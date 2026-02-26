Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
barátság vezeték szijjártó péter kijev

Rendkívüli: bevallották Kijevben, politikai okokból nem indítják újra a Barátság-vezetéket (VIDEÓ)

2026. február 26. 14:16

Kijevben berendelték a nagykövetségi ügyvivőt.

2026. február 26. 14:16
null

Bekérették a magyar nagykövetség ügyvivőjét az ukrán külügyminisztériumba, ahol bevallották, hogy politikai okokból nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, mivel ezért cserébe fegyvert és pénzt akarnak az ukránok – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az ukrán kormányzat továbbra is blokkolja a kőolajszállítást, annak ellenére is, hogy a Barátság-vezeték műszaki szempontból teljességgel alkalmas lenne a tranzit azonnali újraindítására.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

„A mai napon berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben az ukrán külügyminisztériumba, ahol 

bevallották, hogy politikai okok miatt tartják zárva a vezetéket, és hogy politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába.

Bevallották, hogy nincs fizikai vagy műszaki oka annak, hogy nem indítják újra a szállítást, annak kizárólag politikai okai vannak” – mondta.

„Az ukránok zsarolják Magyarországot, és megpróbálják elérni, hogy megváltoztassuk az álláspontunkat”

– folytatta.

„Világossá tették, hogy fegyvert és pénzt akarnak azért cserébe, hogy majd újraindítsák a kőolajszállítást Magyarország irányába” – tette hozzá.

„Magyarország azonban nem küldi el a magyar emberek pénzét Ukrajnába, és nem küldünk fegyvereket sem egy reménytelen háborúba” – szögezte le.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy „az ukránok minket nem fenyegethetnek, velünk nem szórakozhatnak, és nem veszélyeztethetik Magyarország energiaellátását, ehhez semmifajta joguk nincsen”.

„Továbbra is követeljük az ukránoktól, hogy indítsák újra a kőolajszállítást Magyarországra, nyissák meg a fizikailag tökéletesen alkalmas vezetéket, fejezzék be a beavatkozást a magyar választási folyamatba, ne akarjanak energiaellátási veszélyhelyzetet okozni, hiszen láthatták, hogy ettől megvédjük magunkat” – hangsúlyozta.

„Követeljük tehát, hogy az ukránok azonnal, haladéktalanul indítsák újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, minket nem fenyegethetnek, velünk nem szórakozhatnak, itt Magyarországon nem állíthatnak elő energiaellátási vészhelyzetet” – összegzett.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat

 

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. február 26. 15:46
Zselenszkij és bandája terrorista! "A terrorizmus az erőszak alkalmazásának, vagy az azzal való fenyegetésnek olyan stratégiája, mely félelemkeltés révén meghatározott politikai, ideológiai vagy vallási célokat szándékozik kikényszeríteni." Wiki. A terrorizmus minden formájában üldözendő és elítélendő és semmilyen indokkal nem elfogadható! Magyar Péter és tsi. terroristákat támogatnának a magyar emberek pénzéből.
Válasz erre
0
0
google-2
2026. február 26. 15:42
A jólétbe belehülyült EU-s döntéshozók meg csak bambán néznek és ölelgetik Zelenszkijt. Ukrajnai értékek.
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2026. február 26. 15:40
Éljen és virágozzék a megbonthatatlan magyar ukrán barátság! Dicsőssêg a barátság fó órének, az Európai uniónak! Hála lánglelkű és tévedhetetlen vezetőjének, Orsolyának.
Válasz erre
1
0
Picnic Niki
2026. február 26. 15:39
OV és Szijjártó egyék meg amit főztek Menjenek Trumphoz, meg az EU-ba siránkozni,
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!