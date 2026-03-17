„Nem mondom, hogy jó túlesni rajta” – Fodor Csengét ezúttal nem tudták meglepni

Szomorú, hogy idáig fajult: így zárta le a Fodor Csenge-ügyet a magyar szövetség
Közleményt adott ki a Magyar Kézilabda Szövetség. Ezzel tekinti lezártnak Fodor Csenge válogatottat érintő, végtelenül kellemetlen ügyét.
Elkészítették a női kézilabda Magyar Kupa elődöntőjének párosítását. Fodor Csenge, a Győri ETO játékosa számított rá, hogy a címvédő Ferencvárost kapják ellenfélül.
Az M4 Sport Kézilabda magazinjában hétfőn elkészítették a női Magyar Kupa elődöntőjének párosítását. A sorsoláson eldőlt, hogy az előző négy kiírást megnyerő Ferencváros a bajnoki címvédő Győri ETO-val játszik a fináléba kerülésért, míg a másik ágon Mosonmagyaróvár–DVSC mérkőzést rendeznek majd. A győriek részéről első kézből a stúdióban helyet foglaló Fodor Csenge reagált a párosítás(ok)ra.
Volt egy megérzésem, úgyhogy nem lepődtem meg. Pont ma beszélgettünk erről a csapattársaimmal, én kapásból mondtam, hogy azt érzem, a Fradival fogunk játszani az elődöntőben, így is lett. A Győr–FTC mindig jó, mindegy, mikor kerül rá sor. Nem mondom, hogy jó túlesni rajta, ez teljesen más mentális és fizikális felkészülést igényel
– idézte az m4sport.hu a jobbszélsőt, aki az elmúlt időszakban elsősorban azzal szerepelt a hírekben, hogy lemondta a válogatottságot arra az időszakra, amíg Golovin Vlagyimir látja el a szövetségi kapitányi teendőket.
Érdekesség, hogy idén tavasszal nemcsak a női kézilabdázóknál, hanem férfi és női futballban is összekerült egymással az FTC és az ETO az elődöntőben.
„Remélem, még háromszor fogunk találkozni a szezonban – reagált a sorsolásra Paál László, az FTC sportigazgatója. – Nem változott a véleményem: jobb formában van most a Győr, de nem fogjuk olcsón adni a bőrünket sem a szerdai bajnokin, sem a kupaelődöntőben, és bízom benne, hogy a BL négyes döntőjében is találkozunk.”
Az előző négy szezonban az FTC nyerte a hazai kupasorozatot. A Bajnokok Ligája-címvédő győriek legutóbb 2021-ben lettek aranyérmesek, amikor az elődöntőben a Ferencvárost, a fináléban pedig a Debrecent győzték le. Az idei négyes döntőre a május 2–3-i hétvégén kerül sor Tatabányán.
Női kézilabda Magyar Kupa
Az elődöntő párosítása
Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler
FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC
Nyitókép: Facebook / Győri Audi ETO KC
***
