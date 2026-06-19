Azbesztbotrány: kihelyezett ülést hívott össze a Fidesz, a tiszások távol maradtak (VIDEÓ)

Az azbesztbotrányban leginkább érintett városban, Szombathelyen hívott össze kihelyezett ülést az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottsága, amire a tiszás képviselők, bizottsági tagok nem mentek el – derült ki az RTL Híradó riportjából.

A térség kormánypárti országgyűlési képviselője, Rápli Róbert Facebook-bejegyzésében politikai színpadnak nevezte az ülést, melyet V. Németh Zsolt fideszes képviselő hívott össze. Hozzátette, előzetesen nem érkezett be valódi megoldást nyújtó előterjesztés. Rápli úgy fogalmazott,