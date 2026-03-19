Svéd miniszterelnök: Elfogadhatatlan Magyarország viselkedése, Ukrajnának „óriási szüksége van” a 90 milliárd eurós hitelre

Lettország miniszterelnöke, Evika Siliņa szintén felszólította Magyarországot a vétó feloldására. Úgy fogalmazott:

„Ukrajnának valóban szüksége van a 90 milliárd euróra, egy nagyon nehéz telet éltek túl.”

Hozzátette: „Nem gondolom, hogy ő [Orbán] megszegheti az ígéretét”, utalva arra, hogy a magyar kormányfő korábban támogatta a hitelt. Emellett arra is kérte Budapestet, hogy ne akadályozza az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot, különösen a romló geopolitikai helyzet közepette.

Christian Stocker osztrák kancellár felszólította Orbán Viktort, hogy ne használja kampánycélokra az ukrajnai hitel jóváhagyásának kérdését.

Mint ismert, január vége óta nem érkezik kőolaj Magyarországra Oroszországból az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezetéken keresztül. Az ukránok azt állították, hogy a cső egy orosz támadás következtében megsérült, ezért átmenetileg működésképtelenné vált. Azóta viszont egymásnak ellentmondó magyarázatok érkeznek Kijevből arra vonatkozóan, hogy miért áll lassan két hónapja az olajszállítás. Magyarország és Szlovákia többször is kérte, hogy vizsgálóbizottságot küldhessen a helyszínre, hogy megbizonyosodjanak a vezeték állapotáról, de nemhogy őket, még az Európai Unió vezetőit sem engedték oda Zelenszkijék.