Ahogy arról beszámoltunk, bekérették a magyar nagykövetség ügyvivőjét az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották, hogy politikai okokból nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, mivel ezért cserébe fegyvert és pénzt akarnak az ukránok. Az ukrán kormányzat továbbra is blokkolja a kőolajszállítást, annak ellenére is, hogy a Barátság vezeték műszaki szempontból teljességgel alkalmas lenne a tranzit azonnali újraindítására.

Az eseményekre Lázár János is reagált: közösségi oldalán felszólította Magyar Pétert, hogy hívja fel Volodimir Zelenszkijt, és intézze el, hogy nyissák meg újra a Barátság kőolajvezetéket.