Zelenszkij közölte: „nem győznek és nem is vesztenek” az oroszok ellen

szigorítania kellene a szankciókat az orosz vezetés családtagjaival szemben, és

fejlettebb fegyvereket kellene biztosítania Ukrajnának, mert szerinte csak a fokozott nyomás kényszerítheti Moszkvát komoly tárgyalásokra.

Zelenszkij szerint jelenleg egy szűk időablak áll rendelkezésre a béke elérésére, még az amerikai félidős választások előtt:

Most úgy gondolom, van esélyünk. Köztünk szólva, amit a jövő évről gondolok... minden ezeknek a hónapoknak a függvénye: ha képesek leszünk a háborút ősz előtt lezárni. A választások előtt, amelyek fontos, befolyásos választások az Egyesült Államokban. Ha lehetséges békét elérni, akkor ennek most van itt az ideje.”

Az interjú során az ukrán elnök beszélt az országot sújtó nehézségekről is: az áramkimaradásokról és a szélsőséges hidegről, amely egyes régiókban mínusz 40 fokig is süllyedhet, gyakran megbízható fűtés nélkül. Több mint négy évvel a teljes körű orosz invázió kezdete után a háború terhei – az országon és saját bevallása szerint az ő családján is – egyértelműen látszanak.

Arra a kérdésre, hogy Ukrajna képes-e győzni, Zelenszkij kitérő választ adott: