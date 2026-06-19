Azbesztbotrány: kihelyezett ülést hívott össze a Fidesz, a tiszások távol maradtak (VIDEÓ)

Több tucat magyarországi helyszínt árasztott el az azbesztszennyezés
Kőszeg és Szombathely útjainál igazolták be a vizsgálatok a szennyőzést.
A térség országgyűlési képviselője Facebook-bejegyzésében politikai színpadnak nevezte az ülést, melyet V. Németh Zsolt fideszes képviselő hívott össze.
Az azbesztbotrányban leginkább érintett városban, Szombathelyen hívott össze kihelyezett ülést az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottsága, amire a tiszás képviselők, bizottsági tagok nem mentek el – derült ki az RTL Híradó riportjából.
A térség kormánypárti országgyűlési képviselője, Rápli Róbert Facebook-bejegyzésében politikai színpadnak nevezte az ülést, melyet V. Németh Zsolt fideszes képviselő hívott össze. Hozzátette, előzetesen nem érkezett be valódi megoldást nyújtó előterjesztés. Rápli úgy fogalmazott,
érdemi, végleges megoldást tartalmazó előterjesztés helyett inkább egy politikai szereplésre alkalmas színpad épült”.
A képviselő szerint távolmaradása „nem visszalépés, éppen ellenkezőleg: annak világos kimondása, hogy ebben az ügyben nem látszatintézkedésekre, nem sajtóeseményekre és nem egymásra mutogatásra van szükség, hanem teljes körű, végleges és biztonságos megoldásra”.
Az ellenzéki képviselők mellett ott volt az ülésen a Greenpeace vegyianyag-szakértője, aki arról beszélt, hogy a négy osztrák bányából, ahonnan a szennyezett kövek érkeztek, hármat újra terveznek nyitni – hangzott el a riportban.
A tiszások távolmaradásáról a Fidesz-frakció is beszámolt közösségi oldalán:
A 24.hu összeállításában felidézte, hogy Gajdos László élő környezetért felelős minisztert már korábban elkísérték Szombathelyre, ahol több mint 12 kilométernyi útszakaszról mutatták ki, hogy a súlyosan rákkeltő azbeszttel szennyezett kőzetből épült. Gajdos akkor azt ígérte, hogy néhány hét múlva indulhat majd a mentesítés, Magyar Péter pedig arról beszélt, hogy a felelősségre vonás sem maradhat el az ügyben.
A lap hozzátette,
az azbeszt a tüdőbe jutva súlyos megbetegedést, tüdőrákot okozhat, ezért a helyiek inkább maszkban járnak az érintett területen.
Sőt, vannak, akik már el is költöztek a szennyezett városrészből.
A cikkben arra is rámutattak, hogy már több mint 250 település érintett az azbesztbotrányban, Budapestre is jutott a szennyezett kőzúzalékból, melynek eladásán 34 milliárd forintot kereshettek az osztrák bányák.
Nyitókép: Fidesz-frakció Facebook-oldala
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Kőszeg és Szombathely útjainál igazolták be a vizsgálatok a szennyőzést.