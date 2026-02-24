Zelenszkij Trumpnak üzent: Jöjjön Kijevbe és akkor megérti, ki az agresszor!

Az ukrán külügyminiszter leült lengyel kollegájával és megbeszélték, mekkora alávaló zsarnoknak tartják Magyarországot
Közben azért nem feledkeztek meg önmaguk dicsőítéséről sem.
Nem biztos, hogy ezzel a módszerrel hatni fog az ameirkai elnökre.
Az orosz invázió negyedik évfordulójára megemlékező beszédében, amit elesett katonák fényképei között tartott, Volodimir Zelenszkij elnök hangsúlyozta, hogy fontos az amerikai elnök ukrajnai látogatása, hogy megértse: nyomást kell gyakorolni Oroszországra.
Az Európai Pravda beszámolója alapján az ukrán elnök a következőt mondta:
„Biztosan tudom: csak akkor lehet megérteni, miről szól valójában ez a háború, ha eljön Ukrajnába, és saját szemével látja az életünket és a küzdelmünket, megérzi népünket és ennek a fájdalomnak a hatalmasságát.
És hogy ki miatt. Ki az agresszor, és kire kell nyomást gyakorolni.”
„Putyin ez a háború. Ő az oka annak kezdetének és az akadálya annak végének. És Oroszországot kell a helyére tenni. Hogy valódi béke lehessen” – mondta Zelenszkij.
Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP
