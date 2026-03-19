03. 19.
téli olimpia Hughes Kanada jégkorong Egyesült Államok

„A hülyeség netovábbja” – elveszik a győztes korongot az olimpiai finálét eldöntő hokistól

2026. március 19. 19:07

Jack Hughes bosszankodhat: hiába kérte, nem kapja meg azt a pakkot, amivel a győztes gólt lőtte februárban a kanadaiak elleni ötkarikás álomdöntőben. Pedig az amerikai válogatott ezzel a találattal 46 év után szerzett ismét olimpiai aranyérmet...

2026. március 19. 19:07
null

Az amerikai Jack Hughes nem kapja meg azt a korongot, amellyel a győztes gólt szerezte a milánói téli olimpia Egyesült Államok–Kanada férfi döntőjének hosszabbításában – jelentette be a sportági Hírességek Csarnoka. A 24 éves Hughes korábban kijelentette, hogy magának kéri a pakkot, és „teljes ostobaságnak” nevezte, hogy a korong a Hall of Fame-be került.

HUGHES, Jack USA-Kanada olimpiai döntő
Jack Hughes öröme, miután a kanadaiak elleni döntőben 46 év után megnyerte az olimpiai aranyérmet az amerikai válogatottnak (Fotó: MTI/EPA/Fazry Ismail)

A HOF-ben állítják ki a legendás olimpiai pakkokat

A kanadai Torontóban található csarnok gyűjteményében szerepel többek között az a korong is, amellyel Sidney Crosby szerzett győztes gólt az Egyesült Államok ellen a 2010-es vancouveri olimpiai döntőben. Az ötkarikás játékok hokitornáját rendező nemzetközi szövetség (IIHF) az 1998-as olimpia óta biztosít emléktárgyakat a csarnoknak, amely Hughes igényét visszautasította, mondván, az ilyen tárgyakat azért állítják ki, hogy 

megőrizzék az olimpiák és a világbajnokságok jelentős pillanatait, és hozzáférhetővé tegyék azokat a globális jégkorongközösség számára”.

Az Egyesült Államok férfi jégkorong-válogatottja februárban a kanadaiak 2–1-es túlórás legyőzésével 46 év után, az 1980-as „Miracle on the Ice” (Csoda a jégen) óta először nyert olimpiai aranyérmet – akkor az egyetemistákból álló amerikai csapat a toronymagas esélyes szovjeteket verte a Lake Placid-i döntőben az egyetemes sporttörténelem egyik legnagyobb meglepetését okozva.

(MTI, Mandiner)

 

