Zelenszkij közölte: „nem győznek és nem is vesztenek” az oroszok ellen

2026. február 27. 17:36

Ismét Washingtonban járt az ukrán elnök, aki furcsa teóriákat adott elő a területfeladásról, és már az ottani félidős választásokba is belebeszélt.

2026. február 27. 17:36
Volodimir Zelenszkij kész személyesen is tárgyalni Vlagyimir Putyinnal a béke érdekében, ugyanakkor Ukrajna nem hajlandó területeket feladni – jelentette ki az ukrán elnök a Sky Newsnak adott interjújában. Az államfő hangsúlyozta, hogy mindent megtenne a háború lezárásáért, de ehhez szerinte erősebb nemzetközi nyomásra van szükség Oroszországgal szemben.

Az elnök különösen az Egyesült Államok szerepét emelte ki, amely szerinte kulcsfontosságú lehet a konfliktus befejezésében. Úgy fogalmazott:

Az Egyesült Államok még erősebb, mint amilyennek saját magát gondolja. És én ezt tényleg így gondolom. Valódi nyomást tudnak gyakorolni Putyinra. Meg tudják állítani ezt a háborút.”

Hozzátette, Washingtonnak

  • szigorítania kellene a szankciókat az orosz vezetés családtagjaival szemben, és
  • fejlettebb fegyvereket kellene biztosítania Ukrajnának, mert szerinte csak a fokozott nyomás kényszerítheti Moszkvát komoly tárgyalásokra.

Zelenszkij szerint jelenleg egy szűk időablak áll rendelkezésre a béke elérésére, még az amerikai félidős választások előtt:

Most úgy gondolom, van esélyünk. Köztünk szólva, amit a jövő évről gondolok... minden ezeknek a hónapoknak a függvénye: ha képesek leszünk a háborút ősz előtt lezárni. A választások előtt, amelyek fontos, befolyásos választások az Egyesült Államokban. Ha lehetséges békét elérni, akkor ennek most van itt az ideje.”

Az interjú során az ukrán elnök beszélt az országot sújtó nehézségekről is: az áramkimaradásokról és a szélsőséges hidegről, amely egyes régiókban mínusz 40 fokig is süllyedhet, gyakran megbízható fűtés nélkül. Több mint négy évvel a teljes körű orosz invázió kezdete után a háború terhei – az országon és saját bevallása szerint az ő családján is – egyértelműen látszanak.

Arra a kérdésre, hogy Ukrajna képes-e győzni, Zelenszkij kitérő választ adott:

Attól függ, mit értünk győzelem alatt. És őszintén szólva nagyon nehéz a területekről beszélni. Először is, hogy visszaszerezzük az összes földet, az ma nagyon nehéz. És túl sok emberéletbe kerülne... De az jó, hogy Oroszország sem tudja ezt megtenni a harctéren. Ezért ők sem nyernek, és mi sem veszítünk.”

Bizonyos kérdésekben azonban határozott vörös vonalat húzott. A kelet-ukrajnai erődvárosok, például Szlovjanszk és Kramatorszk feladását kategorikusan elutasította.

Ez a mi területünk, és hihetetlenül furcsán hangzik, hogy miért kellene kivonulnunk a saját földünkről? Miért foglalták el [az oroszok] a mi földünket, és miért nem tudja őket senki kiszorítani?”

– mondta.

Figyelmeztetett arra is, hogy a kivonulás súlyos következményekkel járna a lakosságra nézve:

Ha kivonulnánk erről a területről – ahogy mondta, például Szlovjanszkból –, az oroszok abban a pillanatban leigáznák az ott élő 200 ezer embert. Ki mondta Oroszországnak, hogy ezek az emberek oroszok akarnak lenni? És ha ellenállnak, akkor megölik, a frontra küldik vagy börtönbe zárják őket.”

Zelenszkij az interjúban Donald Trumppal való kapcsolatáról is beszélt, amelyet úgy jellemzett, hogy „nem egyszerű”, ugyanakkor hangsúlyozta: Ukrajna és az Egyesült Államok viszonya túlmutat a „személyiségeken”.

Fotó: Ludovic MARIN / AFP

 

