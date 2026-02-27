Ft
02. 27.
péntek
repülőgép hordozó svédország drón oroszország

Tajtékoznak a svédek: egy orosz drón megsértette a légterüket, le kellett lőniük

2026. február 27. 07:23

Egy közeli orosz hajóról szállt fel a drón, amely megközelítette a francia repülőgép-hordozót.

2026. február 27. 07:23
null

Egy orosz drón a hírek szerint megközelítette a francia repülőgép-hordozót, a Charles de Gaulle-t, amely jelenleg Svédországban tartózkodik – értesült az SVT, a svéd közszolgálati csatorna. A svéd kormány megerősítette, hogy feltételezett drónincidens történt, és minden jel Oroszországra mutat.

„Természetesen rendkívül súlyos, ha valaki megsérti Svédország légterét” – nyilatkozta az SVT-nek Pål Jonson (M) védelmi miniszter. 

A Charles de Gaulle a francia haditengerészet zászlóshajója. Jelenleg Malmö kikötőjében horgonyoz, többek között egy stratégiai hadgyakorlat miatt érkezett Svédországba. Az SVT információi szerint egy közeli orosz hajóról felszállt egy drón, amely megközelítette a repülőgép-hordozót. A drónt a svéd haditengerészet járőröző egységei észlelték.

A kormány csütörtök este megerősítette az incidenst, és Oroszországot nevezte meg érintettként.

„Az eset akkor történt, amikor egy orosz hadihajó az Öresund térségében, svéd felségvizeken tartózkodott. A Svéd Fegyveres Erők gyorsan és határozottan léptek fel a drón zavarása érdekében” – mondta Pål Jonson. 

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

oberennsinnen49
•••
2026. február 27. 10:25 Szerkesztve
"A Sveriges Television Svédország (SVT) állami televíziója. A svéd állami műsorszórás sokban hasonlít az Egyesült Királyságban alkalmazott modellre, így az SVT is sokban hasonlít a BBC-re." Nem is kell többet mondani, elég, ha hasonlít a BBC-re. Amit egykor csodáltunk, mára leköpés...
Válasz erre
0
0
survivor
2026. február 27. 10:22
A strategiai hadgykorlat " ķözeleben" orosz hajó volt Odaengedtek...B+ !
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. február 27. 09:46
Már az is gond, ha egyáltalán le tudják lőni?
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. február 27. 09:44
Büdös svédek, az a helyzet, amíg nincs ráfestve hogy: CCCP, assig az ukrán fosadék volt. Nem minden ciril írás, ami orosz.
Válasz erre
0
0
