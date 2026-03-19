Megbukott Zelenszkij: hiába próbálkozik, nem fogja tudni legyűrni Magyarországot

„Az Európai Parlament fogja, védi a Tisza Párt elnökét. Nyilvánvalóan annak nem tudsz nemet mondani, akinek a kezében ott van a mentelmi jogod. És ebből fakadóan egy brüsszeli párt, ha kormányt alakítana Magyarországon, nem tudna nemet mondani Brüsszel napi nyomásgyakorlására” – vélekedett.

A miniszter arra is figyelmeztetett, hogy a választásokig hátralévő időszakban „óriási nyomásgyakorlás” várható, és „tudjuk, milyenek az ukránok”.

„Zsarolnak, fenyegetnek, s mivel látják, hogy nem jött be az olajblokád, most persze eljátsszák azt, hogy von der Leyen levelet ír Zelenszkijnek, (…) hogy majd hogy lesz ez a kérdés megoldva. Hülyének néznek minket, de mi nem a hülyék vagyunk, hanem a magyarok” – jelentette ki.

„Itt nem az van, hogy az ukránok döntöttek önállóan, és aztán most Brüsszelből próbálják ezt reparálni. (…) Mi történt? Leültek, megbeszélték. Brüsszel, Berlin, Kijev. Leültek, megbeszélték, hogy Magyarország ellen olajblokád legyen. Ha olajblokád van, akkor lehet benzinellátási válság, és lehetnek hosszú sorok, lehet ezer forintos benzinár, márpedig az ilyen nagyon ritkán jó a kormánynak, annál jobb az ellenzéknek” – fűzte hozzá.

„De mi nem ma kezdtük a szakmát, felkészültünk az ilyen esetekre, és nem jött be. És mivel nem jött be az olajblokád, mit csinálnak? Megpróbálnak egy totális energiablokádot, s ma 22 drónt lőttek ki a Török Áramlat gázvezetékre orosz területen (…) És ha látják, érzik, hogy nem megy a dolog, akkor halálosan megfenyegetik a miniszterelnököt, a csahosaik megfenyegetik a miniszterelnök gyerekeit és kiskorú unokáit.