint 

  • Ukrajna
  • Moldova, 
  • Montenegró 
  • vagy Albánia. 

Igaz, az albánok részéről Edi Rama miniszterelnök már jelezte, ő nem ragaszkodik a vétójog teljes körű gyakorlásához, ha végre sikerül felvetetnie magukat az EU-ba.

A dokumentum egy másik fontos eleme, hogy Brüsszel hosszabb távú és szigorúbb ellenőrzési mechanizmust vezetne be az új tagállamokkal szemben. 

Az elképzelés szerint a demokrácia, a jogállamiság vagy a sajtószabadság terén tapasztalt visszalépések esetén az Európai Bizottság akár jogi eljárásokat is kezdeményezhetne.

A szöveg burkoltan Magyarországot is megemlíti. A szerzők szerint szükség van olyan biztosítékokra, amelyek megakadályozzák az „őszinte együttműködés elvével ellentétes” magatartást. A megfogalmazás sokak szerint arra utalhat, hogy Brüsszel a jövőben még nehezebbé tenné az egyes tagállamok számára a közös döntések blokkolását.

A vita nem független az EU bővítési terveitől. 

Az közismert, hogy Brüsszel egyre nagyobb politikai nyomás alatt áll, hogy előrelépést mutasson Ukrajna és a Nyugat-Balkán integrációjában, miközben számos tagállamban azért nem örülnek ennyire az újak érkezésének. 

Ez a papír végül is a kecske és a káposzta próbája lehet: 

az új országokat beengednék az unióba, de egy időre korlátozott jogosítványokkal.

A kezdeményezés ugyanakkor alapvető kérdéseket vet fel az uniós tagság egyenlőségével kapcsolatban. Kritikusai szerint nehezen egyeztethető össze a teljes jogú tagság elvével, ha egy ország a csatlakozás után sem vehet részt az összes fontos döntés meghozatalában. Támogatói viszont úgy érvelnek, hogy a gyors bővítés csak ilyen garanciák mellett őrizheti meg az EU működőképességét.

Mindez azért roppant kellemetlen , mert például Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég még amellett kardoskodott, hogy nem hajlandó belemenni „másodosztályú” tagságba

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Nyitókép: Hans Lucas via AFP

Összesen 21 komment

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elfújta az ellenszél
2026. június 11. 12:29
MI ez a baromság? Pont azért találták ki a rendszert, hogy Ukrajnát gyorsabban becsempésszék az Unióba. Formálisan lehet hogy nem szavazhatna, de már most, amikor még nem is tag, gyakorlatilag Kijevből irányítják az EU-t, például a külpolitika szempontjából. És ezzel simán belerántaná az EU-t a háborújába, teljesen függetlenül attól, szavazhatna-e vagy sem. Csak egy kommunikációs trükk hogy felvesszük Ukrajnát, de azért mégse teljesen, amit most nekünk is feltálalnak itt a Mandin. Hab a tortán hogy a brüsszeli sunyi hazudozók akarják kioktatni Magyarországot az őszinte együttműködés elvéről ...
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survivor
2026. június 11. 12:00
radler Közössegnek ?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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0
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survivor
2026. június 11. 11:58
radler P. csak a NATOtagsagot akarta megakadalyozni te bélfereg De ha azcukrajnai oroszok Anyacskat akartak...🤣🤣🤣 .
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1
0
survivor
2026. június 11. 11:55
"Masodrendű EUtag" Honnan ismerős ? Jaaaa..Adolf...
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2
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