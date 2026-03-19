A pofátlanság netovábbja: még meg sem kapták a hitelt az ukránok, de már újabb pénzekért kuncsorognak
2026. március 19. 20:38
A beszélgetés során persze csak a magyar nagykövet kérdésére nem jutott idő.
Ukrajna további 5,5 milliárd eurót kért a felkészülésre a következő háborús télre, a Barátság olajvezeték ügyében pedig továbbra is zajlik a színjáték, a tranzit újraindítása ugyanis kizárólag a politikai szándéktól függ – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint csütörtökön Veszprémben.
A tárcavezető elmondta, hogy a kijevi magyar nagykövet az imént arról tájékoztatta, hogy az ukrán kormányfő összehívott egy értekezletet az európai uniós külképviseletek vezetőinek, ahol kért további 5,5 milliárd eurót arra, hogy a következő háborús télre felkészítsék Ukrajnát.
Lehetett a miniszterelnöktől kérdezni is. Érdekes módon egyedül a mi nagykövetünk kérdésére nem maradt idő.
Őt hagyták utoljára, s amikor feltette a kérdését, akkor az ukrán miniszterelnök a telefonjára nézett, és közölte, hogy »jaj, hív az elnök«, és így nem maradt idő természetesen a magyar nagykövetnek válaszolni arra a kérdésre, hogy mikor indítják újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken” – tudatta.
A helyzet az, hogy továbbra is megy a nagy színjáték.
Látom, most itt azt nyomják, hogy tájékoztatták az ukránok az Európai Unió kijevi képviseletének helyettes vezetőjét arról, hogyan fogják helyreállítani a vezetéket, de ez egy nagy színjáték, mert az Európai Unió bizottsága, Brüsszel, Berlin és Kijev közösen döntöttek arról, hogy ezt az olajblokádot megindítják Magyarországgal szemben” – tette hozzá.