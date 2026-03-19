Von der Leyen kiküldte az uniós a Mekk Mestereket: már Ukrajnában vannak, hogy „megjavítsák” az amúgy működő Barátság vezetéket

Uniós szakemberek „javíthatják meg” a Barátság vezetéket: Brüsszel fizet Ukrajnának, csak hogy elkerülhesse a magyar vétót
Zelenszkij állítólag beleegyezett, hogy uniós szakértők „hozzák helyre” az amúgy működőképes vezetéket.
Újabb állomásához érkezett a magyar vétó ellen kieszelt PR-akció: Kijev pont Brüsszelt engedi oda, ahová sem a magyar, sem szlovák szakemberek nem juthattak be.
Megérkeztek azok uniós szakértők Ukrajnába, akik Brüsszel és Kijev megállapodása értelmében felmérhetik a Barátság kőolajvezeték állapotát – írja a Reuters. Ahogy arról tegnap a Mandiner is beszámolt, a lépés hivatalos célja az, hogy „helyreállítsák” a Magyarországra és Szlovákiába irányuló orosz olajszállításokat, ám egyre több kérdés merül fel az egész folyamat hitelességével kapcsolatban. Orbán Viktor is megszólalt az ügyben.
Ezt is ajánljuk a témában
A misszió elvileg szerdán érkezett meg Kijevbe, és jelenleg Ukrajna jóváhagyására vár, mielőtt a Barátság vezeték sérült szakaszához utazhatna, amely körülbelül négyórányira található a fővárostól.
A helyzetet tovább bonyolítja az ukrán kormányzat hozzáállása, amely állítása szerint
nincs tisztában a látogatás időpontjával és részleteivel.
Az Európai Bizottság szóvivője a Világgazdaságnak nem adott választ arra a kérdésre, hogy a misszió megkapta-e az engedélyt a belépésre.
Az ukránok állítólag már bemutatták a szakértői munkacsoportnak az orosz támadásban állításuk szerint megrongálódott vezeték helyreállításának rendszerszintű tervét, és megállapodott a közös lépések irányairól.
Szerhij Koreckij, a Naftohaz ukrán állami gázvállalat igazgatótanácsának elnöke közölte: a kijevi találkozón részt vett Gediminas Navickas, az EU helyettes nagykövete.
„Az Ukrtransznafta (az olajvezeték üzemeltetője – a szerk.) vezetésével közösen részletesen tájékoztattuk partnereinket az orosz támadás következményeiről, amelyet a Barátság kőolajvezeték infrastruktúrája szenvedett el. Ismertettük a jelenlegi helyzetet, bemutattuk a rendszerszintű helyreállítási tervet, és megvitattuk a következő közös lépéseket”
– közölte Koreckij a Facebookon; a Reutersnek pedig így nyilatkozott:
Értékeljük az Európai Unió pénzügyi és technikai segítségét a brodi szivattyúállomás infrastruktúrájának újjáépítéséhez”.
Azt is hozzátette, hogy a közös munka célja a vezeték helyreállítása
a legmagasabb európai mérnöki és biztonsági szabványoknak megfelelően”.
Ugyanakkor a hírügynökség is megjegyzi: nem világos, hogy a szakértők egyáltalán meglátogatják-e magát az ukrán állítások szerint még mindig sérült vezetéket, ami eleve kétségbe vonja a küldetés érdemi voltát.
A látványos uniós jelenlét különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy
a magyar kormányzati delegációt korábban nem engedték a vezeték közelébe, és nem kaptak érdemi tájékoztatást a helyzetről.
Sőt, a szlovák fél által a vezetékkel kapcsolatban felajánlott szakmai segítséget sem fogadta el Kijev.
Ez azért is különös, mert Magyarország és Szlovákia hónapok óta nem jut hozzá a vezetéken érkező orosz olajhoz, miközben Ukrajna azzal érvel: a leállást egy orosz támadás okozta, és idő kell a javításhoz.
Ezt is ajánljuk a témában
Szerdán jelentést tesz a kormánynak a Kijevbe küldött tényfeltáró bizottság a Barátság kőolajvezeték helyzetéről.
Budapest és Pozsony is határozottan állítja – illetve már Ukrajna is alig-alig tagadja -, hogy Kijev politikai okokból késlelteti a szállítások újraindítását. A vita azóta uniós szintre emelkedett:
Magyarország a március 19-ei EU-csúcson emiatt blokkolta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomagot.
Nem véletlen, hogy Brüsszel most látványosan „közbelép”, és a megmentő szerepében tetszeleg. Az EU vezetői a csúcstalálkozón is nyomást gyakoroltak Orbán Viktorra, hogy oldja fel a vétót – a mostani szakértői misszió pedig sokak szerint inkább ennek politikai eszköze, mint valódi műszaki beavatkozás.
Ezt is ajánljuk a témában
Amíg Brüsszelnek fontosabb az ukrán háború finanszírozása, mint a tagállamok biztonsága, ellenállásra számíthat, nemcsak Orbán Viktor, de Robert Fico részéről is.
Úgy tűnik, a magyar vétó miatt teljesen kiborult európai vezetők túl későn nyúltak ehhez a meglehetősen átlátszó eszközhöz, így nem tudtak vele különösebb nyomást gyakorolni Orbán Viktorra.
Ezt is ajánljuk a témában
A brüsszeli elit és az európai vezetők magyar kormányfő fejét követelik, amiért számára nem Ukrajna, hanem Magyarország az első. Zelenszkij Magyarország elleni olajblokádjáról természetesen egyikőjük sem beszél.
A magyar kormányfő a Patriótának nyilatkozva fejtette ki a témát:
Erről mindenki mondott valamit, senki nem tudja, hogy mi a helyzet: most akkor van bizottság? Nincs? Hol van? Odaengedték-e?”
Sokatmondóan hozzátette:
„Ez a körülmény nem játszott szerepet a ma délután során.”
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar miniszterelnök leszögezte: „Jogunk van nemet mondani az ukrán háborús hitelre. Ezért ameddig Zelenszkij nem hagy fel az olajblokáddal, addig nem kapnak pénzt Brüsszelből.”
