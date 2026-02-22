Ez a baloldal: Karácsonyék nyíltan Ukrajna oldalára álltak

Miközben Ukrajna épp Magyarország energiabiztonságát veszélyezteti a Barátság kőolajvezeték elzárásával, hogy ezzel zsarolhassa hazánkat, továbbá míg az ukrajnai magyar kisebbség megcsonkított jogait továbbra sem állította helyre Kijev, Karácsony Gergely azt tartotta fontosnak kifejteni, szerinte Magyarország nem egyenlő a kormányával, amely a „gonosz hűbérese lett”.

Karácsony kifejtette, a magyarok nem veszítették el a morális iránytűjüket, így ki kell mondani az ukránok szemébe nézve, hogy „bocsánatot kérünk!”

Bocsánatot – folytatta a baloldali főpolgármester – a kormány miatt, a „hazug” plakátok miatt, a „hős nagykövetre uszított propagandisták miatt”.

Véleménye szerint a kormány politikája a „történelem szemétdombján végzi” és reméli, hogy nem rántja magával az egész országot, a magyarok pedig békét kívánnak Ukrajnának, de a „béke nem lehet sem kapituláció, sem diktátum”.

„Nehezemre esik kimondani, de ki kell, mert az egyenes beszéd a legfontosabb: a magyar kormány gyalázatos módon támogatja Oroszországot ebben a háborúban, a megtámadottat bünteti, fenyegeti és szidalmazza” – állította Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármestere.