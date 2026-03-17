Vége a nyugati mesének: bezzegrománia magyar módra korrigálna az elszabaduló energiaárak miatt

A román kormányzat egyre komolyabban foglalkozik az energiaárak kérdésével, miközben a közel-keleti konfliktus következményei Európa energiapolitikáját is érinthetik. A romániai vezetés szerint az árak elszabadulása komoly gazdasági kockázatot jelenthet, ezért Bukarest már most lépéseket mérlegel.

A Maszol beszámolója szerint Oana Ţoiu külügyminiszter a Külügyek Tanácsának hétfői brüsszeli ülése előtt arról beszélt, hogy Románia egyik prioritása az energiaárak kordában tartása a közel-keleti háború körülményei között.