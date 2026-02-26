Rendkívüli: bevallották Kijevben, politikai okokból nem indítják újra a Barátság-vezetéket (VIDEÓ)

Bekérették a magyar nagykövetség ügyvivőjét az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották, hogy politikai okokból nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, mivel ezért cserébe fegyvert és pénzt akarnak az ukránok – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az ukrán kormányzat továbbra is blokkolja a kőolajszállítást, annak ellenére is, hogy a Barátság-vezeték műszaki szempontból teljességgel alkalmas lenne a tranzit azonnali újraindítására.