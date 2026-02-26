Az ukrán miniszter Magyarországot tette felelőssé az Ukrajnát ért orosz rakétatámadásokért – nyílt uszításba kezdett hazánk ellen Zelenszkij embere

Nem először pécézte ki magának hazánkat az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha – legutóbb Radosław Sikorski lengyel külügyminiszterrel tárgyalták meg, micsoda gonosz zsarnok Magyaroroszág, amiért nem támogatja kérdés nélkül az újabb és újabb euromilliárdok folyósítását Ukrajnának, és amiért hazánk reagálni mert a Barátság kőolajvezeték leállítására.