Zelenszkij Trumpnak üzent: Jöjjön Kijevbe és akkor megérti, ki az agresszor!

Az orosz invázió negyedik évfordulójára megemlékező beszédében, amit elesett katonák fényképei között tartott, Volodimir Zelenszkij elnök hangsúlyozta, hogy fontos az amerikai elnök ukrajnai látogatása, hogy megértse: nyomást kell gyakorolni Oroszországra.

Az Európai Pravda beszámolója alapján az ukrán elnök a következőt mondta: