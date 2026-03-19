Politico: Brüsszel azon reménye, hogy Orbán Viktor megváltoztatja álláspontját a 90 milliárdos ukrán hitelről, semmivé foszlott

2026. március 19. 20:05

A magyar miniszterelnök világossá tette: amíg Ukrajna nem indítja újra a vezetéket, addig nincs uniós hitel.

Az európai uniós tagállamok vezetőinek nem sikerült meggyőzniük Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogy felhagyjon az ukrán háborús erőfeszítések finanszírozását célzó 90 milliárd eurós hitellel szembeni ellenállásával, ezért az EU közös megállapodás nélküli megoldásra készül – közölte a Politico című brüsszeli hírportál uniós diplomaták információira hivatkozva csütörtökön. 

Az egynapos brüsszeli uniós csúcstalálkozó zárt ajtók mögött zajló megbeszéléseinek részleteit ismerő uniós diplomaták a hírportál szerint azt mondták: a mintegy másfél órás tárgyalás nem vezetett eredményre a 90 milliárd eurós ukrán hitel folyósításáról. A diplomaták szerint Orbán Viktor álláspontját Robert Fico szlovák miniszterelnök is támogatta.

Közölték: António Costa, az Európai Tanács elnöke „elfogadhatatlannak” és az EU alapját képező együttműködési feltételek megsértésének nevezte a magyar kormányfő viselkedését, majd rámutatott, hogy eddig egyetlen tagállami vezető sem lépte át e vörös vonalat. 

A névtelenséget kérő diplomaták azt mondták, hogy a tagállami vezetők között az Orbán Viktorral szembeni ellenérzés példátlan mértékű, de az április 12-i választások előtt kevesen akarnak belekeveredni a magyar belpolitikába.

Orbán Viktor a megfogalmazott kritikára válaszul azzal érvelt, hogy vétója jogszerű, míg Fico azt mondta, hogy országa magas árat fizet az olcsó orosz üzemanyag elvesztése miatt – tájékoztattak. 

A hírportál emlékeztett: 25 EU-tagállam vezetője csütörtökön zárónyilatkozatot fogadott el Ukrajnáról, amelyben üdvözölték a 90 milliárd eurós kölcsön nyújtásáról szóló döntést, és az első részlet kifizetésére szólítottak fel április elejéig.

Emlékeztettek arra is, hogy az Európai Bizottság kedden uniós misszió küldését ajánlotta fel a Barátság-kőolajvezeték ellenőrzésére, a szakértők csoportja ugyanakkor Kijevben ragadt az ukrán engedély megadásának késlekedése miatt. Ráadásul – mint írták – Magyarország és Szlovákia levélben kifogásolta, hogy országaikból senki sem vehetett részt a misszió munkájában. 

A nyilatkozó uniós diplomaták úgy ítélték meg, hogy a tagállami vezetők nem látnak lehetőséget a folyósításról szóló megállapodásra, noha többen abban reménykedtek, hogy rá lehet venni Orbán Viktort a decemberi uniós csúcstalálkozón elfogadott megállapodás tiszteletben tartására és a vétó visszavonására. 

Az EU azon reménye, hogy Orbán Viktor kollégái, különösen Friedrich Merz német kancellár, elegendő nyomást gyakorolnak a magyar miniszterelnökre ahhoz, hogy megváltoztassa álláspontját, semmivé foszlott – összegzett a brüsszeli hírportál. 

(MTI)

Fotó:  facebook / Orbán Viktor

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
neszteklipschik
2026. március 19. 20:21 Szerkesztve
Na mi van, lippsik? Mi van a "majd kiküldik kávézni a kolostormalacot" narratívátokkal? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 FostosPeti hol tudna nemet mondani a lippsi takony csürhének, he? Vagy a magyar érdek az, hogy drágán vegyünk nyersanyagokat? Persze a magyar érdek titeket nem érdekelt soha, de sebaj, ezért buktok meg állandóan újra és újra és újra..... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
magichorze
2026. március 19. 20:18
Fura lehet az EU-s vezetőknek, hogy valakinak a saját hazája is számít.
hexahelicene
2026. március 19. 20:16 Szerkesztve
Köszönöm Viktor. Ha nincs olaj, nincs pénz. Betartottad a szavadat. Április 12-én ott leszünk mind aki számít - Melletted.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!