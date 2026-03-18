Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkva urál támadás orosz-ukrán háború drón

Zelenszkij serege célba vette Oroszország ütőerét: Ukrajna ott csapna le Putyinékra, ahol a legjobban fáj

2026. március 18. 12:40

Ukrajna Moszkvát és az Urál ipari létesítményeit is célba vette.

2026. március 18. 12:40
null

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint március 17-én éjszaka 206 ukrán drónt semmisítettek meg, köztük több tucatot, amelyek Moszkva felé tartottak – írta meg a tárcára hivatkozva a Kyiv Independent.

A fővárost immár negyedik egymást követő napon érte támadás. A város polgármestere, Szergej Szobjanyin szerint a légvédelem egész éjszaka dolgozott, áldozatokról és jelentős károkról azonban nem érkezett hivatalos jelentés.

A dróncsapások intenzitása az utóbbi időszakban látványosan nőtt.

Orosz állítások szerint március közepe óta több száz pilóta nélküli eszközt lőttek le a főváros körzetében.

Szergej Sojgu orosz tábornok szerint az ukrán nagy hatótávolságú drónok immár az Urál térségét is elérhetik, amely több mint 1500 kilométerre található az ukrán határtól. A stratégiai jelentőségű régióban kulcsfontosságú ipari, energetikai és hadiipari létesítmények működnek, amelyek egy esetleges támadás esetén súlyos gazdasági és logisztikai következményekkel járhatnának.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasdi1
2026. március 18. 14:58
Oroszország ereje nagyságrendileg tér el az I. vh. utáni Magyarország erejétől. A "hidegháború" végével a "béke megállapodás" feltétele volt a SZU szétdarabolása az aktuális belső közigazgatási határai mentén. (És általában a befolyási övezetének a "visszavágása".) Cserébe az USA (NATO) is megállt volna a gazdasági befolyás növelésével. Nos miután ez utóbbit folyamatosan "sértegették", valahol, talán ahol a "legjobban fájt" a "Trianonjuk", a nagyobb erejükre alapozva "elég volt"-ot mondtak. Mr. Z. (miután "holywoodi mesterek" kioktatták) "felvette a kesztyűt" és belevitte a Majdanon beizzított népét, és nem tud megállni. Nagyon ronda "szarkeverések" mehetnek a háttérben. "Amerika az első" - és ez rengeteg piszkos játékot ösztönözhet. Ez is a folyamat egy része, hogy minél leállíthatatlanabbá tegyék az egészet.
Válasz erre
0
0
szantofer
2026. március 18. 13:42
Kijevben már tudják milyen az amikor egy drón lakóházba csapódik. Meg fogják tudni Moszkvában is. Háború van, nem gyarmatosítás.
Válasz erre
0
1
sanya55-2
2026. március 18. 13:19
És amit Sojgu nem mondott ki, Kiiiijiiiiviiii-nek annyi, csak a parancsot várja Szarban Ukrajna
Válasz erre
1
0
hexahelicene
•••
2026. március 18. 13:16 Szerkesztve
"CÉLBA vette" "ott csapNA le" "jelentős károkról azonban NEM érkezett hivatalos jelentés" "ESETLEGES támadás esetén súlyos gazdasági és logisztikai következményekkel járHATNÁNAK" Ebben mi a hír? Minden feltételes módban van. Szopjátok csak az ukronácikat...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!