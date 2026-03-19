Még egy kis bezzegrománia: négyből három gyereket hagynak így szenvedni

Vége a nyugati mesének: bezzegrománia magyar módra korrigálna az elszabaduló energiaárak miatt
A külügyminiszter szerint a közel-keleti háború hatásai az energiapiacon is érezhetők, ezért az árak ellenőrzését tervezik.
Súlyos képet fest egy friss felmérés a keleti szomszédainkról.
A Maszol beszámolója szerint a 2024–25-ös tanévben megvizsgált 37 ezer, 6 és 14 év közötti gyermek mindössze 23 százalékának volt teljesen ép tejfogazata. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek túlnyomó többsége már fiatal korban fogászati problémákkal küzd.
A romániai Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint a helyzet kifejezetten aggasztó:
Az intézet szerint
a közegészségügyben néha éppen a legnagyobb problémák azok, amelyekről a legkevesebbet beszélünk”,
és a szájegészség tipikusan ilyen terület.
Ezt is ajánljuk a témában
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a fogászati problémák nem csupán esztétikai kérdések, hanem az általános egészségi állapotot is befolyásolják. Ennek ellenére a közpolitikákban ez a terület gyakran háttérbe szorul.
A felmérés három fő beavatkozási irányt jelöl ki:
Külön problémát jelent, hogy sok helyen hiányoznak az iskolai fogorvosi rendelők, illetve az ellátás területi eloszlása is egyenlőtlen.
A március 20-i szájegészség világnapja apropóján közzétett adatok jól mutatják: Romániában rendszerszintű gondokról van szó. A gyerekek jelentős része már korán olyan problémákkal szembesül, amelyek megfelelő megelőzéssel elkerülhetők lennének.
A számok így nemcsak egy egészségügyi problémára, hanem egy elhanyagolt közpolitikai területre is rávilágítanak.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter képviselői már a látszatra sem adnak.
***
Fotó: Joe Klamar / AFP