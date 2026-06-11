Több hónapos csúszással nyílt meg Magyarország legújabb mecsete

Több hónapos késéssel, de megnyitotta új imaházát a szombathelyi muszlim közösség – közölte a Magyar Iszlám Közösség. Az ingatlant a szervezet még az év elején vásárolta meg saját forrásból, eredetileg március közepére tervezték az átadást, azonban a felújítási és átalakítási munkálatok a vártnál lassabban haladtak.

A közösség tájékoztatása szerint az épület átalakításához külső támogatók is hozzájárultak, köztük a törökországi Sadakataşı Derneği, valamint adományozók is segítették a beruházást. A mecset névadója a bosnyák származású Pazarecz Haszán, aki az 1921-es nyugat-magyarországi felkelésben is részt vett, majd Szombathelyen telepedett le.