Politico: Brüsszel azon reménye, hogy Orbán Viktor megváltoztatja álláspontját a 90 milliárdos ukrán hitelről, semmivé foszlott

Közölték: António Costa, az Európai Tanács elnöke „elfogadhatatlannak” és az EU alapját képező együttműködési feltételek megsértésének nevezte a magyar kormányfő viselkedését, majd rámutatott, hogy eddig egyetlen tagállami vezető sem lépte át e vörös vonalat.

A névtelenséget kérő diplomaták azt mondták, hogy a tagállami vezetők között az Orbán Viktorral szembeni ellenérzés példátlan mértékű, de az április 12-i választások előtt kevesen akarnak belekeveredni a magyar belpolitikába.

Orbán Viktor a megfogalmazott kritikára válaszul azzal érvelt, hogy vétója jogszerű, míg Fico azt mondta, hogy országa magas árat fizet az olcsó orosz üzemanyag elvesztése miatt – tájékoztattak.

A hírportál emlékeztett: 25 EU-tagállam vezetője csütörtökön zárónyilatkozatot fogadott el Ukrajnáról, amelyben üdvözölték a 90 milliárd eurós kölcsön nyújtásáról szóló döntést, és az első részlet kifizetésére szólítottak fel április elejéig.

Emlékeztettek arra is, hogy az Európai Bizottság kedden uniós misszió küldését ajánlotta fel a Barátság-kőolajvezeték ellenőrzésére, a szakértők csoportja ugyanakkor Kijevben ragadt az ukrán engedély megadásának késlekedése miatt. Ráadásul – mint írták – Magyarország és Szlovákia levélben kifogásolta, hogy országaikból senki sem vehetett részt a misszió munkájában.