Ez a baloldal: Karácsonyék nyíltan Ukrajna oldalára álltak

A magyar főváros baloldali főpolgármestere és Erzsébetváros DK-s vezetője örömmel hunyászkodtak meg Ukrajna budapesti nagykövete előtt. Niedermüller Péter azt is kijelentette, támogatják Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozását.
Hétfőn lesz negyedik évfordulója annak, hogy Oroszország teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen, ezért vasárnap szolidaritási menetet tartottak Ukrajna mellett, amely a fővárosi Városháza parkból indult.
Az Index tudósítása szerint az eseményen felszólalt:
Az Index tudósítása szerint Karácsony Gergely beszédében úgy fogalmazott, Európának el kell döntenie, hogy a közös álmai fontosabbak, vagy a nemzeti keretben létező rémálmaik.
Miközben Ukrajna épp Magyarország energiabiztonságát veszélyezteti a Barátság kőolajvezeték elzárásával, hogy ezzel zsarolhassa hazánkat, továbbá míg az ukrajnai magyar kisebbség megcsonkított jogait továbbra sem állította helyre Kijev, Karácsony Gergely azt tartotta fontosnak kifejteni, szerinte Magyarország nem egyenlő a kormányával, amely a „gonosz hűbérese lett”.
Karácsony kifejtette, a magyarok nem veszítették el a morális iránytűjüket, így ki kell mondani az ukránok szemébe nézve, hogy „bocsánatot kérünk!”
Bocsánatot – folytatta a baloldali főpolgármester – a kormány miatt, a „hazug” plakátok miatt, a „hős nagykövetre uszított propagandisták miatt”.
Véleménye szerint a kormány politikája a „történelem szemétdombján végzi” és reméli, hogy nem rántja magával az egész országot, a magyarok pedig békét kívánnak Ukrajnának, de a „béke nem lehet sem kapituláció, sem diktátum”.
„Nehezemre esik kimondani, de ki kell, mert az egyenes beszéd a legfontosabb: a magyar kormány gyalázatos módon támogatja Oroszországot ebben a háborúban, a megtámadottat bünteti, fenyegeti és szidalmazza” – állította Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármestere.
Hozzátette, hogy az olajszállítmányokon keresztül anyagilag is támogatja a magyar kormány Oroszországot, miközben minden ukrán segélyt megvétózik.
Én személyesen is, mélységesen szégyellem magam emiatt”
– mondta.
Niedermüller állítása szerint ez nem a magyar társadalom, hanem a kormány politikája. Szerinte a magyarok tudják, hogy Ukrajna „Európáért, a demokráciáért, egy szebb és biztonságosabb jövőért is harcol”. Azokért, akik hisznek egy szabad, demokratikus jövőben, ezért
támogatjuk Ukrajnának az Európai Unióba való minél előbbi belépését”
– zárta beszédét Niedermüller Péter.
„Miközben Zelenszkij nem nyitja újra az olajvezetékünket, miközben magyarokat kényszersoroznak be az ukrán hadseregbe és halnak meg a háborúban – a főpolgármester az ukránoktól kér bocsánatot a magyar kormány miatt” – reagált a Facebbookján Szentkiráliy Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.
Hozzátette: „Megnézném mi lenne vele és az országgal, ha 2022-ben nem a Fidesz nyert volna.
Minden fegyverünk Ukrajnában lenne a pénzükkel együtt már, gázt és olajat rég nem kapnánk, a rezsicsökkentés csak halvány emlék lenne és ha nincs a háborúellenes kormány, valószínűleg már rég nyakig benne lennénk a háborúban.”
„Főpolgármester úr! Csak egyszer, csak egyszer gondolná végig amit beszél. Csak egyszer, csak egyszer foglalkozna végre a magyarokkal és az ön városában élő budapestiekkel.
Ilyen egy kisstílű, gyenge, külföldi érdekeknek megfelelési kényszeres megélhetési politikus.
Az áprilisi győzelmünk után ideje lesz véget vetni a Karácsony-ámokfutásnak a nemzet fővárosában” – fogalmazott Szentkirályi Alexandra.
