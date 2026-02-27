Tajtékoznak a svédek: egy orosz drón megsértette a légterüket, le kellett lőniük

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Egy közeli orosz hajóról szállt fel a drón, amely megközelítette a francia repülőgép-hordozót.
Egy orosz drón a hírek szerint megközelítette a francia repülőgép-hordozót, a Charles de Gaulle-t, amely jelenleg Svédországban tartózkodik – értesült az SVT, a svéd közszolgálati csatorna. A svéd kormány megerősítette, hogy feltételezett drónincidens történt, és minden jel Oroszországra mutat.
„Természetesen rendkívül súlyos, ha valaki megsérti Svédország légterét” – nyilatkozta az SVT-nek Pål Jonson (M) védelmi miniszter.
A Charles de Gaulle a francia haditengerészet zászlóshajója. Jelenleg Malmö kikötőjében horgonyoz, többek között egy stratégiai hadgyakorlat miatt érkezett Svédországba. Az SVT információi szerint egy közeli orosz hajóról felszállt egy drón, amely megközelítette a repülőgép-hordozót. A drónt a svéd haditengerészet járőröző egységei észlelték.
A kormány csütörtök este megerősítette az incidenst, és Oroszországot nevezte meg érintettként.
„Az eset akkor történt, amikor egy orosz hadihajó az Öresund térségében, svéd felségvizeken tartózkodott. A Svéd Fegyveres Erők gyorsan és határozottan léptek fel a drón zavarása érdekében” – mondta Pål Jonson.
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP