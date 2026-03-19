03. 19.
csütörtök
fogászati egészség fogászat kisgyerekek egészségügy Románia

Még egy kis bezzegrománia: négyből három gyereket hagynak így szenvedni

2026. március 19. 16:24

Súlyos képet fest egy friss felmérés a keleti szomszédainkról.

2026. március 19. 16:24
A Maszol beszámolója szerint a 2024–25-ös tanévben megvizsgált 37 ezer, 6 és 14 év közötti gyermek mindössze 23 százalékának volt teljesen ép tejfogazata. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek túlnyomó többsége már fiatal korban fogászati problémákkal küzd.

Sok a kezeletlen probléma

A romániai Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint a helyzet kifejezetten aggasztó:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
  • a gyerekek 31 százalékánál kezeletlen szuvasodást találtak a tejfogakon,
  • 25 százalékuknál már a maradandó fogazat is érintett, és
  • összességében mintegy 41 százalékuknak lenne szüksége kezelésre vagy megelőző ellátásra.

Az intézet szerint

a közegészségügyben néha éppen a legnagyobb problémák azok, amelyekről a legkevesebbet beszélünk”,

és a szájegészség tipikusan ilyen terület.

Elhanyagolt terület

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a fogászati problémák nem csupán esztétikai kérdések, hanem az általános egészségi állapotot is befolyásolják. Ennek ellenére a közpolitikákban ez a terület gyakran háttérbe szorul.

A felmérés három fő beavatkozási irányt jelöl ki:

  • az iskolai megelőzés erősítését,
  • az ellátáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeinek csökkentését,
  • valamint a szűrő- és monitorozó rendszerek fejlesztését.

Külön problémát jelent, hogy sok helyen hiányoznak az iskolai fogorvosi rendelők, illetve az ellátás területi eloszlása is egyenlőtlen.

Figyelmeztető jel

A március 20-i szájegészség világnapja apropóján közzétett adatok jól mutatják: Romániában rendszerszintű gondokról van szó. A gyerekek jelentős része már korán olyan problémákkal szembesül, amelyek megfelelő megelőzéssel elkerülhetők lennének.

A számok így nemcsak egy egészségügyi problémára, hanem egy elhanyagolt közpolitikai területre is rávilágítanak.

***

Fotó: Joe Klamar / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
gullwing
2026. március 19. 16:35
Románia nem európai ország. És nem a ottani magyarok miatt!
