Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna orosz-ukrán háború Andrij Szibiha

Az ukrán miniszter Magyarországot tette felelőssé az Ukrajnát ért orosz rakétatámadásokért – nyílt uszításba kezdett hazánk ellen Zelenszkij embere

2026. február 26. 13:09

„Meg kell állítani!” – írta Szibiha.

2026. február 26. 13:09
null

Nem először pécézte ki magának hazánkat az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha – legutóbb Radosław Sikorski lengyel külügyminiszterrel tárgyalták meg, micsoda gonosz zsarnok Magyaroroszág, amiért nem támogatja kérdés nélkül az újabb és újabb euromilliárdok folyósítását Ukrajnának, és amiért hazánk reagálni mert a Barátság kőolajvezeték leállítására.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezúttal az éjszaka folyamán történt orosz rakétatámadások bűnbakjaként állította be – többek között – Magyarországot az ukrán tárcavezető X-en közzétett posztjában.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Mint írta, egyes „zsarnokok” tehetnek arról, hogy a múlt éjszakához hasonló támadások megtörténnek.

Elfogadhatatlan, hogy az EU-ban egyes zsarolók nemcsak a kollektív védelemhez szükséges döntéseket blokkolják, hanem azzal is fenyegetőznek, hogy leállítják az Ukrajnába irányuló energiaellátást, miközben hazánk energiarendszerét brutális bombázások érik”

– fogalmazott Szibiha, az „Ukrajnába irányuló energiaellátás” résszel egyértelműsítve, hogy Magyarországról és Szlovákiáról van szó.

Zárásként egy felszólítást szúrt be írásába az ukrán miniszter:

Ez a zsarolás gyengíti Európát, és Oroszországnak kedvez. Meg kell állítani!”

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Galsó Atya
2026. február 26. 13:57
Phéreg. Remélem dízel megy ki, mert megfenyegettek, hogy ha nem küldjük, akkor értejönnek!
Válasz erre
0
0
lemez
2026. február 26. 13:57
Te okádék tolvaj.Europa nélkül szarni sem tudtok.Mindig is egy korrupt tolvajok voltatok és ma meg jobban követelöztök.Már útálunk mint a szart bennetteket.Harapjátok azt a kezet ami etet benneteket.2014-ben ti váladutottáttok ezt az utat s faszzongorista bohóccal menjetek az utólsó ukránok.Mennyi most a népességetek?20 millio az 50-böl.Kinek akartok újjáépitést?Már mindenkit elüldöztetek csak a befogott katonák vannak.Nrm fogadjuk örökbe gyilkosainkat.Olyanok vagytok a jelszavatokkal mint allah akbar.
Válasz erre
1
0
jan36
2026. február 26. 13:43
Ezek az ukrány potentátok mind vízfejűek? Eddig, akik "habzottak" a képernyőkön, mind zsíros, kerekfejűek voltak. Ennek a faxnak is a fizimiskája önmagáért beszél... Van-e ott még normális ember, vagy már kihaltak?
Válasz erre
4
0
Upuaut
2026. február 26. 13:37
Megbaszod az az ukrán kurva anyádat!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!