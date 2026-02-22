„Húzz a f*szba Viktor, húzz a f*szba Vlagyimir” – őrjöngve hergelt a Tiszát támogató momentumos az ukránpárti tüntetésen (VIDEÓ)

Ám azt est „fénypontja” kétségtelenül a Tisza javára visszalépő momentumos Tompos Márton felszólalása volt. A szélsőliberális politikus mindkét kezével középső ujjat mutatott, és kidülledt szemekkel ordította, hogy

„húzz a faszba Viktor, húzz a faszba Vlagyimir. Ukrajna él és győzni fog!”

– ami láthatóan feltüzelte az egybegyülteket. A képviselő azonban itt nem állt meg, és tovább hergelte a tüntetőket: „Takarítsuk el ezt a rablóbandát!” – mondta, majd ismét hitet tett Ukrajna mellett: Térjünk vissza Európába és adjunk meg minden tőlünk telhető segítséget ukrán barátainknak, mert megérdemlik!” A felszólalás teljes egészében megnézhető ITT, az említett részletek 4.24, valamint 5.35-nél hallhatóak.

Képernyőfotó: Facebook