Vége a nyugati mesének: bezzegrománia magyar módra korrigálna az elszabaduló energiaárak miatt

A közel-keleti konfliktus hatásai egyre erősebben érezhetők Európában, különösen az energiapolitika területén. Románia ezért azt fontolgatja, hogy valamilyen módon kordában tartja az energiaárakat. A bukaresti kormány már az olajtermelő vállalatokkal is tárgyal az árak ellenőrzéséről.
A román kormányzat egyre komolyabban foglalkozik az energiaárak kérdésével, miközben a közel-keleti konfliktus következményei Európa energiapolitikáját is érinthetik. A romániai vezetés szerint az árak elszabadulása komoly gazdasági kockázatot jelenthet, ezért Bukarest már most lépéseket mérlegel.
A Maszol beszámolója szerint Oana Ţoiu külügyminiszter a Külügyek Tanácsának hétfői brüsszeli ülése előtt arról beszélt, hogy Románia egyik prioritása az energiaárak kordában tartása a közel-keleti háború körülményei között.
A román diplomácia vezetője szerint Bukarest egyik legfontosabb célja a közel-keleti konfliktus eszkalációjának megakadályozása. Úgy véli, ez biztosíthatja azt, hogy ne legyen tartós az energiaárakra nehezedő nyomás.
A külügyminiszter arról is beszámolt, hogy a miniszterelnök jelenleg kőolajtermelő vállalatokkal tárgyal, mivel a kormány szándéka ellenőrzés alatt tartani az árakat.
A Maszol az Agerpres hírügynökségre hivatkozva azt is írja, hogy Románia elsőként vette igénybe a rescEU európai mechanizmust azoknak az állampolgároknak a hazaszállítására, akik a közel-keleti konfliktus térségeiben rekedtek.
A közel-keleti válság kapcsán Ţoiu arról is beszélt, hogy Románia az Egyesült Államok segítségével az elmúlt napokban növelte védelmi képességeit. Felidézte, hogy az országban 2016 óta működik az amerikai–román együttműködésben létrehozott rakétavédelmi rendszer Deveselun, és Washington további – kizárólag védelmi – katonai képességeket telepít Romániába. A külügyminiszter a brüsszeli tanácskozás után Bukarestbe utazik, ahol a parlament szakbizottságai előtt ismerteti a külügyminisztérium költségvetési tervezetét.
