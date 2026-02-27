Tajtékoznak a svédek: egy orosz drón megsértette a légterüket, le kellett lőniük

Egy orosz drón a hírek szerint megközelítette a francia repülőgép-hordozót, a Charles de Gaulle-t, amely jelenleg Svédországban tartózkodik – értesült az SVT, a svéd közszolgálati csatorna. A svéd kormány megerősítette, hogy feltételezett drónincidens történt, és minden jel Oroszországra mutat.

„Természetesen rendkívül súlyos, ha valaki megsérti Svédország légterét” – nyilatkozta az SVT-nek Pål Jonson (M) védelmi miniszter.