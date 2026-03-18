Zelenszkij serege célba vette Oroszország ütőerét: Ukrajna ott csapna le Putyinékra, ahol a legjobban fáj

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint március 17-én éjszaka 206 ukrán drónt semmisítettek meg, köztük több tucatot, amelyek Moszkva felé tartottak – írta meg a tárcára hivatkozva a Kyiv Independent.

A fővárost immár negyedik egymást követő napon érte támadás. A város polgármestere, Szergej Szobjanyin szerint a légvédelem egész éjszaka dolgozott, áldozatokról és jelentős károkról azonban nem érkezett hivatalos jelentés.