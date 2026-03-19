Bevégeztetett: Putyin leradírozhatja a térképről Ukrajnát – a német lap szerint karnyújtásnyira van a győzelemtől
Trump elszámolta magát a Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint.
A Berliner Zeitung szerint egyedül az ukrán elnökön áll vagy bukik a béke.
Nem Vlagyimir Putyin tárgyalási kedvén, hanem Volodimir Zelenszkij kompromisszumkészségén áll vagy bukik az ukrajnai béke – állítja a Berliner Zeitung.
A Kárpáthír által kiszúrt hír szerint Moszkva bizonyos feltételek mellett még mindig hajlandó lenne tűzszünetre, feltéve hogy
Kijev teljesíti a legfontosabb orosz követelést: az ukrán fegyveres erők kivonását a Donbászból.
Az elemzésben megállapították, hogy az emelkedő olajárakból származó bevételek miatt Oroszországnak el kellett volna veszítenie az érdeklődését a tárgyalások iránt. A Berliner Zeitung szerint azonban Moszkva megerősödött pénzügyi helyzete ugyan valóban csökkenti az engedékenységet,
viszont az oroszországi megfigyelők is úgy vélik, a Kreml továbbra is nyitott lenne a megegyezésre.
Az amerikai–orosz–ukrán tárgyalási folyamatot ismerő politikai körökben a lap értesülése alapján most azt mondják: a béke sorsa „nagyrészt Kijeven múlik”. Az ukrán vezetés azonban egyelőre elutasítja a megkövetelt engedményeket, így gyors előrelépés nem valószínű.
Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP
