Kőkeményen felszólították Magyar Pétert: nem maradhat titokban, miről tárgyalt Zelenszkijjel (VIDEÓ)

A miniszter azonban világossá tette, hogy a Tisza Párt vezetője ahelyett, hogy felszólította volna Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a kőolajvezeték újraindítására, inkább az ukrán álláspont tette le a voksát.

Lázár János arra is hivatkozott, hogy brüsszeli források szerint Magyar Péter kapcsolatban áll az ukrán vezetéssel, és egyeztetett is Zelenszkijjel.

A miniszter ezért felszólította a pártelnököt, hogy hozza nyilvánosságra, miről tárgyalt, illetve született-e olyan megállapodás, amely hátrányosan érintheti a magyar embereket.