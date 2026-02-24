Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij trump oroszország

Zelenszkij Trumpnak üzent: Jöjjön Kijevbe és akkor megérti, ki az agresszor!

2026. február 24. 11:40

Nem biztos, hogy ezzel a módszerrel hatni fog az ameirkai elnökre.

2026. február 24. 11:40
null

Az orosz invázió negyedik évfordulójára megemlékező beszédében, amit elesett katonák fényképei között tartott, Volodimir Zelenszkij elnök hangsúlyozta, hogy fontos az amerikai elnök ukrajnai látogatása, hogy megértse: nyomást kell gyakorolni Oroszországra.

Az Európai Pravda beszámolója alapján az ukrán elnök a következőt mondta: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

„Biztosan tudom: csak akkor lehet megérteni, miről szól valójában ez a háború, ha eljön Ukrajnába, és saját szemével látja az életünket és a küzdelmünket, megérzi népünket és ennek a fájdalomnak a hatalmasságát. 

És hogy ki miatt. Ki az agresszor, és kire kell nyomást gyakorolni.”

„Putyin ez a háború. Ő az oka annak kezdetének és az akadálya annak végének. És Oroszországot kell a helyére tenni. Hogy valódi béke lehessen” – mondta Zelenszkij. 

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. február 24. 13:24
ÚGY LÁTSZIK VAN AZ A PÉNZ AMIÉRT TRUMP HIÚSÁGÁBA BELE LEHET GÁZOLNI A NÉLKÜL, HOGY NE ADNÁK TOVÁBB A STARLINKET A PÉNZT MEG A FEGYVERT -- LEGUTÓBB MUSK PAPA LEKAPCSOLTA AZ OROSZOKNÁL A STARLINKET TALÁN LE KELLENE TAKARÍTANI MUSK MŰHOLDACSKÁIT AZ ÉGRŐL EGYÉBKÉNT KI A KURVA ANYJA HATALMAZTA FEL MUSKOT, HOGY KISAJÁTÍTSA A VILÁGŰRT ÉS TELEBASSZON MINDENT A SZAR MŰHOLDJAIVAL?
Válasz erre
0
0
Jospehe998
2026. február 24. 12:18
Csakhogy Trump látja hogy Zelensky a honvédő háború név alatt csak a lopáson töri fejét…
Válasz erre
0
0
Kerezs
2026. február 24. 12:09
Trump pontosan tudja, hogy ki az agresszor, hiszen Bidenék provokálták ki, ugratták bele a háborúba a felkészületlen Oroszországot (bár ők soha nem annyira felkészületlenek, mint azt a többiek hiszik), az éppen a népjóléti programmal ( a fél világ részt vett benne, még az EU is) elfoglalt Putyint. A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy nem jött be (most sem).
Válasz erre
2
0
bekeev-2025
2026. február 24. 12:07
Mindannyian mocskok vagytok. Trump, Zelenszkij, Putyin, a brüsszeli bagázs.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!