Több hónapos csúszással nyílt meg Magyarország legújabb mecsete

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Átadták a szombathelyi muszlim közösség új imaházát, amely felújítási nehézségek miatt csúszott.
Több hónapos késéssel, de megnyitotta új imaházát a szombathelyi muszlim közösség – közölte a Magyar Iszlám Közösség. Az ingatlant a szervezet még az év elején vásárolta meg saját forrásból, eredetileg március közepére tervezték az átadást, azonban a felújítási és átalakítási munkálatok a vártnál lassabban haladtak.
A közösség tájékoztatása szerint az épület átalakításához külső támogatók is hozzájárultak, köztük a törökországi Sadakataşı Derneği, valamint adományozók is segítették a beruházást. A mecset névadója a bosnyák származású Pazarecz Haszán, aki az 1921-es nyugat-magyarországi felkelésben is részt vett, majd Szombathelyen telepedett le.
A megnyitón többek között török és helyi közéleti szereplők is részt vettek, valamint a város muszlim közösségének tagjai. A szervezet szerint Szombathelyen és környékén több száz muszlim él, akik mostantól „méltó helyen” gyakorolhatják vallásukat.
Nyitókép: Facebook