A pofátlanság netovábbja: még meg sem kapták a hitelt az ukránok, de már újabb pénzekért kuncsorognak

Ukrajna további 5,5 milliárd eurót kért a felkészülésre a következő háborús télre, a Barátság olajvezeték ügyében pedig továbbra is zajlik a színjáték, a tranzit újraindítása ugyanis kizárólag a politikai szándéktól függ – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint csütörtökön Veszprémben.

A tárcavezető elmondta, hogy a kijevi magyar nagykövet az imént arról tájékoztatta, hogy az ukrán kormányfő összehívott egy értekezletet az európai uniós külképviseletek vezetőinek, ahol kért további 5,5 milliárd eurót arra, hogy a következő háborús télre felkészítsék Ukrajnát.