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szombathely magyar iszlám közösség mecset

Több hónapos csúszással nyílt meg Magyarország legújabb mecsete

2026. június 11. 08:45

Átadták a szombathelyi muszlim közösség új imaházát, amely felújítási nehézségek miatt csúszott.

2026. június 11. 08:45
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Több hónapos késéssel, de megnyitotta új imaházát a szombathelyi muszlim közösség – közölte a Magyar Iszlám Közösség. Az ingatlant a szervezet még az év elején vásárolta meg saját forrásból, eredetileg március közepére tervezték az átadást, azonban a felújítási és átalakítási munkálatok a vártnál lassabban haladtak.

A közösség tájékoztatása szerint az épület átalakításához külső támogatók is hozzájárultak, köztük a törökországi Sadakataşı Derneği, valamint adományozók is segítették a beruházást. A mecset névadója a bosnyák származású Pazarecz Haszán, aki az 1921-es nyugat-magyarországi felkelésben is részt vett, majd Szombathelyen telepedett le.

A megnyitón többek között török és helyi közéleti szereplők is részt vettek, valamint a város muszlim közösségének tagjai. A szervezet szerint Szombathelyen és környékén több száz muszlim él, akik mostantól „méltó helyen” gyakorolhatják vallásukat.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 17 komment

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Sorrend:
iimre
2026. június 11. 10:26
"Több hónapos csúszással nyílt meg Magyarország legújabb mecsete Átadták a szombathelyi muszlim közösség új imaházát, amely felújítási nehézségek miatt csúszott." Szerintem meg azért csúszott, mert nem lehetett tudni, milyen kormány lesz Magyarországnak — az Orbán-kormány ugyanis érthető nemzetbiztonsági okokból gondolom minden szabályt és törvényi kötelezettséget szigorúan, az utolsó betűig betartatott a kecskebaszókkal, akik a középkori vallási törvényeket* előbbre valónak tartják, mint az elkotmányos jogállamiakat. * scribd.com/document/476574452/Bill-Warner-Saria-Torveny-Nem-muzulmanoknak-PDF-Teljes-E-konyv
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0
0
ncorporation
•••
2026. június 11. 10:06 Szerkesztve
Az osztrák határ mellett van. Ez egy muszlim emberi logisztikai központ alapja. Gyorsan fog növekedni és a média nem fog erről beszélni. Most épitik hozzá az ügyvédi-birói védelmet Peti családtagjai és azok kollégái. Ez jár annak az országnak amelyik hagyja, hogy külföldi titkos társaságok hálózzák be a jogi, törvényhozói és oktatási intézményeit. A zsidó közösség meg olyan hülye, hogy maga alatt vágja a fát.
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7
0
24fokos32
2026. június 11. 09:49
A muzulmán betolakodók kitakarításáig pedig fel kell kélszülni az önvédelemre. Aki eddig nem tanult küzdősportot, kezdjen hozzá. Egy alapszint eléréséhez némi idő kell (én annak idején a Krav Maga első fokozatát 6 hónap tanulás alatt szerzetem meg), addig is rendeljenek neten paprikasprayt, önvédelmi sprayt. Oldaltáskában meg lapuljon egy kalapács (oldalirányban kell vele ütni fülhöz), meg kemény ütésálló elemlámpa direkt biztonsági őröknek készült ütésre való változata is rendelhető. Bot, tonfa ellenjavallt, mert hiába csak önvédelem céljára van, az esetleg igazoltató rendőr közbiztonságra veszélyes eszközként elveheti+bírság. De egy kalapács, lámpa "csak" egy egyszerű használati eszköz.
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7
0
Error404PageNotFound
2026. június 11. 09:43
Hány keresztény templom épült időközben az ilyen projekteket általában finanszírozó Szaúd-Arábiában?
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10
0
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