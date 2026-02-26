Lázár durván nekiment Magyar Péternek: azonnal hívja fel Zelenszkijt a Barátság vezeték miatt! (VIDEÓ)

Rendkívüli: bevallották Kijevben, politikai okokból nem indítják újra a Barátság-vezetéket (VIDEÓ)
Kijevben berendelték a nagykövetségi ügyvivőt.
„Ők zárták el közösen, most nyissák meg újra!”
Ahogy arról beszámoltunk, bekérették a magyar nagykövetség ügyvivőjét az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották, hogy politikai okokból nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, mivel ezért cserébe fegyvert és pénzt akarnak az ukránok. Az ukrán kormányzat továbbra is blokkolja a kőolajszállítást, annak ellenére is, hogy a Barátság vezeték műszaki szempontból teljességgel alkalmas lenne a tranzit azonnali újraindítására.
Az eseményekre Lázár János is reagált: közösségi oldalán felszólította Magyar Pétert, hogy hívja fel Volodimir Zelenszkijt, és intézze el, hogy nyissák meg újra a Barátság kőolajvezetéket.
Nekünk Magyarország az első! Nézzük, Magyar Péternek mi az első?”
– írta a videóhoz Lázár János.
