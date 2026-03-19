tisza zelenszkij ukrán önkormányzat Magyar Péter ukrán ukrajna

Már nem is titkolják: a Zelenszkij által kitüntetett ukrán politikus Budapesten kampányol a Tisza mellett (VIDEÓ)

2026. március 19. 17:38

Részt vett a Tisza-meneten, ahonnan ukránul jelentkezett be. Azt hirdeti, hogy minden ellenzéki politikus lépjen vissza a Tisza javára és elismerte, hogy ez Ukrajna érdeke. Ő a magyarországi ukránok befolyásos vezetője, akit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kitüntetett nemrég.

„Ők mind a változásban bíznak Magyarországon. 

Abban bíznak, hogy jó irányba halad majd Magyarországon. Ez a választás egyedülálló lesz az elmúlt 20-30 évben” 

– mondta a március 15-i Tisza-meneten ukrán nyelvű videós bejelentkezésében Petrovszka Viktória, az Egység magyarországi ukrán egyesület elnöke, aki emellett a Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is, továbbá az Ukrán Országos Önkormányzat képviselője és a pénzügyi bizottság tagja.

Zelenszkij kitüntette nem sokkal a Tisza-menet előtt

Az ukrán nemzetiségi politikusnak az Egység egyesület elnökeként kifejtett tevékenységét 

nem sokkal a Tisza-meneten való részvétele előtt, március elején Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állami kitüntetéssel ismerte el.

Petrovszka tavaly márciusban

azzal a Civil Bázissal közösen szervezett szolidaritási menetet Méltóságot és békét Ukrajnának! címmel, amely többek között a 2023-as pedagógustüntetések egy részét is szervezte. 

A meneten Sándor Fegyir ukrán nagykövet is részt vett.

A Facebook-eseményben azt írták, azért szerveznek szolidaritási menetet, „mert létezik egy gyűlölködés nélküli, európai Magyarország.” Érdekesség, hogy motivációik között azt is felsorolták, hogy békét akarnak, elutasítanak minden agressziót és „mert féltjük gyerekeink jövőjét az erőszaktól.” Ezek pontosan azok a gondolatok, melyekért a Tisza Pártot támogató média oroszpártinak és riogatónak nevezi a magyar miniszterelnököt.

Elismerte: a Tisza győzelme Ukrajna érdeke

Petrovszka Viktória abba a tiszás kampányba is beszállt, amely arról győzködi a többi baloldali indulót, hogy álljanak félre Magyar Péterék útjából. 

Nemrég ugyanis megosztotta a momentumos Tompos Márton bejegyzését, amelyen a parlamenti képviselő azt írja: „Kedves egyéni mandátummal rendelkező képviselőtársaim! Nem tudtok nyerni. Én is tudom, ti is tudjátok, a választók is tudják. (...) 

Rajtatok is múlhat az, hogy a hazánk le tudja-e dobni magáról ezt a rendszert. 

(...) Vegyetek példát Jámbor Andrásról, vagy éppen a Momentumról. A tét hatalmas! Még lehet méltósággal távozni és egy új fejezetet nyitni.”

Tompos szavait Petrovszka úgy kommentálta: „a haza érdeke fontosabb, mint a székem...
Őszinte és önfeláldozó hangvétel. 

Remélem, a megszólított képviselők is felismerik a pillanat súlyát. ​

Külön köszönöm neked Márton Tompos es a Momentumnak, hogy 

a legnehezebb időkben is kiálltak Ukrajna mellett és az igazság oldalán maradtak.”

 

Azt tehát a Zelenszkij által kitüntetett ukrán nemzetiségi politikus is elismeri, hogy férleállni a Tisza útjából és Magyar Péterék győzelmét segíteni egyenlő az ukrajna melletti kiállással.

Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pugacsov-0
2026. március 19. 18:46
Végignéztem mindegyik úgy települt át ! Azért érdekelne hogy hogy lehet csak úgy ide betelepülni, majd a választott ország ellen áskálódni ! Nem kéne kiutasítani ezeket !?
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2026. március 19. 18:38
Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat ....besza-behu.
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
2026. március 19. 18:36
Mentek a levesbe mindannyian és ez így helyes!
Válasz erre
2
0
Unknown
2026. március 19. 18:34
Érdekelne az Ukrajnában műkodő nemzetiségi polítikusokat szabályzó törvény és a politikusok lehetőségei. Vajon mi történne Ukrajnában ha egy magyar Zselé ellen kampányolna? Csak költői kérdés volt...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!