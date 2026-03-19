magyarország uniós csúcs ukrajna miniszterelnök orbán viktor oroszország

Svéd miniszterelnök: Elfogadhatatlan Magyarország viselkedése, Ukrajnának „óriási szüksége van” a 90 milliárd eurós hitelre

2026. március 19. 10:57

Zelenszkij fenyegetéseiről és az ukrán olajblokádról mindenki mélyen hallgat.

Az uniós csúcstalálkozóra érkező vezetők sorra bírálják Magyarországot amiatt, hogy késlelteti az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel jóváhagyását. Többen azzal érvelnek, hogy a támogatás sürgős Ukrajna számára, különösen egy nehéz tél után. Budapestet azzal vádolják, hogy politikai okokból akadályozza a döntést, arról viszont kollektíven hallgatnak, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök többször is egyértelművé tette: Magyarország akkor támogatja a kölcsönt, ha Ukrajna újraindítja a kőolajszállítást a Barátság-vezetéken.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök úgy fogalmazott: „Elfogadhatatlan, hogy Magyarország olyan döntéseket blokkol, amelyeket korábban támogatott.” Hozzátette, hogy 

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Ukrajnának „óriási szüksége van” a 90 milliárd eurós hitelre.

Lettország miniszterelnöke, Evika Siliņa szintén felszólította Magyarországot a vétó feloldására. Úgy fogalmazott:

 „Ukrajnának valóban szüksége van a 90 milliárd euróra, egy nagyon nehéz telet éltek túl.”

Hozzátette: „Nem gondolom, hogy ő [Orbán] megszegheti az ígéretét”, utalva arra, hogy a magyar kormányfő korábban támogatta a hitelt. Emellett arra is kérte Budapestet, hogy ne akadályozza az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot, különösen a romló geopolitikai helyzet közepette.

Christian Stocker osztrák kancellár felszólította Orbán Viktort, hogy ne használja kampánycélokra az ukrajnai hitel jóváhagyásának kérdését.

Mint ismert, január vége óta nem érkezik kőolaj Magyarországra Oroszországból az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezetéken keresztül. Az ukránok azt állították, hogy a cső egy orosz támadás következtében megsérült, ezért átmenetileg működésképtelenné vált. Azóta viszont egymásnak ellentmondó magyarázatok érkeznek Kijevből arra vonatkozóan, hogy miért áll lassan két hónapja az olajszállítás. Magyarország és Szlovákia többször is kérte, hogy vizsgálóbizottságot küldhessen a helyszínre, hogy megbizonyosodjanak a vezeték állapotáról, de nemhogy őket, még az Európai Unió vezetőit sem engedték oda Zelenszkijék.

Azóta a magyar kormány Czepek Gábor vezetésével mégis küldött egy tényfeltáró bizottságot a helyszínre, amelynek érkezése ismét lépésre kényszerítette az ukránokat. A bizottság a következő következtetéssel tért haza:

„Az tény, hogy nem engedtek minket oda, ebből adódóan ez a vezeték újraindítható. Tény az, hogy beindult a gépezet. A mai szakértői egyeztetés eredményeképp sokkal többet fogunk tudni a cső állapotáról.”

Nyitókép: JOHN THYS, HENRY NICHOLLS / AFP


 

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
faramuci
2026. március 19. 12:40
Akinek hitelre van szüksége a létfenntartásához az menjen az ingyenkonyhára,ne háborúzzon,mert az k@rva drága sport.😎
The Loner
2026. március 19. 12:33 Szerkesztve
Svéd miniszterelnök: Elfogadhatatlan Magyarország viselkedése, Ukrajnának „óriási szüksége van” a 90 milliárd eurós hitelre Elfogadhatatlan Ukrajna viselkedése,Magyarországnak „óriási szüksége van” az olajunkra.
nem-allhatom-szo-nelkul
2026. március 19. 12:21
Oké. Nekünk meg óriási szükségünk van a szuverén, szabad önrendelkezésünk megtartására, benne a szabad választással, ha úgy akarjuk, Orbán-kormányra ÉS óriási szükségünk van a jogosan járó olajunkra. Nem vagy-vagy!
egyszeri
2026. március 19. 12:17
Magyarországnak, Szlovákiának meg egész Európának óriási szüksége van az orosz kőolajra! A hülyék, alkoholisták, drogosok személyautót se vezethetnek akkor ezek hogy hogy az EU-t vezetik!?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!