Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
közel-keleti válság energiaárak Románia

Vége a nyugati mesének: bezzegrománia magyar módra korrigálna az elszabaduló energiaárak miatt

2026. március 17. 09:12

A közel-keleti konfliktus hatásai egyre erősebben érezhetők Európában, különösen az energiapolitika területén. Románia ezért azt fontolgatja, hogy valamilyen módon kordában tartja az energiaárakat. A bukaresti kormány már az olajtermelő vállalatokkal is tárgyal az árak ellenőrzéséről.

null

A román kormányzat egyre komolyabban foglalkozik az energiaárak kérdésével, miközben a közel-keleti konfliktus következményei Európa energiapolitikáját is érinthetik. A romániai vezetés szerint az árak elszabadulása komoly gazdasági kockázatot jelenthet, ezért Bukarest már most lépéseket mérlegel.

A Maszol beszámolója szerint Oana Ţoiu külügyminiszter a Külügyek Tanácsának hétfői brüsszeli ülése előtt arról beszélt, hogy Románia egyik prioritása az energiaárak kordában tartása a közel-keleti háború körülményei között.

Románia az energiaárak kordában tartását fontolgatja

A román diplomácia vezetője szerint Bukarest egyik legfontosabb célja a közel-keleti konfliktus eszkalációjának megakadályozása. Úgy véli, ez biztosíthatja azt, hogy ne legyen tartós az energiaárakra nehezedő nyomás.

A külügyminiszter arról is beszámolt, hogy a miniszterelnök jelenleg kőolajtermelő vállalatokkal tárgyal, mivel a kormány szándéka ellenőrzés alatt tartani az árakat.

A Maszol az Agerpres hírügynökségre hivatkozva azt is írja, hogy Románia elsőként vette igénybe a rescEU európai mechanizmust azoknak az állampolgároknak a hazaszállítására, akik a közel-keleti konfliktus térségeiben rekedtek. 

A közel-keleti válság kapcsán Ţoiu arról is beszélt, hogy Románia az Egyesült Államok segítségével az elmúlt napokban növelte védelmi képességeit. Felidézte, hogy az országban 2016 óta működik az amerikai–román együttműködésben létrehozott rakétavédelmi rendszer Deveselun, és Washington további – kizárólag védelmi – katonai képességeket telepít Romániába. A külügyminiszter a brüsszeli tanácskozás után Bukarestbe utazik, ahol a parlament szakbizottságai előtt ismerteti a külügyminisztérium költségvetési tervezetét.

Nyitókép: GUILLAUME SOUVANT / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
narancsliget
•••
2026. március 17. 09:52 Szerkesztve
az eu három legcsóróbb országánaak elemi érdeke.
Válasz erre
0
1
Mantinka
2026. március 17. 09:40
orbán megint hazudott. Hol a 595 forintos benzin? holtankoljak.hu/mol_budapest_i_1#tartalom
Válasz erre
1
0
Mantinka
2026. március 17. 09:36
A környező 20 ország honnan veszi az olajat, hogy ott olcsóbb a benzin árstop nélkül? holtankoljak.hu/nemzetkozi_uzemanyag_arak
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!