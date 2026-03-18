Zelenszkij serege célba vette Oroszország ütőerét: Ukrajna ott csapna le Putyinékra, ahol a legjobban fáj

Ukrajna Moszkvát és az Urál ipari létesítményeit is célba vette.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint március 17-én éjszaka 206 ukrán drónt semmisítettek meg, köztük több tucatot, amelyek Moszkva felé tartottak – írta meg a tárcára hivatkozva a Kyiv Independent.
A fővárost immár negyedik egymást követő napon érte támadás. A város polgármestere, Szergej Szobjanyin szerint a légvédelem egész éjszaka dolgozott, áldozatokról és jelentős károkról azonban nem érkezett hivatalos jelentés.
A dróncsapások intenzitása az utóbbi időszakban látványosan nőtt.
Orosz állítások szerint március közepe óta több száz pilóta nélküli eszközt lőttek le a főváros körzetében.
Szergej Sojgu orosz tábornok szerint az ukrán nagy hatótávolságú drónok immár az Urál térségét is elérhetik, amely több mint 1500 kilométerre található az ukrán határtól. A stratégiai jelentőségű régióban kulcsfontosságú ipari, energetikai és hadiipari létesítmények működnek, amelyek egy esetleges támadás esetén súlyos gazdasági és logisztikai következményekkel járhatnának.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP