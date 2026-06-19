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szombathely gajdos lászló németh zsolt rápli róbert országgyűlési képviselő ülés azbeszt

Azbesztbotrány: kihelyezett ülést hívott össze a Fidesz, a tiszások távol maradtak (VIDEÓ)

2026. június 19. 07:47

A térség országgyűlési képviselője Facebook-bejegyzésében politikai színpadnak nevezte az ülést, melyet V. Németh Zsolt fideszes képviselő hívott össze.

2026. június 19. 07:47
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Az azbesztbotrányban leginkább érintett városban, Szombathelyen hívott össze kihelyezett ülést az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottsága, amire  a tiszás képviselők, bizottsági tagok nem mentek el – derült ki az RTL Híradó riportjából.

A térség kormánypárti országgyűlési képviselője, Rápli Róbert Facebook-bejegyzésében politikai színpadnak nevezte az ülést, melyet V. Németh Zsolt fideszes képviselő hívott össze. Hozzátette, előzetesen nem érkezett be valódi megoldást nyújtó előterjesztés. Rápli úgy fogalmazott,

érdemi, végleges megoldást tartalmazó előterjesztés helyett inkább egy politikai szereplésre alkalmas színpad épült”.

A képviselő szerint távolmaradása „nem visszalépés, éppen ellenkezőleg: annak világos kimondása, hogy ebben az ügyben nem látszatintézkedésekre, nem sajtóeseményekre és nem egymásra mutogatásra van szükség, hanem teljes körű, végleges és biztonságos megoldásra”.

Az ellenzéki képviselők mellett ott volt az ülésen a Greenpeace vegyianyag-szakértője, aki arról beszélt, hogy a négy osztrák bányából, ahonnan a szennyezett kövek érkeztek, hármat újra terveznek nyitni – hangzott el a riportban.

A tiszások távolmaradásáról a Fidesz-frakció is beszámolt közösségi oldalán:

Előkerült a maszk a helyieknél

A 24.hu összeállításában felidézte, hogy Gajdos László élő környezetért felelős minisztert már korábban elkísérték Szombathelyre, ahol több mint 12 kilométernyi útszakaszról mutatták ki, hogy a súlyosan rákkeltő azbeszttel szennyezett kőzetből épült. Gajdos akkor azt ígérte, hogy néhány hét múlva indulhat majd a mentesítés, Magyar Péter pedig arról beszélt, hogy a felelősségre vonás sem maradhat el az ügyben.

A lap hozzátette, 

az azbeszt a tüdőbe jutva súlyos megbetegedést, tüdőrákot okozhat, ezért a helyiek inkább maszkban járnak az érintett területen. 

Sőt, vannak, akik már el is költöztek a szennyezett városrészből. 

A cikkben arra is rámutattak, hogy már több mint 250 település érintett az azbesztbotrányban, Budapestre is jutott a szennyezett kőzúzalékból, melynek eladásán 34 milliárd forintot kereshettek az osztrák bányák.

Nyitókép: Fidesz-frakció Facebook-oldala

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
europész
2026. június 19. 09:00
Úgy van.Hatalmon vannak tudhatnak intézkedni.Szedjék fel az összeset és póstán küldjék el az osztrák feladónak utánvéttel.Az öreg Orbán köbányája nem volt jó a libsi kereskedőknek most fizessék ki a károkozásukat.
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1
0
nuevas-reglas
2026. június 19. 08:50
Az azbesztbotranyt ra kell egetni a fideszre, nekik mar ugyis mind1. Faktum, mindez Orban rezsimje alatt tortent
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0
0
Magyarorszag-elveszett
2026. június 19. 08:50
Tisza álprobléma, ugorjunk.
Válasz erre
1
0
Karvaly
•••
2026. június 19. 08:45 Szerkesztve
Tehát a Tisza képviselői azt tartják demokratikusnak, ha kihagyják az érintetteket a döntési folyamatokból, azok átláthatatlanok - még egy olyan ügyben is, aminek kapcsán a párt korábban kifejezetten sokat szerepelt és ígérgetett? Erre szavaztak a választóik, remélem, megérte nekik! Amúgy így utólag úgy tűnik, az osztrák bányák tulajdonosai pontosan tudták, hogy a zúzalékuk azbesztszálakkal szennyezett - csak éppen nem érdekelte őket, és ebben az osztrák törvények is támogatták őket. A "bezzegnyugat", ahol minden tökéletes, minden zöld, és nincs korrupció, ugye.
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3
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