Az ukrán miniszter Magyarországot tette felelőssé az Ukrajnát ért orosz rakétatámadásokért – nyílt uszításba kezdett hazánk ellen Zelenszkij embere

Az ukrán külügyminiszter leült lengyel kollegájával és megbeszélték, mekkora alávaló zsarnoknak tartják Magyarországot
Közben azért nem feledkeztek meg önmaguk dicsőítéséről sem.
„Meg kell állítani!” – írta Szibiha.
Nem először pécézte ki magának hazánkat az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha – legutóbb Radosław Sikorski lengyel külügyminiszterrel tárgyalták meg, micsoda gonosz zsarnok Magyaroroszág, amiért nem támogatja kérdés nélkül az újabb és újabb euromilliárdok folyósítását Ukrajnának, és amiért hazánk reagálni mert a Barátság kőolajvezeték leállítására.
Ezúttal az éjszaka folyamán történt orosz rakétatámadások bűnbakjaként állította be – többek között – Magyarországot az ukrán tárcavezető X-en közzétett posztjában.
Mint írta, egyes „zsarnokok” tehetnek arról, hogy a múlt éjszakához hasonló támadások megtörténnek.
Elfogadhatatlan, hogy az EU-ban egyes zsarolók nemcsak a kollektív védelemhez szükséges döntéseket blokkolják, hanem azzal is fenyegetőznek, hogy leállítják az Ukrajnába irányuló energiaellátást, miközben hazánk energiarendszerét brutális bombázások érik”
– fogalmazott Szibiha, az „Ukrajnába irányuló energiaellátás” résszel egyértelműsítve, hogy Magyarországról és Szlovákiáról van szó.
Zárásként egy felszólítást szúrt be írásába az ukrán miniszter:
Ez a zsarolás gyengíti Európát, és Oroszországnak kedvez. Meg kell állítani!”
