02. 22.
vasárnap
„Húzz a f*szba Viktor, húzz a f*szba Vlagyimir” – őrjöngve hergelt a Tiszát támogató momentumos az ukránpárti tüntetésen (VIDEÓ)

2026. február 22. 21:26

Meglepő: az Ukrajna melletti kiállás is ellenzéki gyűlölködésbe torkollott.

2026. február 22. 21:26
null

Mint írtuk, hétfőn lesz negyedik évfordulója annak, hogy Oroszország teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen, ezért vasárnap szolidaritási menetet tartottak Ukrajna mellett, amely a fővárosi Városháza parkból indult.

Az eseményen felszólalt:

  • Karácsony Gergely főpolgármester,
  • Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete,
  • Viktorija Petrovszka, a Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
  • Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere.
  • és különféle momentumos politikusok
     

Ám azt est „fénypontja” kétségtelenül a Tisza javára visszalépő momentumos Tompos Márton felszólalása volt. A szélsőliberális politikus mindkét kezével középső ujjat mutatott, és kidülledt szemekkel ordította, hogy 

„húzz a faszba Viktor, húzz a faszba Vlagyimir. Ukrajna él és győzni fog!”

 – ami láthatóan feltüzelte az egybegyülteket. A képviselő azonban itt nem állt meg, és tovább hergelte a tüntetőket: „Takarítsuk el ezt a rablóbandát!” – mondta, majd ismét hitet tett Ukrajna mellett: Térjünk vissza Európába és adjunk meg minden tőlünk telhető segítséget ukrán barátainknak, mert megérdemlik!” A felszólalás teljes egészében megnézhető ITT, az említett részletek 4.24, valamint 5.35-nél hallhatóak.

Képernyőfotó: Facebook

 

