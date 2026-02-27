Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza zelenszkij lázár jános barátság Magyar Péter

Kőkeményen felszólították Magyar Pétert: nem maradhat titokban, miről tárgyalt Zelenszkijjel (VIDEÓ)

2026. február 27. 11:36

Lázár János felszólította Magyar Pétert, hogy hozza nyilvánosságra, miről tárgyalt Zelenszkij elnökkel.

2026. február 27. 11:36
null

Akár ezer forintig is emelkedhet az üzemanyag literenkénti ára az ukrán fél zsarolása és fenyegetése miatt – tolmácsolta a makói Lázárinfón elhangzott kételyeket Lázár János közlekedési miniszter.

A tárcavezető szerint a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzet komoly ellátásbiztonsági kockázatot jelenthet, ami a hazai üzemanyagárak drasztikus emelkedéséhez is vezethet. Úgy véli, ebben a helyzetben Magyar Péter, az ellenzéki Tisza Párt elnöke nem a magyar érdekeket képviseli.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Megszólalt Magyar Péter is, de ő nem a magyarok, hanem az ukránok mellé állt”

– fogalmazott Lázár János.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Lázár János csütörtökön közösségi oldalán felszólította Magyar Pétert, hogy hívja fel Volodimir Zelenszkijt, és intézze el, hogy nyissák meg újra a Barátság kőolajvezetéket. „Nekünk Magyarország az első! Nézzük, Magyar Péternek mi az első?” – írta akkor Lázár János.

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszter azonban világossá tette, hogy a Tisza Párt vezetője ahelyett, hogy felszólította volna Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a kőolajvezeték újraindítására, inkább az ukrán álláspont tette le a voksát.

Lázár János arra is hivatkozott, hogy brüsszeli források szerint Magyar Péter kapcsolatban áll az ukrán vezetéssel, és egyeztetett is Zelenszkijjel.

A miniszter ezért felszólította a pártelnököt, hogy hozza nyilvánosságra, miről tárgyalt, illetve született-e olyan megállapodás, amely hátrányosan érintheti a magyar embereket.

Ezt is ajánljuk a témában

Hozzátette: két héttel korábban Münchenben is zajlottak egyeztetések az ukrán fél és a Tisza Párt között, amelyek összefüggésben állhatnak a jelenlegi helyzettel.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2026. február 27. 13:01
Ez hasonló Présmanus estéhez, aki nem a kormányfővel, hanem az ellenzékkel tárgyalt mint amer. nagykövet. A diplomáciában azonban szokás a hierarchikus rangot betartani.
Válasz erre
0
0
Picnic Niki
2026. február 27. 12:59
"Akár ezer forintig is emelkedhet az üzemanyag literenkénti ára az ukrán fél zsarolása és fenyegetése miatt – tolmácsolta a makói Lázárinfón elhangzott kételyeket Lázár János közlekedési miniszter." Lázár felcsapott Háry Jánosnak? Nem értem, ha bagóért kapjuk az oroszoktól a kőolajat, miért kerül nálunk uannyiba, m a környező országokban?
Válasz erre
0
1
states-2
2026. február 27. 12:56
Egy ukrán ügynök miről tárgyalhat.
Válasz erre
0
0
google-2
2026. február 27. 12:41
Szóljon már valaki ennek a hülye Magyarnak, hogy még nem Ukrajnában, hanem itt Magyarországon lesznek választások és ő nem az ukránokat, hanem a magyarokat kellene képviselje. Nagyon beteg népség az, aki egy ukránok seggét nyaló nyikhajt is megválasztana, csak ne lássa többé a Zorbánt! Fejlődésben megrekedt, nyugatiaknak hajbókoló népség.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!