02. 26.
csütörtök
vezeték volodimir zelenszkij lázár jános barátság Magyar Péter

Lázár durván nekiment Magyar Péternek: azonnal hívja fel Zelenszkijt a Barátság vezeték miatt! (VIDEÓ)

2026. február 26. 15:15

„Ők zárták el közösen, most nyissák meg újra!”

2026. február 26. 15:15
null

Ahogy arról beszámoltunk, bekérették a magyar nagykövetség ügyvivőjét az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották, hogy politikai okokból nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, mivel ezért cserébe fegyvert és pénzt akarnak az ukránok. Az ukrán kormányzat továbbra is blokkolja a kőolajszállítást, annak ellenére is, hogy a Barátság vezeték műszaki szempontból teljességgel alkalmas lenne a tranzit azonnali újraindítására.

Az eseményekre Lázár János is reagált: közösségi oldalán felszólította Magyar Pétert, hogy hívja fel Volodimir Zelenszkijt, és intézze el, hogy nyissák meg újra a Barátság kőolajvezetéket. 

Nekünk Magyarország az első! Nézzük, Magyar Péternek mi az első?”

– írta a videóhoz Lázár János. 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 26. 15:37
Lúzer Jani is megy vissza a teniszszövetségbe. Labdaszedőnek. 🤡 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
CirmoS
2026. február 26. 15:30
👏👏👏👏👏 Bravó Lázár! Mondjuk ezt a kommunikációt kellene vinni a Fidesznek! Naponta! Nem azt amit Orbán! A picsogás meg finomkodás nem vezet sehova!
ügyvéd
2026. február 26. 15:22
A fostos meg még mindíg kussol.
