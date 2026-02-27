Komoly bajban Ukrajna légvédelme: óriási pusztítást végezhetnek az orosz rakéták

Tajtékoznak a svédek: egy orosz drón megsértette a légterüket, le kellett lőniük
Egy közeli orosz hajóról szállt fel a drón, amely megközelítette a francia repülőgép-hordozót.
Kijev az európai országok segítségére számít a védelmi rendszer megerősítésében.
Súlyos hiánnyal küzd Ukrajna a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas eszközökből – ismerte el az ukrán vezetés. A problémára azután derült fény, hogy az orosz hadsereg egyre összetettebb, kombinált légitámadásokkal próbálja túlterhelni a védelmi rendszereket – közölte az RBK.
Mihajlo Fedorov védelmi miniszter közölte: az ország súlyos hiányt szenved a PAC–3 típusú elfogórakétákból, amelyek kulcsszerepet játszanak a ballisztikus fenyegetések kivédésében. A tárcavezető szerint az elnökkel egyeztetve már tárgyalnak partnerországokkal közös konzorciumok létrehozásáról, hogy felgyorsítsák a gyártást. Az ukrán légierő szóvivője, Jurij Ihnat arról beszélt: az orosz erők egyszerre vetnek be ballisztikus és cirkálórakétákat, valamint csapásmérő drónokat.
Az ilyen, több irányból érkező támadások még a legmodernebb légvédelmi rendszereket is a teljesítőképességük határára sodorják. Volodimir Zelenszkij korábban maga is elismerte: Ukrajna területének jelentős része nem rendelkezik olyan légvédelmi rendszerekkel, amelyek képesek lennének a ballisztikus rakéták elfogására.
Ez azt jelenti, hogy hatalmas térségek maradhatnak védtelenül a nagy hatótávolságú csapásokkal szemben.
Fedorov hangsúlyozta: Ukrajnának komoly potenciálja van saját elhárítórendszerek és rakéták fejlesztésére, ám ez külön projektet, jelentős időt és forrásokat igényel.
Kijev ezért az európai országokat is arra szólította fel, hogy egyesítsék technológiai kapacitásaikat a ballisztikus rakéták elleni új védelmi eszközök kifejlesztése érdekében.
A helyzet ugyanakkor világosan mutatja: az orosz hadvezetés alkalmazkodott a nyugati fegyverszállításokhoz, és olyan támadási taktikát dolgozott ki, amely képes túlterhelni az ukrán légvédelmet. A kérdés immár nemcsak az, hogy érkezik-e elég utánpótlás, hanem az is, meddig tartható fenn egy olyan védelem, amely saját bevallása szerint is jelentős hiányokkal küzd.
