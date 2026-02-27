Kőkeményen felszólították Magyar Pétert: nem maradhat titokban, miről tárgyalt Zelenszkijjel (VIDEÓ)

Lázár durván nekiment Magyar Péternek: azonnal hívja fel Zelenszkijt a Barátság vezeték miatt! (VIDEÓ)
„Ők zárták el közösen, most nyissák meg újra!”
Lázár János felszólította Magyar Pétert, hogy hozza nyilvánosságra, miről tárgyalt Zelenszkij elnökkel.
Akár ezer forintig is emelkedhet az üzemanyag literenkénti ára az ukrán fél zsarolása és fenyegetése miatt – tolmácsolta a makói Lázárinfón elhangzott kételyeket Lázár János közlekedési miniszter.
A tárcavezető szerint a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzet komoly ellátásbiztonsági kockázatot jelenthet, ami a hazai üzemanyagárak drasztikus emelkedéséhez is vezethet. Úgy véli, ebben a helyzetben Magyar Péter, az ellenzéki Tisza Párt elnöke nem a magyar érdekeket képviseli.
Megszólalt Magyar Péter is, de ő nem a magyarok, hanem az ukránok mellé állt”
– fogalmazott Lázár János.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Lázár János csütörtökön közösségi oldalán felszólította Magyar Pétert, hogy hívja fel Volodimir Zelenszkijt, és intézze el, hogy nyissák meg újra a Barátság kőolajvezetéket. „Nekünk Magyarország az első! Nézzük, Magyar Péternek mi az első?” – írta akkor Lázár János.
A miniszter azonban világossá tette, hogy a Tisza Párt vezetője ahelyett, hogy felszólította volna Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a kőolajvezeték újraindítására, inkább az ukrán álláspont tette le a voksát.
Lázár János arra is hivatkozott, hogy brüsszeli források szerint Magyar Péter kapcsolatban áll az ukrán vezetéssel, és egyeztetett is Zelenszkijjel.
A miniszter ezért felszólította a pártelnököt, hogy hozza nyilvánosságra, miről tárgyalt, illetve született-e olyan megállapodás, amely hátrányosan érintheti a magyar embereket.
Hozzátette: két héttel korábban Münchenben is zajlottak egyeztetések az ukrán fél és a Tisza Párt között, amelyek összefüggésben állhatnak a jelenlegi helyzettel.
Attila KISBENEDEK / AFP