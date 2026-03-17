„Nem mondom, hogy jó túlesni rajta” – Fodor Csengét ezúttal nem tudták meglepni

Érdekesség, hogy idén tavasszal nemcsak a női kézilabdázóknál, hanem férfi és női futballban is összekerült egymással az FTC és az ETO az elődöntőben.

„Remélem, még háromszor fogunk találkozni a szezonban – reagált a sorsolásra Paál László, az FTC sportigazgatója. – Nem változott a véleményem: jobb formában van most a Győr, de nem fogjuk olcsón adni a bőrünket sem a szerdai bajnokin, sem a kupaelődöntőben, és bízom benne, hogy a BL négyes döntőjében is találkozunk.”

Fodorék legutóbb öt éve nyertek Magyar Kupát

Az előző négy szezonban az FTC nyerte a hazai kupasorozatot. A Bajnokok Ligája-címvédő győriek legutóbb 2021-ben lettek aranyérmesek, amikor az elődöntőben a Ferencvárost, a fináléban pedig a Debrecent győzték le. Az idei négyes döntőre a május 2–3-i hétvégén kerül sor Tatabányán.

Női kézilabda Magyar Kupa

Az elődöntő párosítása

Motherson Mosonmagyaróvári KC–DVSC Schaeffler

FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC