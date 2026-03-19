vétó olaj Magyarország Ukrajna Barátság kőolajvezeték Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió Szlovákia

Von der Leyen kiküldte az uniós a Mekk Mestereket: már Ukrajnában vannak, hogy „megjavítsák” az amúgy működő Barátság vezetéket

2026. március 19. 19:02

Újabb állomásához érkezett a magyar vétó ellen kieszelt PR-akció: Kijev pont Brüsszelt engedi oda, ahová sem a magyar, sem szlovák szakemberek nem juthattak be.

Megérkeztek azok uniós szakértők Ukrajnába, akik Brüsszel és Kijev megállapodása értelmében felmérhetik a Barátság kőolajvezeték állapotát – írja a Reuters. Ahogy arról tegnap a Mandiner is beszámolt, a lépés hivatalos célja az, hogy „helyreállítsák” a Magyarországra és Szlovákiába irányuló orosz olajszállításokat, ám egyre több kérdés merül fel az egész folyamat hitelességével kapcsolatban. Orbán Viktor is megszólalt az ügyben.

A misszió elvileg szerdán érkezett meg Kijevbe, és jelenleg Ukrajna jóváhagyására vár, mielőtt a Barátság vezeték sérült szakaszához utazhatna, amely körülbelül négyórányira található a fővárostól.

A helyzetet tovább bonyolítja az ukrán kormányzat hozzáállása, amely állítása szerint

nincs tisztában a látogatás időpontjával és részleteivel.

Az Európai Bizottság szóvivője a Világgazdaságnak nem adott választ arra a kérdésre, hogy a misszió megkapta-e az engedélyt a belépésre.

Az ukránok állítólag már bemutatták a szakértői munkacsoportnak az orosz támadásban állításuk szerint megrongálódott vezeték helyreállításának rendszerszintű tervét, és megállapodott a közös lépések irányairól.

Szerhij Koreckij, a Naftohaz ukrán állami gázvállalat igazgatótanácsának elnöke közölte: a kijevi találkozón részt vett Gediminas Navickas, az EU helyettes nagykövete.

„Az Ukrtransznafta (az olajvezeték üzemeltetője – a szerk.) vezetésével közösen részletesen tájékoztattuk partnereinket az orosz támadás következményeiről, amelyet a Barátság kőolajvezeték infrastruktúrája szenvedett el. Ismertettük a jelenlegi helyzetet, bemutattuk a rendszerszintű helyreállítási tervet, és megvitattuk a következő közös lépéseket”

– közölte Koreckij a Facebookon; a Reutersnek pedig így nyilatkozott:

Értékeljük az Európai Unió pénzügyi és technikai segítségét a brodi szivattyúállomás infrastruktúrájának újjáépítéséhez”.

Azt is hozzátette, hogy a közös munka célja a vezeték helyreállítása

a legmagasabb európai mérnöki és biztonsági szabványoknak megfelelően”.

Ugyanakkor a hírügynökség is megjegyzi: nem világos, hogy a szakértők egyáltalán meglátogatják-e magát az ukrán állítások szerint még mindig sérült vezetéket, ami eleve kétségbe vonja a küldetés érdemi voltát.

Az érintettek kizárásával

A látványos uniós jelenlét különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy

a magyar kormányzati delegációt korábban nem engedték a vezeték közelébe, és nem kaptak érdemi tájékoztatást a helyzetről.

Sőt, a szlovák fél által a vezetékkel kapcsolatban felajánlott szakmai segítséget sem fogadta el Kijev.

Ez azért is különös, mert Magyarország és Szlovákia hónapok óta nem jut hozzá a vezetéken érkező orosz olajhoz, miközben Ukrajna azzal érvel: a leállást egy orosz támadás okozta, és idő kell a javításhoz.

Budapest és Pozsony is határozottan állítja – illetve már Ukrajna is alig-alig tagadja -, hogy Kijev politikai okokból késlelteti a szállítások újraindítását. A vita azóta uniós szintre emelkedett:

Magyarország a március 19-ei EU-csúcson emiatt blokkolta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomagot.

Nem véletlen, hogy Brüsszel most látványosan „közbelép”, és a megmentő szerepében tetszeleg. Az EU vezetői a csúcstalálkozón is nyomást gyakoroltak Orbán Viktorra, hogy oldja fel a vétót – a mostani szakértői misszió pedig sokak szerint inkább ennek politikai eszköze, mint valódi műszaki beavatkozás.

Úgy tűnik, a magyar vétó miatt teljesen kiborult európai vezetők túl későn nyúltak ehhez a meglehetősen átlátszó eszközhöz, így nem tudtak vele különösebb nyomást gyakorolni Orbán Viktorra.

A magyar kormányfő a Patriótának nyilatkozva fejtette ki a témát:

Erről mindenki mondott valamit, senki nem tudja, hogy mi a helyzet: most akkor van bizottság? Nincs? Hol van? Odaengedték-e?”

Sokatmondóan hozzátette:

„Ez a körülmény nem játszott szerepet a ma délután során.”

***

Fotó: JOHN THYS / AFP

 

states-2
2026. március 19. 20:30
A brüsszeli komcsi bábszínház előadása.
hidegenhagy
2026. március 19. 20:27
nuevoreynuevaley Nem kell ennyire tekerned, te nem jutsz be ursula hálószobájába idegen ügynök.
nuevoreynuevaley
2026. március 19. 20:14
Koszonjuk hogy Ursula tesz is vmit a magyarok megint hangoskodtak, aztan nekiszaladtak a falnak lenduletbol
Náthás hal
2026. március 19. 20:09
Tudom hogy semmi esélye, de remélem látom ezt a nőt és a többi sz@rt nem érő eu-s vezetőt fellógatva!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!