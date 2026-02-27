Komoly bajban Ukrajna légvédelme: óriási pusztítást végezhetnek az orosz rakéták

Súlyos hiánnyal küzd Ukrajna a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas eszközökből – ismerte el az ukrán vezetés. A problémára azután derült fény, hogy az orosz hadsereg egyre összetettebb, kombinált légitámadásokkal próbálja túlterhelni a védelmi rendszereket – közölte az RBK.

Mihajlo Fedorov védelmi miniszter közölte: az ország súlyos hiányt szenved a PAC–3 típusú elfogórakétákból, amelyek kulcsszerepet játszanak a ballisztikus fenyegetések kivédésében. A tárcavezető szerint az elnökkel egyeztetve már tárgyalnak partnerországokkal közös konzorciumok létrehozásáról, hogy felgyorsítsák a gyártást. Az ukrán légierő szóvivője, Jurij Ihnat arról beszélt: az orosz erők egyszerre vetnek be ballisztikus és cirkálórakétákat, valamint csapásmérő drónokat.